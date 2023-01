Il Gulfstream G700 accumula 25 speed records durante il world tour

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 ha ottenuto 25 speed records durante il G700 world tour recentemente completato. “Gulfstream ha volato con due fully outfitted G700 production test aircraft in più di 20 paesi in sei continenti, per dimostrare le performance del velivolo, la flessibilità e il comfort della cabina più spaziosa del settore”, afferma Gulfstream.

“Il G700 wolrd tour è stato un enorme successo”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Sapevamo che il velivolo si sarebbe comportato eccezionalmente bene e ha superato anche le nostre elevate aspettative sia in termini di affidabilità che di performance su una varietà di rotte. La presentazione dell’outfitted aircraft ai nostri clienti e potenziali clienti in tutto il mondo ha rafforzato la già forte domanda che stiamo riscontrando per il G700”.

I record runs ottenuti dal G700 includono:

• Da Savannah a Riyadh, Arabia Saudita, in 12 ore e 36 minuti a una velocità media di Mach 0,90, per iniziare la parte internazionale del tour.

• Da Istanbul, Turchia, al Van Don International Airport in Vietnam, in 9 ore e 2 minuti a una velocità media di Mach 0,90.

• Da Riyadh a Melbourne, Australia, in 13 ore e 39 minuti a una velocità media di Mach 0,87.

• Da Christchurch, Nuova Zelanda, a Los Angeles, in 12 ore e 13 minuti a una velocità media di Mach 0,87.

“In totale, i due G700 outfitted aircraft hanno percorso 53.882 miglia nautiche/99.789 chilometri in più di 180 ore di volo. I world tour speed records sono in attesa di approvazione da parte della U.S. National Aeronautic Association e della Fédération Aéronautique Internationale in Svizzera per il riconoscimento come world records.

I due G700 production test aircraft interiors mostrano l’unica ultragalley del settore, con più di 10 piedi/3 metri di counter space; una grande suite con fixed bed e lavatory luminoso e spazioso con full vanity and shower; un ultrahigh-definition dynamic circadian lighting system; un all-new award-winning seat design; la cabin altitude più bassa del settore a 2.916 ft/889 m quando si vola a 41.000 ft/12.497 m”, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Copyright Gulfstream Aerospace Corporation)