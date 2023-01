Airbus Helicopters finalizza l’acquisizione di ZF Luftfahrttechnik

Nelle scorse settimane è stata finalizzata l’acquisizione di ZF Luftfahrttechnik da parte di Airbus Helicopters, poiché sono state ottenute tutte le necessarie approvazioni normative. “Con oltre 100 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, la società opererà ora sotto il nome di Airbus Helicopters Technik GmbH come consociata interamente controllata con sede a Kassel-Calden. Il produttore leader mondiale di dynamic components for light and medium helicopters compresi i servizi correlati, con una base clienti globale, è anche leader nazionale per quanto riguarda MRO for dynamic components di elicotteri militari.

Con questa aggiunta al portafoglio di Airbus Helicopters, l’azienda sta ampliando la sua gamma di MRO capabilities e assicura ulteriori competenze nell’area dei dynamic systems”, afferma Airbus Helicopters.

“Con questa nuova entità, saremo in grado di migliorare la nostra offerta di servizi per i nostri clienti, inclusi partner chiave come la Bundeswehr tedesca, rispondendo così più rapidamente alle loro esigenze MRO con un maggiore livello di integrazione”, ha dichiarato Christoph Zammert, Executive Vice- President Customer Support & Services at Airbus Helicopters. “Incorporare questa nuova entità nella famiglia Airbus apre nuove opportunità in un mercato molto dinamico”.

“Prima dell’acquisizione, la società era una filiale di ZF Friedrichshafen AG. L’azienda ha consegnato più di 10.000 gearboxes in tutto il mondo. È fornitore dell’H135 main gear box e partecipa al programma H145. Nel 2021 l’azienda ha realizzato un fatturato di 94 milioni di euro e ha impiegato più di 450 persone. Airbus ha avuto una lunga storia di partnership di successo con ZF Luftfahrttechnik che risale a molti anni fa, alla collaborazione iniziale sugli Alouette II e BO105. Oggi Airbus intende costruire su queste solide basi, continuando a investire in questa nuova entità e rafforzando la sua posizione di MRO service partner per la maggior parte della German Bundeswehr helicopter fleet”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)