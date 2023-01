Frecce Tricolori: presentata la formazione 2023 della Pattuglia Acrobatica Nazionale

Venerdì 20 gennaio, presso lo storico hangar delle Frecce Tricolori, si è svolta la tradizionale serata di presentazione della Formazione e del Poster della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

“L’evento, celebrato alla presenza del Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, Comandante delle Forze da Combattimento, rappresenta ormai da diversi anni un tradizionale appuntamento per la PAN, una speciale occasione per rinnovare i consolidati legami con Autorità locali, Club Frecce Tricolori, amici e appassionati.

Intervenuti alla serata anche il Vice Presidente e il Presidente del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a simboleggiare la sempre più stretta sinergia tra le Frecce Tricolori ed il territorio.

Durante l’evento il Tenente Colonnello Stefano Vit, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha svelato la nuova formazione; saranno loro i protagonisti in volo che si esibiranno nella 63° stagione acrobatica delle Frecce Tricolori in scena nel 2023″, afferma l’Aeronautica Militare.

“Confermate le posizioni chiave di Pony 1 (capo formazione) e Pony 6 (leader della 2° sezione), rispettivamente assegnate al Maggiore Pierluigi Raspa e al Maggiore Franco Paolo Marocco. Novità invece per un’altra posizione chiave della Pattuglia: il ruolo di Pony 10, solista, è stato assegnato al Maggiore Federico De Cecco, che subentra al Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore. Quest’ultimo e il Maggiore Alfio Mazzoccoli, giunti al termine della loro permanenza alle Frecce Tricolori, si occuperanno dell’addestramento acrobatico di questa nuova formazione, supervisionando le complesse fasi dell’addestramento invernale.

Due i nuovi ingressi in formazione: il Capitano Giovanni Morello, pilota di Eurofighter proveniente dal XII Gruppo del 36° Stormo di Gioia del Colle e il Capitano Luca Pozzani, pilota di Eurofighter dal XVIII Gruppo del 37° Stormo di Trapani Birgi. I due nuovi ingressi voleranno rispettivamente con il numero 9 ed il numero 7.

È arrivato poi il momento di svelare il poster 2023 delle Frecce Tricolori: l’immagine fotografica prescelta quest’anno raffigura gli MB339PAN mentre realizzano la manovra della “Siberiana”, passaggio finale di saluto, effettuato in alcuni appuntamenti della stagione 2022 come conclusione delle esibizioni della PAN.

La prima copia del poster 2023 è stata consegnata al Col. (in congedo) Alberto Moretti, ex Comandante della PAN, a simboleggiare il forte legame con la tradizione e con coloro che hanno fatto parte delle Frecce Tricolori“, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Come di consueto, un momento della serata è stato dedicato alla beneficenza avviata in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo” per AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. I proventi della raccolta fondi saranno devoluti interamente all’IFOM-Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro. A presentare sul palco il lavoro dell’associazione la Presidente del Comitato Regionale, Michela Cattaruzza.

La serata è stata infine l’occasione per ripercorrere gli appuntamenti che vedranno coinvolte le Frecce Tricolori nel corso della stagione 2023, anno importantissimo per l’Aeronautica Militare che celebrerà il centenario della sua costituzione come Forza Armata autonoma, avvenuta il 28 marzo 1923. Il calendario delle manifestazioni aeree pubblicato gli ultimi giorni del 2022 è stato infatti integrato con gli appuntamenti legati ai sorvoli istituzionali che la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà su tantissime località di tutto il territorio nazionale, isole comprese, toccando la totalità delle regioni italiane. Appuntamento imperdibile: la manifestazione aerea del Centenario che avrà luogo sull’aeroporto di Pratica di Mare il 17 e 18 giugno prossimi”, conclude l’Aeronautica Militare.

Questa la formazione 2023 al completo:

Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit

Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa

Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva

Pony 3 – Capitano Leonardo Leo

Pony 4 – Capitano Oscar DEL Do’

Pony 5 – Capitano Alessio Ghersi

Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco

Pony 7 – Capitano Luca Pozzani

Pony 8 – Capitano Simone Fanfarillo

Pony 9 – Capitano Giovanni Morello

Pony 10 – Maggiore Federico De Cecco

Supervisore Addestramento – Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore

Supervisore Addestramento – Maggiore Alfio Mazzoccoli

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)