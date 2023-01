Uzbekistan Airways ordina 12 aeromobili A320neo Family

Uzbekistan Airways, vettore nazionale della Repubblica dell’Uzbekistan, ha siglato un ordine fermo con Airbus per 12 aeromobili A320neo Family (otto A320neo e quattro A321neo). I nuovi aeromobili si uniranno all’attuale flotta del vettore di 17 aeromobili Airbus A320 Family. La scelta dei motori sarà effettuata dalla compagnia aerea in una fase successiva.

Gli A320neo Family aircraft saranno dotati della nuova Airbus Airspace cabin, portando il massimo comfort nel single aisle market. La compagnia aerea ha in programma di utilizzare i sui nuovi aerei per sviluppare ulteriormente la sua rete di rotte domestiche e internazionali.

“Il contratto siglato con Airbus è un nuovo passo nella nostra strategia di modernizzazione della flotta volta a offrire ai nostri passeggeri gli aeromobili più moderni e confortevoli. Allo stesso tempo, questi nuovi aeromobili della famiglia A320neo a basso consumo di carburante ci aiuteranno a espandere e rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Asia centrale, nonché a sviluppare il nostro domestic and international network”, afferma Ilhom Makhkamov, Chairman of the Board of Uzbekistan Airways.

“La nostra collaborazione con Uzbekistan Airways risale al 1993. È un onore che la A320neo Family sia stata nuovamente scelta. Vediamo un buon potenziale di crescita nella Central Asia region negli anni a venire. Il moderno ed efficiente A320neo consentirà a Uzbekistan Airways di beneficiare di questa crescita e svolgere un ruolo di primo piano in questa regione”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus.

“La A320neo Family incorpora le più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme garantiscono almeno il 20% di risparmio di carburante e di emissioni di CO2. Con oltre 8.600 ordini da più di 130 clienti, la A320neo Family rappresenta gli aeromobili più popolari al mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)