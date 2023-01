Lufthansa Technik integra Lufthansa Industry Solutions (LHIND)

Lufthansa Technik fa il passo successivo per costruire la digital MRO powerhouse: Lufthansa Industry Solutions (LHIND) è ora è una sussidiaria al 100% di Lufthansa Technik.

“Questo è un ulteriore passo nel guidare la digital transformation di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) degli aeromobili. Non solo l’esperienza di oltre 2.300 esperti digitali sarà incorporata nei progetti di Lufthansa Technik, ma continuerà anche la crescita di LHIND con clienti di vari settori. Con una maggiore integrazione, Lufthansa Technik sarà in grado di fornire ancora più servizi digitali oltre al Digital Tech Ops Ecosystem recentemente annunciato. Più di recente, Lufthansa Technik aveva già annunciato l’acquisizione di AMOS, il software leader per il supporto tecnico degli aeromobili (leggi anche qui).

Con l’acquisizione di LHIND, la trasformazione digitale del settore MRO ha compiuto un altro passo importante: gli esperti IT lavoreranno ancora più a stretto contatto con Lufthansa Technik alla digitalizzazione dei principali processi MRO, con l’obiettivo di migliorare i prodotti con tempi di consegna più rapidi e prezzi competitivi per i clienti. Inoltre, la collaborazione ampliata con LHIND consentirà servizi aggiuntivi relativi al Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik, che dà accesso a quasi tutto il flusso di dati delle operazioni tecnologiche. Ciò consente un’ampia gamma di analisi digitali senza precedenti nel processo delle operazioni tecniche. LHIND supporta già i principali attori dell’ecosistema AVIATAR, AMOS e flydocs e, ad esempio, amplierà ulteriormente i propri servizi come l’implementazione e l’integrazione dei suddetti sistemi presso i clienti”, afferma Lufthansa Technik.

“Con i colleghi altamente specializzati e dedicati di LHIND al nostro fianco, ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo strategico di guidare la trasformazione digitale del settore MRO. Da un lato, nessun altro fornitore di servizi IT ci capisce come LHIND, e dall’altro dall’altro, traiamo enormi benefici dal trasferimento di conoscenze che LHIND può fornire, poiché sono attivi in molti settori diversi”, afferma il Dr. William Willms, CFO di Lufthansa Technik. “I servizi IT MRO e la digitalizzazione saranno un campo di crescita per Lufthansa Technik nei prossimi anni, con ulteriori componenti aggiuntivi complementari che seguiranno”.

“LHIND rimarrà un’entità indipendente con una propria gestione e presenza sul mercato. Allo stesso modo, la società continuerà a crescere con aziende al di fuori del settore aeronautico, espandendo così la sua posizione di forza nel mercato come uno dei maggiori fornitori di servizi IT in Germania. Inoltre, la direzione strategica di LHIND sarà supportata per raggiungere una crescita percentuale a due cifre nei prossimi anni”, conclude Lufthansa Technik.

“Siamo lieti di avvicinarci ancora di più a Lufthansa Technik. Il chiaro impegno a darci spazio e risorse per un’ulteriore crescita crea spazio per l’innovazione e, soprattutto, spazio per grandi mosse, ovvero grandi progetti imprenditoriali o iniziative in campi futuri come la digitalizzazione o la sostenibilità”, afferma Joern Messner, CEO di LHIND.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)