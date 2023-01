Air France-KLM ordina quattro A350F per modernizzare la flotta di Martinair, parte di KLM Group

Air France-KLM Group ha siglato un ordine fermo per quattro A350F, il nuovo widebody cargo di Airbus, che saranno operati da Martinair Holland N.V., Dutch cargo airline, con sede e base all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, e parte di KLM Group.

“Gli A350F consentiranno alla compagnia aerea di ritirare i suoi attuali cargo di vecchia generazione e di sostituirli con un clean sheet cargo aircraft che offre un grande passo verso operazioni cargo più sostenibili”, afferma Airbus.

“Siamo lieti di compiere questo importante passo avanti verso l’A350F. Accelera le ambizioni di sostenibilità di Air France KLM Martinair Cargo con un significativo miglioramento delle emissioni e il rispetto del più rigoroso ICAO Chapter 14 per il rumore e CAEP 8 per NOx. Siamo pronti per il futuro”, ha affermato Adriaan den Heijer, Executive Vice President Air France KLM Cargo and Managing Director Martinair.

“Un’altra approvazione dell’A350F, e anche ottima. Siamo lieti di vedere l’A350F entrare nel mondo KLM/Martinair, confermando l’importanza che questo moderno high capacity long range cargo aircraft porta nell’ airfreight segment. Sono molto soddisfatto del modo in cui il nostro programma sta decollando. Con il 50% in meno di rumore e il 40% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto all’aereo della generazione precedente che sta sostituendo, non è certo una sorpresa. Ringraziamo Air France-KLM Group per la loro continua fiducia”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A350F è basato sul più moderno long range leader, l’A350. L’aereo sarà caratterizzato dalla più grande main deck cargo door e da una lunghezza della fusoliera ottimizzata per cargo operations. Oltre il 70% della struttura del velivolo è realizzato con materiali avanzati che si traducono in un take-off weight più leggero di almeno 30 tonnellate, che insieme agli efficienti motori Rolls-Royce generano un vantaggio di almeno il 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto al suo attuale concorrente più vicino. La consegna a Martinair avverrà in tempo per rispettare gli ultimi ICAO CO2 emissions standards che entreranno in vigore entro la fine del 2027. Con una 109 tonnes payload capability (+3t payload / 11% di volume in più rispetto alla concorrenza), l’A350F serve tutti i cargo markets (Express, general cargo, special cargo…).

Lanciato nel 2021, l’A350F ha registrato 35 ordini da sette clienti”, conclude Airbus.

Quattro nuovi aerei cargo più sostenibili per KLM Group



Martinair, parte di KLM Group, ha piazzato un ordine fermo con Airbus per quattro nuovi A350F freighter aircraft (leggi anche qui). Martinair è il vettore operativo di KLM Cargo. “I quattro A350F emettono oltre il 40% in meno di CO2 e producono il 50% in meno di rumore rispetto ai loro predecessori. I nuovi aeromobili sostituiranno gli attuali Boeing 747 Freighter a partire dalla seconda metà del 2026.

L’A350F è la versione cargo dell’A350. È dotato di un extra-large cargo deck. Per ridurre al minimo il peso al decollo sono stati utilizzati, ove possibile, materiali più leggeri. In combinazione con gli efficienti motori Rolls-Royce Trent XWB-97, questo migliora notevolmente le performance in termini di emissioni di CO2 e di inquinamento acustico. Questo aereo è adatto a trasportare una serie di carichi, tra cui prodotti freschi, spedizioni espresse, prodotti farmaceutici, cavalli e oversized cargo. Il maximum payload della configurazione scelta è di 108 tonnellate”, afferma KLM.

“Il rinnovo della flotta è una parte importante dell’ambizione di KLM di diventare più sostenibile. In questo ci assumiamo le nostre responsabilità. Vogliamo emettere meno CO2 per il clima e ridurre il rumore per i residenti locali. L’A350F riduce le emissioni di CO2 di oltre il 40% e il rumore del 50% rispetto ai suoi predecessori. Per questo motivo abbiamo deciso di effettuare l’ordine prima di quanto previsto inizialmente. Invece che nel 2027, sostituiremo i cargo a partire dall’autunno 2026. In questo modo stiamo accelerando gli sforzi di KLM per la sostenibilità”, afferma Marjan Rintel, KLM CEO.

“Scegliendo l’A350F, compiamo un passo importante per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico. Sono molto soddisfatto dell’ingresso in flotta di questi nuovi aeromobili tecnologicamente avanzati, che si adattano bene alle operazioni di Air France-KLM-Martinair Cargo e alla nostra Engineering & Maintenance division. Per i nostri clienti, la versatilità dell’A350F è una buona notizia per il futuro. I nuovi aeromobili sono un’aggiunta importante, che completa la belly capacity della nostra estesa intercontinental passenger fleet”, afferma Adriaan den Heijer, executive vice president Air France-KLM Cargo and managing director Martinair.

(Ufficio Stampa Airbus – KLM – Photo Credits: Airbus)