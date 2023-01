Emirates completa gli engine ground testing con 100% Sustainable Aviation Fuel

Emirates ha completato con successo i ground engine testing per uno dei motori GE90 su un Boeing 777-300ER utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’obiettivo del ground testing e dell’analisi è dimostrare la capacità del motore GE90 di funzionare con SAF 100% appositamente miscelato senza comprometterne le performance, senza richiedere modifiche ai sistemi dell’aeromobile o procedure di manutenzione speciali sul Boeing 777-300ER o sul motore GE90 per operare. Il SAF riduce le emissioni di carbonio durante il ciclo di vita del carburante fino all’80%.

“I risultati dei test a terra ora apriranno la strada al primo experimental test flight della compagnia aerea utilizzando 100% SAF in un motore, che dovrebbe decollare questa settimana. Le attività di test hanno comportato il funzionamento di un motore con 100% SAF e l’altro con conventional jet fuel, per analizzare meglio il comportamento e le performance del fuel system con ciascun tipo di fuel, confrontare le performance specifiche di ciascun motore e garantire il funzionamento senza interruzioni di aircraft’s engine and airframe fuel systems durante il volo di test pianificato.

Durante i test a terra presso l’Emirates Engineering Centre di Dubai, l’aeromobile è stato prima sottoposto alle normali attività di pre-ispezione. Successivamente, sono iniziati gli stationary operating testing, facendo funzionare prima l’Honeywell 331-500 auxiliary power unit (APU) con 100% SAF. L’APU è stata quindi messa a pieno carico con SAF per avviare i motori. Il motore sinistro è stato esercitato per tutto il suo full power range, utilizzando le stesse impostazioni che verranno utilizzate per il volo sperimentale. Ciò includeva idle, ‘take-off’ and ‘climb settings’ at full flight profile, operando con maximum speed and intensity. I motori sono stati quindi fatti funzionare con ‘cruise’ settings per 15 minuti. Al termine della simulazione, i motori sono stati raffreddati. I carburanti sono stati isolati in serbatoi separati per mantenere la segregazione dei test fuels. Al termine del ground test, i dati del motore sono stati scaricati per la revisione, il confronto e l’analisi”, afferma Emirates.

“Al Dubai Airshow 2021, Emirates, GE Aerospace e Boeing hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare un programma per condurre un test flight utilizzando 100% SAF su un Emirates 777-300ER dotato di motori GE90.

Emirates ha collaborato con i suoi partner GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste e Virent Inc., una consociata di Marathon Petroleum Corp per tutto il 2022 sui SAF fuel blend testing. I partner hanno sviluppato una miscela con le stesse qualità e caratteristiche prestazionali del jet fuel convenzionale e hanno collaborato all’analisi tecnica e ai requisiti operativi relativi ai test a terra e alle attività di volo sperimentale. I risultati di questa iniziativa forniranno ulteriori dati e ricerche su synthetic fuel blend components and biofuels, supportando la standardizzazione e la futura approvazione del 100% SAF drop-in. Dopo il successo della sperimentazione su un motore, Emirates continuerà quindi a sviluppare queste iniziative con engine airframe manufacturers e con i fornitori di SAF, con l’obiettivo di certificare questi blend per uso commerciale. Attualmente, il SAF è approvato per l’uso in blend fino al 50% con conventional jet fuel”, prosegue Emirates.

“Emirates è da tempo un sostenitore degli sforzi dell’industria e del governo per incoraggiare lo sviluppo dell’industria dei SAF e partecipa regolarmente a iniziative per contribuire al SAF deployment. Il suo primo volo alimentato da SAF miscelato con jet fuel è stato nel 2017, operando dall’aeroporto di Chicago O’Hare su un Boeing 777. Emirates ha ricevuto il suo primo A380 alimentato da SAF nel dicembre 2020 e ha utilizzato 32 tonnellate di SAF per i suoi voli da Stoccolma in precedenza quell’anno, con il sostegno dello Swedavia’s Biofuel Incentive Programme. Anche i voli da Oslo hanno iniziato ad operare con SAF.

Emirates fa parte dello Steering Committee of the World Economic Forum’s (WEF) Clean Skies for Tomorrow initiative, che cerca di promuovere il SAF deployment in tutto il mondo. La compagnia aerea ha anche contribuito al lavoro del governo degli Emirati Arabi Uniti su una SAF roadmap e sulla WEF-supported Power-to-Liquids Roadmap for the UAE”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)