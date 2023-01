Air France-KLM continua a rinnovare la sua flotta e ordina 4 Airbus A350F per Martinair e 3 A350-900 per Air France

Il rinnovamento della flotta di Air France-KLM continua in uno sforzo continuo per migliorare le performance economiche e ambientali del Gruppo.

“In questo contesto, il Gruppo ha annunciato oggi che l’Air France-KLM Board of Directors ha approvato:

– un firm order per 4 Airbus A350F full freighter aircraft, operati da Martinair per conto di KLM Cargo.

Questi Airbus A350F sostituiranno la flotta di 4 Boeing 747F attualmente operati da KLM Cargo e Martinair. Avranno base presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Nel dicembre 2021, Air France-KLM aveva effettuato un ordine per 4 aeromobili Airbus A350F full cargo per Air France.

Le consegne a Martinair e Air France sono previste a partire dalla seconda metà del 2026, il che significa che entrambe le compagnie aeree saranno tra gli operatori di lancio dell’A350F full freighter. Beneficiando delle ultime innovazioni tecnologiche, come i motori Rolls-Royce Trent XWB-97, l’Airbus A350F offre performance ambientali notevolmente migliorate, con una riduzione di oltre il 40% delle emissioni di CO2 rispetto al Boeing 747F. Anche la sua impronta di rumore è inferiore del 50%.

– Un firm order per altri 3 Airbus A350-900 passenger aircraft per Air France, portando a 41 il numero totale di A350-900 previsto da Air France.

Questi Airbus A350 sostituiranno gli aeromobili della generazione precedente e saranno basati all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Saranno caratterizzati da una configurazione a tre classi (Business, Premium Economy, Economy). Le consegne sono previste nel 2024″, afferma Air France-KLM Group.

“Il rinnovo della flotta è il fattore chiave per ridurre le emissioni di CO2, con effetto immediato. Insieme all’utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e all’eco-piloting, è uno dei pilastri della traiettoria di decarbonizzazione del Gruppo, che punta a una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030 rispetto al 2019. Questi obiettivi hanno recentemente ricevuto l’approvazione dalla Science-Based Targets initiative (SBTi)“, prosegue Air France-KLM Group.

“Investire nel rinnovamento della nostra flotta significa investire nel futuro del nostro Gruppo”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Sono lieto di annunciare che le divisioni cargo di KLM e Air France opereranno presto con il full freighter aircraft completo, più silenzioso e avanzato disponibile sul mercato, l’Airbus A350F. Questo investimento è la prova della nostra fiducia nella crescita sostenibile del cargo market nei prossimi anni, nonché del nostro impegno a ridurre la nostra impronta ambientale. Sono anche molto felice di annunciare che Air France continuerà ad accelerare il rinnovo della sua flotta con l’aggiunta di 3 A350 passenger aircraft. Dalla sua entrata in servizio presso Air France, l’A350-900 si è dimostrato un aeromobile affidabile ed efficiente, nonché un punto di svolta in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di rumore. Continueremo i nostri sforzi per rinnovare la nostra flotta il più rapidamente possibile, per offrire ai nostri clienti la migliore customer experience possibile e per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione”.

Al 31 dicembre 2022, Air France-KLM operava una flotta di 506 aeromobili, inclusi 6 full freighters.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)