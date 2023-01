Air France espande il suo Caribbean Regional Network

Air France continua ad espandere il suo Caribbean Regional Network che collega i territori francesi d’oltremare, per facilitare i viaggi e gli scambi tra gli abitanti dei paesi. “Due Airbus A320 di Air France con base a Pointe-à-Pitre volano tutto l’anno tra Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne e Miami, per un massimo di 23 voli settimanali.

Il 5 maggio 2023 la compagnia aerea introdurrà un volo diretto settimanale tra Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile). Il volo decollerà da Pointe-à-Pitre e volerà a Fort-de-France, Cayenne e poi Belem, consentendo ai clienti della Guadalupa e della Martinica di viaggiare anche in Brasile senza dover effettuare una coincidenza. Il volo sarà effettuato su un Airbus A320 con una capacità di 168 posti (12 in Business, 156 in Economy) e dotato di Wi-Fi.

Orari dei voli (orari locali):

AF602: partenza da Cayenne alle 15:40, arrivo a Belém alle 17:15, il venerdì.

AF603: partenza da Belém alle 09:35, arrivo a Cayenne alle 11:10, il sabato.

Le prenotazioni apriranno lunedì 23 gennaio 2023 su airfrance.fr o tramite un agente di viaggio.

Capitale dello stato del Pará, Belém è strategicamente situata alla foce dell’Amazzonia e vicino all’Oceano Atlantico. È la seconda città più popolosa del nord del Brasile”, afferma Air France.

“A partire dal 30 marzo 2023, Air France adatterà anche l’orario della sua rotta Pointe-à-Pitre – Miami per consentire ai clienti di Fort-de-France e Cayenne di viaggiare in Florida. I voli saranno due settimanali, sempre su Airbus A320 da 168 posti.

AF616: partenza da Pointe-à-Pitre alle 16:30, arrivo a Miami alle 19:55, giovedì e sabato.

AF617: partenza da Miami alle 09:55, arrivo a Pointe-à-Pitre alle 13:10, il venerdì e la domenica.

Informazioni più dettagliate sugli orari dei voli e sulle tariffe sono disponibili su www.airfrance.com.

Gli orari dei voli qui riportati sono soggetti a modifiche e in attesa delle necessarie autorizzazioni governative. La loro implementazione terrà conto di eventuali misure pandemiche in vigore nei diversi paesi o destinazioni servite. Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)