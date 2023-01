Prince Aviation sceglie Tecnam per aggiornare la sua training fleet

Tecnam ha annunciato che è iniziata la consegna a Prince Aviation, con base in Serbia, di due Tecnam P2008JC MkII e un P2006T MkII multi-engine aircraft.

“Selezionando Tecnam per rinnovare la sua training fleet, Prince Aviation può ora offrire i più alti standard in pilot training nella regione dei Balcani occidentali e dell’Europa sudorientale. L’introduzione dei modelli Tecnam fornirà agli studenti di Prince Aviation velivoli all’avanguardia che supporteranno la loro formazione e istruzione di volo, dando loro la prima visione del mondo dell’aviazione moderna. Dal 1992, la Prince Aviation flight training organization ha addestrato più di 500 piloti, confermandosi la principale FTO nella regione. Completando un Tecnam Maintenance Training Course, Prince diventerà presto un Authorized Tecnam Service Center, fornendo supporto certificato alla propria flotta e ai clienti Tecnam nell’area”, afferma Tecnam.

“Con la sua fusoliera in fibra di carbonio, le ali in metallo e stabilator, il Tecnam P2008JC MkII presenta numerosi vantaggi rispetto agli aerei tradizionali. La combinazione di materiale composito e metallo ha portato a un velivolo più efficiente in termini di consumo di carburante e molto più silenzioso, che è diventato uno dei preferiti di molte Flight Training Organizations.

Il Tecnam P2008JC MkII presenta una serie di miglioramenti significativi: una nuova suite avionica e un nuovo design sia dell’instrument panel che del glare shield, consentendo l’introduzione dell’innovativo G3X Touch display di Garmin con MD302 attitude instrument. VFR Night è optional.

Il P2006T MkII è un twin-engine, four-seat aircraft con fully retractable landing gear. Offre un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin che integra tutti i principali flight, navigation, communication, terrain and engine data su due high-definition LCD displays. Il P2006T è dotato di serie di un S-TEC 55x high-performance, two-axis autopilot. Dotato di due motori Rotax 912S3, il Tecnam P2006T MkII mostra un notevole risparmio di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS o MOGAS a 95 ottani (che porta a forti riduzioni dei costi operativi)”, prosegue Tecnam.

“Sulla base di dati recenti e benchmark del settore, le flight training schools che operano single and twin-engine fleets di Tecnam possono risparmiare fino a 10 tonnellate di emissioni di CO2 per ogni singolo studente graduato con una Commercial Pilot License: una riduzione del 60% rispetto alle legacy fleets che utilizzano Avgas 100LL fuel (Basato su 155 flight training hours, incluse 30 ore sul twin)”, conclue Tecnam.

Slobodan Stricevic, CEO di Prince Aviation, ha dichiarato: “L’acquisto di questi primi tre velivoli Tecnam è solo il primo passo. Prince Aviation non vede l’ora di collaborare con Tecnam a lungo termine, sia per l’addestramento dei piloti che dei tecnici. Il prossimo passo sarà aumentare la nostra flotta e sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione reciproca”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la soluzione giusta per Prince Aviation e tutti gli FTO di oggi. Siamo felici che gli studenti nell’area balcanica possano imparare con i moderni velivoli prodotti da Tecnam”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)