News Brevi – 23.01.2023

OPERAZIONE CATTURA LEPRI SU SEDIME AEROPORTUALE ORIO AL SERIO – Nelle ore mattutine di domenica 22 gennaio 2023, nell’area erbosa del sedime aeroportuale di Orio al Serio, è stata effettuata una battuta di cattura di lepri con il supporto di personale dell’Ambito Territoriale Caccia (ATC) della Pianura Bergamasca, presieduto da Mario Fogazzola, con sede a Caravaggio e delle guardie venatorie volontarie della Provincia di Bergamo. L’operazione, eseguita a tre anni di distanza dalla precedente, è stata predisposta e partecipata da SACBO, con il gruppo gestito dal direttore operativo Alberto Cominassi e dal safety manager Marco Tagliabue, per ottemperare alle normative europee EASA, concernenti l’attività di prevenzione di possibili impatti mediante l’allontanamento di animali selvatici dalle zone interessate dal movimento degli aerei. Come nelle precedenti operazioni analoghe, finalizzate al progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale, sono adottate tutte le precauzioni per la tutela e la salvaguardia degli esemplari catturati, che sono stati inanellati a cura di un medico veterinario per essere rilasciati successivamente nelle aree di ripopolamento della pianura bergamasca. Alle ore 7:30 di domenica mattina sono entrati in azione 52 operatori che hanno provveduto ad installare apposite reti in zone strategiche, producendo ad arte suoni e disturbi allo scopo di spingere le lepri nella direzione desiderata, per poterle poi prelevare con le dovute cure e attenzioni. L’operazione, terminata alle 11:00, ha consentito di intercettare e prelevare 23 esemplari, risultato che concorre al raggiungimento dell’obiettivo di progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale. Durante le operazioni di cattura delle lepri, l’attività aeronautica si è svolta regolarmente, senza interruzioni né limitazioni al traffico.

QATAR EXECUTIVE ANNUNCIA UN ANNO RECORD, CON UNA CRESCITA DELLA FLOTTA – Qatar Executive (QE), private jet charter division di Qatar Airways Group, ha registrato una significativa crescita anno su anno (YOY) degli arrivi e delle partenze dei voli presso il suo esclusivo Premium Terminal FBO durante il completamento della FIFA World Cup Qatar 2022™. L’FBO di Qatar Executive, situato presso Doha International Airport (DIA), ha registrato un aumento record su base annua del 595% per gli arrivi e del 574% per le partenze tra novembre e dicembre 2022. Tra il 18 e il 19 dicembre, dopo la FIFA World Cup Qatar™ Final, 296 jet sono partiti da DIA. In vista della prima FIFA World Cup™ in Medio Oriente, QE ha rinnovato il terminal esistente a Doha, rivitalizzando l’FBO e offrendo così ai clienti un viaggio senza interruzioni sia a terra che a bordo. Ciò ha incluso l’aggiornamento dei servizi di ristorazione e di gestione dei bagagli, la formazione di altri membri del personale e il rinnovo delle strutture in loco. Qatar Executive ha inoltre implementato le più recenti funzionalità Wi-Fi e streaming sia all’interno del terminal che a bordo della propria flotta. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Le operazioni di Qatar Executive sono cresciute in modo significativo durante il periodo della Coppa del Mondo, dimostrando i solidi servizi FBO della divisione, offrendo al contempo le soluzioni di volo più avanzate ai clienti. La traiettoria di crescita continua di Qatar Executive riflette la fiducia dei nostri clienti ed è anche una testimonianza del nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza”. Inoltre, Qatar Executive ha aggiunto altri 3 Gulfstream G650ER, con il tipo di aeromobile che costituisce 15 aerei dei 19 della flotta, con una crescita del 25%. Ciò rende QE il più grande owner and single commercial operator del G650ER. Il Gulfstream G650ER è dotato di motori Rolls-Royce BR725 all’avanguardia, è in grado di volare con speed e range elevati, presenta un’eccezionale fuel efficiency e la capacità di operare con 100% SAF, promuovendo una business aviation sostenibile. Inoltre, QE offre ora due A319, uno allestito con un VIP ambulance layout, l’altro con un VIP passenger layout. A dicembre Qatar Executive ha ricevuto un nuovo Gulfstream G650ER, portando il totale a quindici aerei del modello di aeromobile. Inoltre, QE opera attualmente due Bombardier Global 5000, un Airbus A319ACJ e un altro Airbus A319 Air Ambulance, portando l’attuale flotta a 19 unità.

EUROCONTROL E EASA PUBBLICANO UN REPORT SULLA TRASPARENZA AMBIENTALE DEGLI AIR NAVIGATION SERVICE PROVIDERS E UNA STEP-BY-STEP GUIDE PER IL MIGLIORAMENTO – In stretta collaborazione con gli European air navigation service providers, EUROCONTROL e EASA hanno pubblicato due rapporti sul measuring air navigation service providers (ANSPs) environmental impact e una guida su come queste organizzazioni possono ridurre la loro impronta di carbonio, mentre il settore dell’aviazione cerca di ridurre le proprie emissioni del 55% entro 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. I documenti sono il risultato di due anni di stretta collaborazione tra esperti di sostenibilità degli air navigation service providers e altre organizzazioni che hanno aderito a un Working Group sulla Air Traffic Management/Air Navigation Service Environmental Transparency, nell’ambito dell’EUROCONTROL-EASA joint work programme. Il primo report, “Critical review of ATM/ANS environmental performance measurements”, è un inventario degli indicatori ambientali esistenti e futuri che potrebbero essere utilizzati per misurare le ATM/ANS environmental performance. Identifica inoltre raccomandazioni strategiche e tecniche, comprese proposte per lavori futuri volti ad aiutare gli ANSP a migliorare la loro divulgazione ambientale e identificare le aree in cui possono contribuire agli obiettivi strategici di decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Il secondo report, ”Step-by-step guide to measure, reduce and report your ANSP’s carbon footprint”, fornisce una panoramica di ciò che gli ANSPs possono fare per controllare il proprio impatto ambientale. Fornisce inoltre al lettore le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per applicare la carbon foot printing nei propri ANSP business processes.

LOCKHEED MARTIN: FIRST LIGHT NELL’ULTIMA LASER LAB DEMONSTRATION – Lockheed Martin ha ottenuto il first light dal Directed Energy Interceptor for Maneuver Short-Range Air Defense System (DEIMOS) system, che verifica che i parametri delle performance ottiche del laser siano allineati con i parametri di progettazione del sistema. Il sistema DEIMOS di classe 50 kW di Lockheed Martin è un robusto tactical laser weapon system che può essere integrato nello Stryker combat vehicle per fornire una robusta directed energy capability alla impegnativa U.S. Army maneuver-short range air defense (M-SHORAD) mission. “Il 50 kW-class laser weapon system offre un altro tassello fondamentale per garantire all’esercito americano una capacità di difesa aerea a più livelli”, ha affermato Rick Cordaro, vice president, Lockheed Martin Advanced Product Solutions. “DEIMOS è stato adattato dai nostri precedenti successi con laser weapon per soddisfare in modo economico la più ampia strategia di modernizzazione dell’esercito per air and missile defense e per migliorare il successo della missione con le soluzioni di sicurezza del 21° secolo”. La Lockheed Martin’s DEIMOS first light demonstration è una pietra miliare cruciale lungo il percorso per aiutare l’esercito a svolgere la sua DE M-SHORAD mission, che ha lo scopo di fornire un laser system manovrabile in grado di negare unmanned aerial systems, rotary-wing aircraft and rockets, artillery and mortars.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL CAPODANNO LUNARE – Qatar Airways celebra il capodanno lunare con i passeggeri che viaggiano da e per l’estremo Oriente asiatico introducendo prodotti festivi e una cucina ispirata alla cultura cinese e all’Anno del Coniglio. “La migliore compagnia aerea del mondo regalerà codici Wi-Fi gratuiti a bordo, buoni sconto Qatar Duty Free e monete di cioccolato dorato racchiuse in buste rosse tradizionali dal design accattivante, che simboleggiano buona fortuna e prosperità per i suoi passeggeri. L’esperienza celebrativa del capodanno cinese è disponibile per i passeggeri che viaggiano sulle rotte da e per Cina, Hong Kong, Singapore e Malesia. A bordo della pluripremiata compagnia aerea, i passeggeri in tutte le classi potranno concedersi un’autentica esperienza culinaria cinese che prende ispirazione dai piatti tradizionalmente serviti durante questa occasione di buon auspicio. Ai viaggiatori in tutte le cabine verrà offerto un biscotto della fortuna che simboleggia fortuna e saggezza. Nelle lounge premium di Qatar Airways a Doha e in tutto il mondo, i passeggeri parteciperanno alle celebrazioni dell’Anno del Coniglio con menu à la carte personalizzati. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport”, afferma Qatar Airways.