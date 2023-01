News Brevi – 24.01.2023

AERONAUTICA MILITARE: DOPPIO TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA IN SARDEGNA CON FALCON 900 – Si è conclusa, nel primo pomeriggio di lunedì 23 gennaio, la prima missione salva-vita effettuata da un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una neonata di soli 18 giorni di vita per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza da Cagliari a Ciampino, per essere poi trasferita presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il velivolo, decollato in tarda mattinata dallo scalo di Ciampino – sede del 31° Stormo, ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari Elmas dove ha effettuato l’imbarco della piccolissima paziente all’interno di una culla termica, di entrambi i genitori e dell’equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria durante il volo verso la Capitale. In tarda serata, poi, si è reso necessario effettuare un secondo volo salva-vita: un bambino di 5 anni è stato trasportato d’urgenza dall’aeroporto di Alghero (SS), sede del Distaccamento Aeronautico dell’Aeronautica Militare, a quello di Firenze, sempre a bordo del velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per essere poi trasferito a bordo di una ambulanza presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer del capoluogo di regione toscano. Le richieste di trasporto sono pervenute dalla Prefettura di Cagliari e dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PAPA FRANCESCO VOLA NEL CONGO E IN SUDAN CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 31 gennaio alle ore 7:55 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto internazionale di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, viaggiando con ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2. ITA Airways per la prima volta ha scelto l’Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Si tratta di un aeromobile dotato di tecnologie innovative, più leggero, più silenzioso e più efficiente dei velivoli della generazione precedente, leader nel lungo raggio, grazie al quale i voli ITA Airways beneficiano di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 rispetto ai modelli di vecchia generazione. Come di consueto il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 15:00 ora locale. Durante il Viaggio Apostolico, Sua Santità dopo la tappa nel Congo, raggiungerà anche la città di Juba, nel Sudan del Sud, con partenza il 3 febbraio alle ore 10:40 dall’Aeroporto internazionale di Kinshasa e arrivo previsto alle ore 15:00 all’Aeroporto Internazionale di Juba. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 5 febbraio alle 17:15. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Fabio Maria Lazzerini e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 14 persone, 3 piloti e 11 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico all’insegna della sostenibilità, che lo stesso Pontefice richiama costantemente nel suo Magistero”. “Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Airline Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”, conclude ITA Airways.

AIRBUS FORNIRA’ SATELLITE COMMUNICATIONS PER LE BELGIAN ARMED FORCES – Airbus ha firmato un contratto con il Belgian Ministry of Defence per la fornitura di tactical satellite communications services per un periodo di 15 anni. Le forze armate utilizzeranno i canali dell’Airbus UHF (Ultra High Frequency) military communications hosted payload on-board di un commercial telecommunications satellite prodotto da Airbus. “Con questo nuovo UHF payload, Airbus sarà in grado di offrire un nuovo servizio di comunicazioni UHF, previsto per il lancio nel 2024, alle forze armate, in particolare quelle dei paesi europei e alleati della NATO” ha affermato Eric Even, head of Marketing and Sales, Connected Intelligence, at Airbus Defence and Space. Poiché la banda di frequenza UHF è una risorsa orbitale relativamente scarsa, questa offerta compenserà la carenza di capacità in tutto il mondo. Airbus ha già firmato diversi ordini fermi per questa capacità, ben prima del lancio programmato del satellite. L’UHF payload sarà gestito dal Network Operations Center di Airbus a Tolosa. I suoi 18 canali UHF consentiranno fino a 200 comunicazioni simultanee su Europa, Medio Oriente, Africa, gran parte dell’Asia, così come l’Oceano Atlantico (verso il Brasile orientale) e l’Oceano Indiano (verso l’Australia occidentale). I military UHF satcoms sono utilizzati dalle forze armate per operazioni terrestri, marittime e aeree. Hanno un alto livello di interoperabilità e sono quindi molto utili per operazioni multinazionali e di coalizione. La banda UHF è molto flessibile e offre un mezzo di comunicazione leggero, robusto e altamente sicuro. Una vasta gamma di terminali per uso terrestre, marittimo e aereo è disponibile per soddisfare le esigenze delle varie forze armate. Airbus ha un’esperienza unica nella gestione di UHF milsatcom services. Questo payload utile migliorerà il suo portfolio per tutta la durata del satellite. Airbus è l’unico armed forces private satcom operator a coprire l’intero spettro di bande di frequenza e applicazioni militari (UHF, X, Ka Mil) e commerciali (L, C/Ku, Ka).

AIR CANADA CARGO ANNUNCIA I SERVIZI VERSO LIEGI E BASILEA – Air Canada Cargo ha annunciato che lo scheduled service per Liegi con i suoi Boeing 767 Freighter inizierà il mese prossimo, mentre i voli per Basilea dovrebbero iniziare ad aprile. Air Canada Cargo opererà voli due volte a settimana per Liegi, con un aumento del servizio a tre voli settimanali nel corso dell’anno. Basilea, uno dei principali hub farmaceutici d’Europa, vedrà due voli a settimana. Avranno origine a Toronto e faranno uno stop ad Halifax. Le rotte collegheranno queste destinazioni europee a Toronto e alla vasta rete globale di Air Canada Cargo. “Air Canada Cargo continua ad espandere il suo freighter network per fornire ai clienti un servizio affidabile tutto l’anno, che collega i principali mercati europei con Air Canada e la rete globale di Air Canada Cargo attraverso il suo hub di Toronto”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial at Air Canada Cargo. Queste nuove rotte si aggiungono al recente avvio dei servizi per Dallas, Atlanta e Bogota, mentre Air Canada Cargo continua ad espandere il suo freighter network.

FIRMATI I CONTRATTI TRA L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA E LEONARDO PER I PAYLOAD DELLE PROSSIME MISSIONI PTATiNO – L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha siglato con Leonardo due contratti dal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione della camera ad alta risoluzione di PLATiNO 3 e della camera iperspettrale di PLATiNO 4. I due strumenti ottici di ultima generazione sono il cuore tecnologico delle prossime missioni PLATiNO (mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia), programma di ASI per supportare, mediante l’utilizzo di minisatelliti, un’ampia gamma di missioni nei settori dell’osservazione della Terra, telecomunicazioni e scienza. Per la missione PLATiNO 3, Leonardo realizzerà una camera ad altissima risoluzione, ultracompatta e con costi operativi ridotti, capace di catturare immagini di ottima qualità con un livello di dettaglio a terra (risoluzione spaziale) di almeno di 50 cm. Le immagini acquisite dallo strumento potranno così supportare il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, anche a fini di protezione civile. Per PLATiNO 4, Leonardo fornirà invece una camera iperspettrale compatta e leggera di ultimissima generazione. Lo strumento, frutto delle competenze maturate nello sviluppo di PRISMA, avrà dimensioni e massa pari a meno della metà di PRISMA stesso, pur garantendo pari prestazioni. Grazie alla tecnologia iperspettrale è possibile effettuare dallo Spazio l’analisi chimico-fisica dell’area osservata, fornendo preziose informazioni a supporto della prevenzione di rischi naturali e antropici, del monitoraggio di beni culturali, attività agricole, risorse naturali e atmosfera, e dello sfruttamento delle risorse minerarie. PLATiNO 4 opererà in sinergia con PRISMA Second Generation, il cui programma di sviluppo è in corso, sempre sotto la guida dell’Agenzia Spaziale Italiana. Entrambi gli strumenti, per cui Leonardo è responsabile anche del processamento dei dati, ricoprono un ruolo fondamentale nella roadmap tecnologica dell’ASI tesa a sostenere, in ottica evolutiva, le future missioni dell’Agenzia consolidando la leadership dell’Italia nell’osservazione della Terra dallo Spazio. La consegna dei primi modelli di volo degli strumenti per PLATiNO 3 e 4 è prevista per la fine del 2024; la loro realizzazione comporterà l’utilizzo di tecnologie e componenti di ultima generazione e coinvolgerà anche piccole e medie imprese della filiera italiana.

SAS ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT – FY2022 – In un Board meeting di SAS AB, è stato presentato e approvato il November 2021-October 2022 Annual and Sustainability Report di SAS Group e della sua parent company SAS AB. L’Annual and Sustainability Report è ora disponibile in formato digitale su https://www.sasgroup.net/investor-relations/financial-reports/annual-reports/.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB: GLI AVIOS POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRESSO HIA – Dal 24 gennaio i membri Qatar Airways Privilege Club (QRPC) potranno accumulare e spendere Avios in quasi 200 punti vendita presso l’Hamad International Airport (HIA) in collaborazione con Qatar Duty Free (QDF). In un’altra innovazione, i passeggeri in tutti i departure points saranno premiati con punti Avios al momento del check-in, dove verranno accreditati fino a 120 minuti prima della partenza dei voli. Ciò consentirà ai membri Privilege Club di Qatar Airways di accumulare e spendere Avios presso il miglior aeroporto del mondo come parte del loro viaggio. Gli Avios possono essere utilizzati in un ampio elenco di luxury fashion outlets e opzioni di ristorazione di classe mondiale presso HIA, che ha recentemente lanciato un’importante espansione che presenta un luxury shopping hub “ORCHARD” situato in un giardino tropicale. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Abbiamo migliorato e aggiornato le nostre opzioni di riscatto per i nostri membri fedeltà e stiamo consentendo l’accesso a un’esperienza di shopping e ristorazione in aeroporto davvero unica. Come prima iniziativa al mondo, questo dimostra il nostro impegno per fare il possibile per migliorare la qualità delle nostre offerte fornendo ai membri un’esperienza senza soluzione di continuità. Incoraggiamo tutti coloro che viaggiano attraverso HIA ad avvalersi di questa esperienza e opportunità poiché non c’è mai stato un modo più semplice per accumulare e spendere Avios”. Gli Avios sono la valuta di ricompensa del Privilege Club di Qatar Airways e la valuta preferita della compagnia aerea. Gli Avios possono essere utilizzati insieme ai contanti offrendo un’opzione di pagamento parziale. Gli Avios vengono accumulati quando i membri o i loro familiari designati volano con Qatar Airways, le compagnie aeree oneworld e le QR’s airline partners. Gli Avios possono anche essere accumulati con più di 100 partner globali e carte di pagamento co-branded.

LOCKHEED MARTIN PRESENTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE E DELL’INTERO 2022 – Lockheed Martin Corporation ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022. Fourth quarter 2022 net sales pari a 19,0 miliardi di dollari, rispetto ai 17,7 miliardi di dollari del quarto trimestre 2021. Utile netto nel quarto trimestre 2022 pari a 1,9 miliardi di dollari, o $7,40 per azione, rispetto a 2,0 miliardi di dollari, o $7,47 per azione, nel quarto trimestre 2021. La liquidità derivante dalle operazioni è stata di 1,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022, rispetto a 4,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021. Il free cash flow è stato pari a 1,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022, rispetto a 3,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021. Net sales durante tutto il 2022 pari a 66,0 miliardi di dollari, rispetto ai 67,0 miliardi di dollari del 2021. Gli utili netti nel 2022 sono stati pari a 5,7 miliardi di dollari, o $21,66 per azione, rispetto ai 6,3 miliardi di dollari, o $22,76 per azione, nel 2021. La liquidità derivante dalle operazioni nel 2022 è stata di 7,8 miliardi di dollari, rispetto a 9,2 miliardi di dollari nel 2021. Il free cash flow nel 2022 è stato pari a 6,1 miliardi di dollari, rispetto a 7,7 miliardi di dollari nel 2021. “La chiusura dell’anno di Lockheed Martin più forte del previsto ha dimostrato l’affidabilità e la resilienza dell’azienda nel far fronte agli impegni in ambienti difficili, guidando al contempo i progressi critici della sicurezza del settore per la nostra nazione e i nostri alleati”, ha dichiarato il Chairman, President and CEO, James Taiclet. “La nostra continua espansione delle capacità e le partnership commerciali stanno offrendo soluzioni di deterrenza e opportunità di crescita che aumentano il valore in tutte le nostre attività”. Il backlog è incrementato dell’11%, a 150 milioni di dollari, rispetto al quarto trimestre 2021.

AMERICAN AIRLINES CARGO TRASPORTA AIUTI UMANITARI AD HAITI IN COLLABORAZIONE CON AIRLINK – American Airlines Cargo sta prendendo parte a uno sforzo globale per trasportare forniture mediche e sanitarie ad Haiti, mentre la nazione lotta per controllare un’epidemia di colera. In collaborazione con Airlink, un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro dedicata a portare aiuti critici alle comunità in crisi, American sta trasportando più di 55 tonnellate di forniture mediche dall’Europa a Miami, dove saranno distribuite ad Haiti. “Siamo orgogliosi di collaborare con Airlink per avere un impatto positivo sul mondo”, ha dichiarato Greg Schwendinger, President of American Airlines Cargo. “In American, la nostra missione è prenderci cura delle persone durante il viaggio della vita e siamo onorati di svolgere un ruolo nel trasporto di beni critici verso le persone e i luoghi di cui hanno più bisogno”. American ha collaborato per la prima volta con Airlink nel marzo 2022 per inviare aiuti umanitari alle persone colpite dal conflitto in Ucraina. L’anno scorso, American e i suoi clienti hanno donato 85 milioni di miglia AAdvantage® ad Airlink tramite il programma Miles for Social Good di American.

IBERIA RINNOVA LA PRORPIA PARTNERSHIP CON ENDESA – Endesa e IAG continuano a lavorare insieme per offrire vantaggi ai propri clienti. L’azienda energetica ha rinnovato per altri tre anni l’accordo con Iberia Plus e Vueling Club, consentendo ai clienti di Endesa e ai membri del programma fedeltà di Iberia e Vueling di accumulare Avios, che potranno utilizzare per acquistare o ottenere sconti sui voli, nonché prenotare altri servizi come soggiorni in hotel, noleggio auto e attività per il tempo libero. L’accordo potrebbe potenzialmente avvantaggiare i 6,2 milioni di clienti Endesa nel mercato libero in Spagna. L’alleanza Vuela con Endesa ha già consegnato più di 100 milioni di Avios ai clienti che hanno aderito al programma, equivalenti a più di 1.500 voli intorno al mondo o circa 50.000 ore di volo a lungo raggio. Ora, con il rinnovo dell’accordo, i clienti registrati potranno continuare ad accumulare Avios, mentre i nuovi clienti avranno la possibilità di iscriversi e iniziare a usufruire della partnership. L’azienda energetica ha lanciato una campagna fedeltà in cui i clienti che non si sono ancora registrati all’alleanza possono ottenere 1.000 Avios Welcome (invece di 200) e altri 50 ogni mese se si registrano entro il 10 febbraio 2023, senza dover acquistare servizi aggiuntivi o modificarne i termini e le condizioni, semplicemente per il fatto di essere clienti Endesa. Per beneficiare dell’accordo, i clienti devono disporre di una carta Iberia Plus o Vueling Club.