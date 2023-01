News Brevi – 20.01.2023

AIRBUS FINALIZZA JUICE, PRONTO PER LA SUA MISSIONE VERSO GIOVE – L’Airbus-built JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission) spacecraft lascerà presto Tolosa, Francia, alla volta di Kourou, Guyana francese, per il decollo su un Ariane 5 nell’aprile 2023. La spedizione è prevista per l’inizio di febbraio. Lo spacecraft è in Airbus di Tolosa dall’agosto 2021 per l’assemblaggio finale e i test. Ciò include l’integrazione dei final instrument units e dei più grandi pannelli solari mai volati in una missione di esplorazione planetaria, necessari per alimentare la missione a 740 milioni di chilometri dal Sole. “Con l’avvicinarsi della partenza di JUICE per il sito di lancio, guardiamo indietro al suo lungo viaggio terrestre attraverso vari siti Airbus in Europa verso l’integrazione finale, coinvolgendo quasi 500 dipendenti Airbus che hanno preparato lo spacecraft per la sua crociera di otto anni”, ha affermato Cyril Cavel, Project Manager JUICE at Airbus Defence and Space. “È stata un’avventura incredibile, insieme a più di 80 aziende in tutta Europa, dare vita alla visione dell’ESA e, infine, studiare Giove e le sue lune ghiacciate nei minimi dettagli”. Oggi, durante un evento stampa a Tolosa, è stata scoperta una targa commemorativa in omaggio all’astronomo italiano Galileo Galilei. La targa è stata montata sullo spacecraft per onorare Galileo, che fu il primo a vedere Giove e le sue lune più grandi attraverso un telescopio nel 1610. Durante il suo viaggio di oltre 2 miliardi di chilometri, lo spacecraft JUICE da 6,2 tonnellate raccoglierà dati sulle lune ghiacciate per cercare di capire se esiste la possibilità che queste lune possano ospitare vita microbica. Trasportando 10 strumenti scientifici all’avanguardia, tra cui fotocamere, spettrometri, un ice-penetrating radar, un altimetro, un radio-science experiment e sensori, JUICE completerà un tour unico del Jupiter system che includerà studi approfonditi di tre lune potenzialmente oceaniche: Ganimede, Europa e Callisto. Durante la sua missione, JUICE trascorrerà nove mesi in orbita attorno alla gelida luna Ganimede analizzandone la natura e l’evoluzione, caratterizzando il suo oceano sotterraneo e studiando la sua potenziale abitabilità. Dopo essere stata selezionata dall’ESA come prime contractor nel 2015, Airbus ha guidato un consorzio industriale paneuropeo per progettare e costruire questo spacecraft unico.

QANTAS CRESCE IL CODESHARE NETWORK CON NUOVE DESTINAZIONI IN TUTTA L’INDIA – Qantas offre ai clienti ancora più opzioni di viaggio in tutta l’India come parte di un’espansione della sua partnership codeshare con IndiGo. Il vettore ha lanciato la prima fase del suo accordo codeshare con il più grande vettore domestico indiano nell’agosto dello scorso anno, offrendo ai clienti collegamenti senza soluzione di continuità dai voli Qantas a Bengaluru e Delhi sui servizi IndiGo verso altre grandi città indiane, tra cui Mumbai e Chennai, oltre a più piccole destinazioni come Pune e Goa. In base alla seconda fase dell’accordo, i clienti Qantas possono ora viaggiare verso altre otto città, portando a 21 il numero totale di destinazioni indiane disponibili per la connessione da Delhi e Bengaluru. I clienti Qantas avranno anche una scelta più ampia sulla rete domestica di IndiGo, con oltre 250 nuovi voli disponibili per la prenotazione. I Qantas Frequent Flyer possono guadagnare e riscattare punti sui voli IndiGo in coincidenza (con il codice QF) e IndiGo riconosce i vantaggi Qantas Frequent Flyer per i membri di livello (Silver, Gold, Platinum e Platinum One), inclusi il check-in prioritario e il bagaglio prioritario. I clienti Qantas che viaggiano su IndiGo possono trasportare la stessa franchigia bagaglio del loro volo dall’Australia, oltre a ricevere cibo e bevande gratuiti. Il Chief Customer Officer di Qantas, Markus Svensson, afferma: “Le nuove rotte di Qantas per l’India hanno dimostrato di essere incredibilmente apprezzate dai nostri clienti. La nostra partnership codeshare con IndiGo ha migliorato il modo in cui i nostri clienti viaggiano tra l’Australia e l’India e le destinazioni aggiuntive offrono ai viaggiatori ancora più opzioni. I nuovi voli in codeshare consentiranno ai nostri clienti di usufruire di più collegamenti in tutta l’India dai nostri gateway di Delhi e Bengaluru. I nostri frequent flyer in particolare traggono vantaggio dalla prenotazione di questi voli, con maggiori opportunità di guadagnare punti e status credits”.

DELTA AGGIORNA IL MENU A BORDO – Delta dà il via al nuovo anno con un menu aggiornato di cibo e bevande a bordo, con il ritorno di Delta One dessert cart, espresso martinis, premium rosé wine, cheesesteak a base vegetale, articoli di ispirazione stagionale e altro ancora. “Il tuo pasto o bevanda a bordo non dovrebbe essere diverso dal tuo ristorante preferito a casa, ed è per questo che reinventiamo costantemente il nostro servizio a bordo in Delta: vogliamo sempre sorprendere e deliziare i nostri clienti con opzioni di menu stagionali e fresche”, ha dichiarato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-Flight Service at Delta. “Dai deliziosi piatti di tapas spagnoli al rinfrescante rosé, c’è qualcosa di nuovo per tutti i gusti”. Queste aggiunte si basano sull’extensive food and beverage program di Delta, che include Du Nord Social Spirits; una varietà di opzioni di menu vegetariani in collaborazione con Impossible Foods; partnership con tre chef vincitori del James Beard Award e un’elevata offerta di vini a bordo con Imagery Estate Winery, guidata dalla pluripremiata enologa Jamie Benziger. L’ultimo aggiornamento del menu porta tocchi regionali come il tradizionale tè pomeridiano e le tapas alle pre-arrival menu selections, mentre le aggiunte stagionali includono pasti dai ristoranti preferiti come la Gramercy Tavern di New York.

L’ENVIRONMENT AGENCY – ABU DHABI (EAD) RICONOSCE ETIHAD AIRWAYS PER LE PERFORMANCE AMBIENTALI – L’Environment Agency – Abu Dhabi (EAD) ha conferito a Etihad Airways una honorary Green Industries Environmental Label per le eccezionali performance ambientali. L’organizzazione è stata riconosciuta per aver trovato soluzioni innovative per il controllo dell’inquinamento e applicato le migliori pratiche ambientali, che hanno portato a un aumento dei livelli di conformità ambientale in tutta la compagnia aerea. L’Agenzia ha assegnato l’etichetta durante una cerimonia tenutasi a margine della Abu Dhabi Sustainability Week alla presenza dell’Engineer Faisal Ali Al Hammadi, Acting Executive Director of Environment Quality Sector at EAD e di Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability and Business Excellence from Etihad Airways. Il Green Industries innovative programme, lanciato nel giugno 2022, è personalizzato sulla base delle migliori pratiche internazionali nel campo dell’eco-labelling, tenendo conto della natura del settore industriale di Abu Dhabi. Il programma mira a costruire partnership congiunte e a riconoscere i contributi delle strutture industriali nel campo della protezione ambientale. Le strutture ricevono il label dopo essere state riconosciute per le loro performance rispettose dell’ambiente attraverso un’ampia valutazione delle operazioni e delle iniziative che garantiscono la migliore attuazione delle migliori pratiche ambientali, per garantire la protezione e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente. L’Engineer Faisal Al Hammadi ha dichiarato: “È estremamente gratificante assistere all’interesse di organizzazioni come Etihad Airways nel ricevere il Green Industries Environmental labelling programme, soprattutto entro sei mesi dal lancio del programma”. Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability and Business Excellence, Etihad Airways, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, Etihad è determinata a prestare tutto il suo peso alla visione strategica di Abu Dhabi per lo sviluppo sostenibile, attraverso la ricerca e l’implementazione di tutte le possibili soluzioni per ridurre la sua impronta di carbonio. Il Green Industries Eco-Label è un riconoscimento del contributo di Etihad alla sostenibilità e della capacità di successo dell’Environment Agency di promuovere le migliori pratiche ambientali all’interno di Abu Dhabi”.

AIR FRANCE SVELA I 17 CHEF PARTNER CHE PROMUOVERANNO LA CUCINA FRANCESE NEL 2023 – In occasione dell’evento Bocuse d’Or 2023 di cui Air France è partner ufficiale dal 19 al 23 gennaio 2023, la compagnia ha svelato i nomi di tutti i rinomati chef con cui lavorerà quest’anno. Nel 2023, 17 talentuosi chef che promuovono l’eccellenza francese si alterneranno per firmare piatti eccezionali in La Première e Business e nelle lounge aeroportuali nei prossimi mesi. “In qualità di unica compagnia aerea a collaborare con così tanti nomi illustri nel mondo della cucina, Air France riafferma più che mai il suo ruolo di ambasciatrice dell’alta cucina francese nel mondo. La compagnia si impegna a presentare ai propri clienti la qualità e la diversità del patrimonio gastronomico francese, come parte di un approccio sempre più responsabile, concentrandosi su prodotti freschi, stagionali e locali e una scelta sistematica di piatti vegetariani in tutte le cabine di viaggio. Air France progetta questi menu con l’aiuto di alcuni dei più prestigiosi chef con l’esperienza del suo partner di catering, Servair, leader mondiale nella ristorazione a bordo”, afferma Air France. “Oggi, su tutti i suoi voli in partenza da Parigi, Air France si è impegnata a offrire carne, latticini e uova francesi al 100%, nonché pesce proveniente da pesca sostenibile in tutte le sue cabine di viaggio e nelle lounge degli aeroporti parigini. In tutte le cabine è disponibile anche un’opzione vegetariana e i piatti sono sistematicamente etichettati con certificazione Nutri-Score A o B nelle cabine Economy e Premium Economy. Inoltre, i menu per bambini e neonati sono realizzati esclusivamente con prodotti biologici. Air France si impegna inoltre a riciclare ed eliminare il 90% della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro la fine di marzo 2023. A bordo dei suoi voli la compagnia continua a distribuire contenitori privi di plastica. A terra e a bordo dei voli, la compagnia presta particolare attenzione alla raccolta differenziata e al riciclaggio degli articoli per la ristorazione. In conformità con le normative francesi, fornisce ai suoi clienti anche fontane d’acqua nelle sue lounge in Francia. Nella sua lotta allo spreco alimentare, Air France offre ai suoi clienti Business a lungo raggio la possibilità di preselezionare il loro piatto caldo prima della partenza. Questo servizio unisce la garanzia della scelta del cliente e un consumo più razionale. L’impronta ambientale di Air France è principalmente legata alle emissioni di CO2 generate dalle sue operazioni di volo. La priorità della compagnia è ridurre queste emissioni il più rapidamente possibile attraverso il rinnovo della flotta, l’eco-pilotaggio e l’uso di carburanti più sostenibili. Air France è inoltre impegnata in una serie di azioni in tutte le sue aree di responsabilità volte a ridurre il più possibile l’impronta ambientale delle sue attività. Le iniziative della compagnia aerea sono raggruppate sotto l’etichetta Air France ACT che può essere consultata su airfranceact.airfrance.com”, conclude Air France.

ADR: LA “GRANDE ANIMA” BY MARCANTONIO ILLUMINA L’AEROPORTO DI FIUMICINO – Si tratta di un’opera di arte contemporanea, dal forte impatto visivo e che riproduce in dimensioni originali per una lunghezza di dodici metri e un peso totale di oltre settecento chilogrammi, lo scheletro di una balena, illuminato al suo interno da lampade provenienti da tutto il mondo. Le luci che illuminano l’imponente installazione ne costituiscono l’anima ancora accesa, al contempo rappresentando la nostra società: se l’animale vive, dipende anche da noi. È un invito a riflettere su come la natura sia nelle nostre mani e dipenda dalla nostra cura, ricordandoci come la bellezza del mondo sia fragile e strettamente legata ai comportamenti umani. Con l’installazione di “Grande Anima”, Aeroporti di Roma conferma ancora una volta il proprio impegno per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi ambientali come il risparmio dell’acqua e il recupero della plastica, prima causa di inquinamento dei mari, questa volta attraverso la cultura. L’attenzione all’ambiente ha portato il Leonardo da Vinci, uno dei pochi aeroporti al mondo, a dotarsi di una rete duale che consente di utilizzare l’acqua potabile solo per gli usi strettamente necessari e di ricorrere all’acqua industriale per tutte le altre necessità. Grazie a questi sistemi, più del 66% dell’acqua utilizzata in aeroporto è acqua non potabile e il risparmio di acqua potabile è pari a più di 1 milione di mc/anno, corrispondenti a quasi 500 piscine olimpioniche. Anche sul tema dei rifiuti ADR è da sempre in prima linea, promuovendo un’economia circolare basata sulla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso e l’incremento della separazione e del riciclo coinvolgendo tutti gli operatori dello scalo. “Grande Anima ci rammenta come sia indispensabile prendersi cura dell’ambiente e soprattutto come l’umanità e le altre specie siano strettamente interdipendenti. Oltre a ricordare a tutti noi, con questo grande impatto visivo, che ogni comportamento ha un impatto sul pianeta, ci consente anche di raccontare ai nostri passeggeri la piena integrazione della strategia ESG nel nostro business. Con questa opera proseguiamo, come miglior aeroporto d’Europa per la qualità da 5 anni, nel nostro percorso di costruzione dell’aeroporto del futuro: non solo ponte verso il mondo, ma luogo di riflessione, contaminazione e accrescimento, anche culturale. Proprio questa visione ci ha condotti ormai da tempo verso la definizione del Leonardo da Vinci come The Careport, parola che integra il concetto di cura nel cuore dell’aeroporto: vogliamo accogliere i nostri passeggeri in un mondo sostenibile, attento e genuinamente inclusivo”, ha commentato l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone. L’iniziativa è sostenuta da One Ocean Foundation, ASviS e Cultura Italiae.