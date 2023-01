Frontier Airlines nomina un aereo in onore di Maria Della Posta, prima donna presidente di una Pratt & Whitney Business Unit

Pratt & Whitney e Frontier Airlines hanno presentato “Maria the Bald Eagle”, il secondo aeromobile A321neo della compagnia aerea dotato di motori Pratt & Whitney GTF™ con la tipica bald eagle livery. L’aereo è stato battezzato dai dipendenti di Pratt & Whitney in onore della pioniera dell’aviazione sostenibile Maria Della Posta, president of Pratt & Whitney Canada e prima donna a guidare una business unit di Pratt & Whitney.

“Frontier e Pratt & Whitney condividono una missione comune verso un’aviazione sempre più sostenibile”, ha affermato Della Posta. “In Pratt & Whitney, cerchiamo non solo di essere il miglior fornitore di motori al mondo, ma anche il migliore per il mondo. Sono onorata di rappresentare il personale di Pratt & Whitney e vorrei ringraziare loro e le migliaia di dipendenti di Frontier che stanno facendo la loro parte per portare l’aviazione verso emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050″.

“Maria è entrata a far parte di Pratt & Whitney Canada nel 1985 ed è stata determinante nel guidare una significativa trasformazione del modello di business, una cultura incentrata sul cliente e l’attenzione alla sostenibilità. Con sede a Montréal, Pratt & Whitney Canada è leader nella sustainable aircraft propulsion, inclusi hybrid-electric systems e sustainable aviation fuels (SAF). L’unità fornisce engines and auxiliary power units (APU) per aeromobili ed elicotteri di tutte le dimensioni e missioni, con oltre 15.000 clienti in tutto il mondo”, afferma Pratt & Whitney.

“Frontier è orgogliosa di prendere in consegna il nostro secondo A321neo, equipaggiato con motori GTF di Pratt & Whitney”, ha affermato Barry Biffle, presidente e CEO di Frontier Airlines. “Come America’s Greenest Airline, questi motori rivoluzionari ci stanno aiutando a raggiungere i nostri importantissimi obiettivi di sostenibilità. Ci complimentiamo inoltre con i dipendenti di Pratt & Whitney per aver onorato una leader donna rivoluzionaria attraverso la scelta dell’aircraft naming e per aver riconosciuto l’importanza di far luce sulle donne pioniere nel settore dell’aviazione”.

“Questo velivolo è il secondo dei 144 aeromobili A320neo Family – 134 acquistati e 10 in leasing – per i quali Frontier ha scelto il motore GTF. Il primo, “Frederick the Bald Eagle”, è stato aggiunto alla flotta Frontier nell’ottobre 2022 in omaggio al fondatore di Pratt & Whitney Frederick B. Rentschler. Frontier rivelerà presto la storia dietro un terzo velivolo, anch’esso intitolato a un pioniere dell’aviazione di Pratt & Whitney, in riconoscimento del rapporto tra le due compagnie.

Prima dei GTF-powered A320neo Family aircraft, Frontier e Pratt & Whitney condividono una storia che risale al lancio della compagnia aerea nel 1994, quando iniziò le operazioni con un Boeing 737-200 con motori JT8D. La compagnia aerea ha successivamente operato con aeromobili Embraer E170 ed E190, ciascuno dotato di un’APU APS2300 di Pratt & Whitney Canada“, prosegue Pratt & Whitney.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, affidabilità e costi operativi affidabili di livello mondiale. Offre la massima efficienza nei consumi e le più basse emissioni di gas serra per la Airbus A320neo Family. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%. Certificati per operare con 50% SAF e testati con successo con 100% SAF, i motori hanno la capacità per ulteriori riduzioni delle emissioni di carbonio, che aiuteranno l’industria aeronautica a raggiungere il suo obiettivo di net zero emissions entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)