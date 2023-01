Lockheed Martin: primo volo dell’F-16 Block 70

Lockheed Martin ha annunciato il primo volo dell’F-16 Block 70 nel suo sito di Greenville, Carolina del Sud. Il volo è avvenuto il 24 gennaio alle 9:17 ET, con i collaudatori Lockheed Martin Dwayne “Pro” Opella e Monessa “Siren” Balzhiser al comando. Il tempo di volo totale è stato di circa 50 minuti e ha incluso airworthiness checks, così come engine, flight control and fuel system checks, nonchè basic aircraft handling.

“Il volo di successo di oggi è una testimonianza del duro lavoro, della dedizione e dell’impegno nei confronti dei nostri clienti e delle loro missioni”, ha affermato OJ Sanchez, vice president, Integrated Fighter Group, che include il programma F-16. “Questa pietra miliare dimostra l’impegno di Lockheed Martin nel portare avanti questo programma e portare questo velivolo tanto necessario e le sue avanzate capacità di sicurezza del 21° secolo al warfighter”.

“Questo jet F-16 Block 70 è il primo di 16 jet ad essere consegnato in Bahrain. Sei paesi hanno selezionato gli aerei Block 70/72. Oltre all’attuale arretrato ufficiale di 128 jet da costruire fino ad oggi a Greenville, la Giordania lo scorso anno ha firmato una Letter of Offer and Acceptance (LOA) per otto jet e la scorsa settimana ha firmato un LOA aggiuntivo per altri quattro jet. Lockheed Martin ha ricevuto un contratto per iniziare le Jordan’s long-lead activities.

La Bulgaria ha anch’essa firmato un LOA per altri otto jet per la sua flotta. Una volta finalizzati, l’arretrato aumenterà a 148″, afferma Lockheed Martin.

“Lockheed Martin è pienamente impegnata a fornire piattaforme di qualità per le missioni critiche dei nostri clienti e sono così orgogliosa del nostro talentuoso team a Greenville”, ha affermato Danya Trent, F-16 Vice President and Site Lead in Greenville. “Questo è il culmine di significativi progressi in termini di sviluppo, progettazione, ingegneria digitale, supply chain e linea di produzione verso una piattaforma già collaudata che continuerà a fornire decenni di servizio a supporto della sicurezza nazionale dei clienti”.

