News Brevi – 27.01.2023

ITA AIRWAYS, MSC CROCIERE, GRUPPO FIRST TRAVEL, STARHOTELS, AIRPLUS INTERNATIONAL ED EDIMAN PARTECIPANO A “EVENTS FOR FUTURE” – “EVENTIVAMENTE Partner Team”, gruppo di eccellenze italiane di cui fanno parte ITA AIRWAYS, MSC CROCIERE, il GRUPPO FIRST TRAVEL, STARHOTELS, AIRPLUS INTERNATIONAL ed EDIMAN, presenta a Roma il 27 e 28 gennaio, presso lo Starhotels Michelangelo: “EVENTS FOR FUTURE”, due giornate di networking dedicate al mondo M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). L’evento fa seguito al successo di “Restarting M.I.C.E.”, l’iniziativa di rilancio del settore M.I.C.E. del maggio 2021 e vedrà la partecipazione delle principali agenzie italiane del traffico M.I.C.E., insieme a rappresentanti delle Istituzioni del turismo e alle principali testate giornalistiche, per discutere di future strategie, priorità e prossimi traguardi creando sistema e sinergie. “Events for Future” è espressione della necessità del settore di dialogare e di confrontarsi con le Istituzioni per il rilancio del comparto dopo anni complicati tra pandemia, crisi economica e conflitto russo-ucraino, al fine di confermare il Turismo come risorsa fondamentale per un Paese che non deve farsi sfuggire le opportunità future, promuovendo il territorio a livello internazionale. ITA Airways in considerazione del forte sviluppo e delle prospettive di crescita del traffico M.I.C.E, ha recentemente introdotto un’offerta rivolta a questo segmento, con Team dedicato e condizioni tailor made. Nello specifico, la Compagnia di bandiera offre ai delegati di fiere, congressi e piccoli o grandi eventi un programma di tariffe preferenziali e personalizzate con la possibilità di viaggiare individualmente o in gruppo.

EMIRATES SKYWARDS CELEBRA 30 MILIONI DI MEMBRI – Emirates Skywards ha raggiunto un nuovo record con oltre 30 milioni di membri iscritti in tutto il mondo. “Il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai festeggia con varie offerte, tra cui la possibilità di vincere un milione di Miglia Skywards. Negli ultimi due decenni il programma fedeltà si è evoluto ed è cresciuto fino a diventare uno dei programmi fedeltà più riconosciuti e apprezzati al mondo. Con iniziative leader del settore, offerte di prodotti innovativi e oltre 150 brand partner, Emirates Skywards continua a ridefinire l’esperienza fedeltà per i clienti, in volo e a terra”, afferma Emirates. Il dott. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President di Emirates Skywards, ha dichiarato: “Grazie a ciascuno dei nostri 30 milioni di membri che hanno reso Emirates Skywards il programma fedeltà di successo che è oggi. Questa è una pietra miliare importante per noi e siamo molto felici di restituire ai nostri fedeli membri che hanno svolto un ruolo inestimabile nel nostro successo. Resta sintonizzato per alcune delle offerte più straordinarie di questo mese, dalla possibilità di vincere 1 milione di Miglia, upgrade alla Business Class e upgrade di livello gratuiti: abbiamo qualcosa in serbo per tutti. Ci sforziamo sempre di fornire ai nostri membri il miglior rapporto qualità-prezzo, la scelta e gli eccezionali premi che un programma fedeltà può offrire. Siamo molto orgogliosi di questo traguardo e attendiamo con impazienza la strada davanti a noi”. “Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2023, Emirates offrirà ai passeggeri che viaggiano su voli selezionati speciali cupcakes a bordo. Per celebrare il traguardo, il programma fedeltà lancerà anche sorprese dal 23 gennaio al 4 febbraio 2023. Ciò include: concorso dal 23 gennaio al 4 febbraio 2023 per avere la possibilità di vincere un milione di Miglia, sufficienti per riscattare più di 10 biglietti di sola andata Emirates Business Class da Dubai a Londra. I soci Emirates Skywards che viaggiano da e verso Dubai tra il 30 gennaio e il 1° febbraio 2023 avranno anche la possibilità di vincere ancora più premi. Anche i clienti che viaggiano con flydubai il 7 febbraio 2023 possono aspettarsi alcuni omaggi. I membri di Emirates Skywards provengono da oltre 180 paesi, tra cui: 3,7 milioni di membri nel Regno Unito, 3 milioni negli Stati Uniti, 2,2 milioni negli Emirati Arabi Uniti, 2,1 milioni in Australia e 2,1 milioni in India. In media, il programma fedeltà attira più di 120.000 membri al mese. Solo nell’ultimo anno, Emirates Skywards ha accolto oltre 1,4 milioni di membri tra aprile 2021 e marzo 2022. Emirates Skywards ha vinto più di 50 premi del settore per le sue offerte innovative e di livello mondiale. L’iscrizione a Emirates Skywards è gratuita. I clienti possono iscriversi tramite emirates.com, flydubai.com, l’app Emirates o l’app flydubai”, conclude Emirates. Per tutte le informazioni: https://www.emirates.com/english/special-offers/30-million-milestone/.

DIGITALIZZAZIONE AERONAUTICA MILITARE: PRESENTATI I RISULTATI DI UN ANNO DI LAVORO – Nell’incontro di mercoledì 25 gennaio, tenutosi presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica, sono stati presentati i risultati delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro nominato con l’obiettivo di studiare l’introduzione in Forza Armata di un nuovo sistema di Infologistica, basato su software innovativi. Le attività sono state esposte dal Presidente del GdL, Generale di Divisione Aerea Michele Oballa, davanti ad una nutrita platea che ha visto la partecipazione dei Vertici della Forza Armata e dei rappresentanti di tutte le principali articolazioni dell’Aeronautica Militare. Dopo l’iniziale benvenuto, il Generale Oballa ha fornito un quadro dei concetti dottrinali contenuti nel documento denominato Innovative Resource management Information System (I.R.I.S.), affrontando il tema della digitalizzazione della Forza Armata, uno sviluppo verso cui tendere nei prossimi anni al fine di ripensare i processi lavorativi, avvalendosi di nuove piattaforme tecnologiche, rendendo più agili le operazioni e riducendo drasticamente il numero di intermediari coinvolti. Definendo poi l’infologistica come la dottrina che studia la gestione (intesa come mantenimento in esercizio) di tutte le risorse (patrimonio umano, materiale, infrastrutturale ed info/conoscitivo) della F.A., tramite l’immagazzinamento e l’elaborazione di metadata (insieme di dati che descrivono una risorsa nelle sua caratteristiche), ha esposto la necessità di creare dei database che siano univoci, validi e certificati, assicurandone l’alta fruibilità degli utenti. Al riguardo, ha esplicitato l’importanza di un database management system di proprietà A.M., con le adeguate barriere cyber per garantirne la sicurezza da attacchi informatici. Il fine di questa auspicata rivoluzione digitale è di acquisire la capacità di predizione, ossia di comprensione delle problematiche future, permettendo la possibilità di effettuare delle simulazioni. In tale ambito, I.R.I.S. si pone come base dottrinale per lo sviluppo per specifici applicativi di settore e il GdL ha elaborato i requisiti tecnico-operativi per l’elaborazione di ben cinque nuovi applicativi, con lo scopo di permettere la digitalizzazione di attività di altrettanti settori. Al termine delle presentazioni, il Generale Oballa ha ripreso la parola fissando i punti su cui continuare a lavorare. In particolare, ha evidenziato le criticità relative all’attuale struttura delle server farm dell’A.M., da adeguare per custodire/gestire l’enorme mole di metadata necessari per il funzionamento dei nuovi applicativi. Infine, ha lanciato le sfide per il prossimo futuro, invitando tutti i presenti a diffondere la cultura e i principi dell’Infologistica, facendosi parte attiva nell’individuare altri settori in cui implementare nuovi applicativi che favoriscano la digitalizzazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI BOLOGNA: AVVIO DI NUOVA PROCEDURA INERENTE L’AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI AEROPORTUALI PER IL PERIODO 2023-2026 – In data odierna l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato l’avvio di nuovo procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, per l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, sulla base della rivista ed aggiornata proposta di revisione dei diritti per il periodo 2023-2026 presentata da AdB S.p.A. in data 17 gennaio 2023 a seguito di mancato raggiungimento di intesa sostanziale con l’Utenza, lo scorso 5 dicembre. La nuova proposta del gestore del Marconi sarà formalizzata all’attenzione dell’utenza dello scalo con avvio, in data 31 gennaio p.v., di rinnovata procedura di consultazione fra il gestore stesso e gli Utenti aeroportuali in relazione alla quale si terrà una nuova audizione pubblica in data 2 marzo 2023. Nell’ambito della procedura di consultazione degli Utenti, oltre alla proposta di revisione delle tariffe regolamentate sarà presentata da AdB S.p.A. anche proposta aggiornata riguardo i livelli di servizio dello scalo per il quadriennio 2023-2026. La comunicazione di avvio del procedimento, assieme alla regolamentazione di riferimento ed alla documentazione accessibile agli Utenti, saranno pubblicate in data 31 gennaio 2023 in apposita sezione del sito web di AdB S.p.A.

DNATA, EMIRATES LEISURE RETAIL E SEGAP UNISCONO LE FORZE PER IL NUOVO TERMINAL 3 DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI ZANZIBAR – dnata, leader mondiale nella fornitura di servizi aeroportuali, ha celebrato oggi l’inizio delle operazioni all’Aeroporto Internazionale di Zanzibar Abeid Amani Karume (ZNZ) insieme ai partner Emirates Leisure Retail (ELR) e SEGAP, una joint venture tra Egis (gruppo di servizi di ingegneria edile e mobilità ) e il gestore di fondi di private equity AIIM (African Infrastructure Investment Managers). Le tre società lavoreranno a stretto contatto per offrire servizi di livello mondiale alle compagnie aeree e ai passeggeri nel nuovo terminal internazionale (T3) dell’aeroporto di Zanzibar. Si prevede che la partnership contribuisca in modo significativo a centrare l’obiettivo del governo di potenziare i settori del commercio e del turismo. Inoltre, l’investimento di dnata, Emiretes Leisure Retail e SEGAP è stimato in circa 10 milioni di dollari USA e, a oggi, ha creato circa 500 nuovi posti di lavoro. dnata fornirà i suoi servizi di assistenza a terra, per i passeggeri e le operazioni cargo, assicurando sicurezza, qualità e precisione. Inoltre, dnata ha lanciato i servizi della lounge meet & greet attraverso il marchio marhaba, per aiutare i passeggeri a migliorare ulteriormente la loro esperienza in aeroporto. Emirates Leisure Retail ha stretto una partnership con MMI (concessionario principale per tutti i punti vendita di cibo e bevande, duty free e negozi al T3). SEGAP ha stipulato una partnership tecnica di 10 anni con la Zanzibar Airports Authority (ZAA) per la gestione e il funzionamento degli aeroporti di Zanzibar e Pemba. Il Gruppo dnata contribuisce da decenni al settore turistico di Zanzibar attraverso le sue attività di viaggio globali.

IL PRATT & WHITNEY INDIA ENGINEERING CENTER CONTRIBUIRA’ A GUIDARE IL FUTURO DEL VOLO COMMERCIALE – Il nuovo India Engineering Center (IEC) di Pratt & Whitney ha iniziato a reclutare. Lo state-of-the-art engineering center è stato aperto nel gennaio 2023 a Bangalore. Ci sono circa 50 dipendenti e Pratt & Whitney prevede di assumerne altri 450 entro il 2027. Il lavoro di ingegneria si concentrerà su aero, mechanical and control systems per l’ampio portafoglio di motori commerciali di Pratt & Whitney, tra cui Geared Turbofan e PT6. L’impegno si estenderà all’intero ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo di nuovi prodotti al supporto sul campo. “Il pool di talenti a Bengaluru è forte, portato avanti dall’eredità delle aziende aerospaziali e dall’ecosistema ingegneristico in continua crescita nell’area. L’IEC offre un’esperienza diversa per i nuovi assunti”, ha affermato Rema Ravindran, center’s general manager. Per ingegneri e professionisti locali, unirsi al viaggio presso l’engineering center significa anche supportare una tecnologia all’avanguardia pronta a guidare il futuro del volo commerciale. “C’è una rapida espansione nell’impronta digitale del nostro prodotto”, ha affermato Paul Weedon, vice president of engineering for Pratt & Whitney Canada. “Con una base di talenti altamente innovativa e agile, l’India è un luogo ideale per questo importante lavoro”. L’India Engineering Center si integrerà completamente con centri Pratt & Whitney simili negli Stati Uniti, in Canada, Porto Rico e Polonia. Utilizzando strumenti e metodi comuni, la rete farà progredire la tecnologia di livello mondiale, come il geared turbofan e altre next-generation sustainable propulsion solutions. “Il team IEC e l’organizzazione Pratt & Whitney Canada stanno già collaborando e sfruttando le conoscenze, basate su oltre 200 milioni di ore di esperienza operativa, per aiutare a guidare i cambiamenti nei nostri regional turboprop and small turbofans segments”, ha proseguito Weedon. “Questo sta migliorando le performance dei motori, prolungando il time on wing, riducendo i costi operativi e diminuendo il consumo di carburante”. L’apertura del centro è l’ultimo sviluppo del sostegno di Pratt & Whitney alla crescita dell’aviazione indiana. Tale supporto risale agli anni ’60, con il motore Pratt & Whitney JT3D che equipaggiava il primo Boeing 707 di Air India. Oggi, con oltre 1.500 motori e auxiliary power units, Pratt & Whitney ha una grande presenza in India. I motori GTF di Pratt & Whitney equipaggiano più di 180 A320neo e A321neo e hanno consentito alle compagnie aeree indiane di risparmiare oltre 1 miliardo di dollari dall’entrata in servizio. In definitiva, l’apertura dell’IEC riafferma l’impegno di Pratt & Whitney nei confronti della regione e l’impegno a condurre un lavoro innovativo con le menti più brillanti che Bengaluru ha da offrire.

EMBRAER INVESTE IN UN FONDO GESTITO DA MSW – Embraer ha annunciato un investimento iniziale in MSW MultiCorp 2 di R$ 20 milioni (circa US$ 4 milioni), per attrarre e promuovere startup brasiliane innovative che si sinergizzano con la strategia di innovazione dell’azienda. Embraer ha rafforzato il suo ruolo nella promozione dell’imprenditorialità nell’ecosistema brasiliano, non solo facendo investimenti ma creando partnership con imprenditori interessati a lavorare in collaborazione. MSW MultiCorp 2 è gestita da MSW Capital, gestore di Venture Capital e pioniere in Brasile specializzato in Corporate Venture Capital. Questo è il secondo fondo Multi-Corporate Venture di MSW. Il modello messo a punto consente alle grandi aziende di investire in startup in modo strategico e strutturato. Entrando nel fondo, Embraer si unisce a Moura Baterias e BB Seguros nell’espansione delle aree di investimento del fondo nelle assicurazioni e nell’energia per le startup con soluzioni digitali e piattaforme per i settori aerospaziale, agroalimentare e del cargo-logistics. “La nostra missione è co-creare il futuro di Embraer, l’investimento e l’ecosistema attraverso l’innovazione progettata congiuntamente. In questo modo, tramite Embraer Ventures, cerchiamo di sfruttare la strategia di innovazione dell’azienda e siamo entusiasti di poter collaborare ancora di più con la forza imprenditoriale del paese”, ha affermato Daniel Moczydlower, Head of Innovation at Embraer and CEO of Embraer-X. MSW MultiCorp 2 investirà sempre come minoranza in startup dove è possibile generare valore con l’impulso di Embraer e/o di altri investitori nel fondo. Verrà realizzato un Impulse Plan per ogni società partecipata, un modo in cui il fondo fa leva sul business delle startup e porta innovazione alle società. Da Richard Zeiger, co-fondatore di MSW: “Embraer è una delle aziende brasiliane che meglio rappresenta l’imprenditorialità e l’innovazione su scala globale. Avere l’opportunità di rafforzare il programma CVC dell’azienda è un traguardo molto importante per RSU e un privilegio. Questo investimento consolida il nostro modello MultiCoporate, in cui riuniamo più di una società in un fondo di capitale di rischio. Andiamo alla ricerca dei migliori imprenditori che stanno creando soluzioni nei mercati in cui le aziende operano o mirano ad operare”.

PARTNERSHIP TRA EMIRATES GROUP E AGDA PER LA FORMAZIONE DEI COUNTRY MANAGER DEGLI EMIRATI – Emirates Group e Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) collaboreranno al lancio di un programma di formazione per i Country Manager degli Emirati della compagnia aerea. L’innovativo programma è progettato per migliorare le capacità diplomatiche dei manager di stanza in tutto il mondo e fa parte del nuovo programma Commercial Ambassador Leadership del Gruppo. Una cerimonia per celebrare la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) si è tenuta presso la sede di Emirates Group, alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Group, His Excellency Zaki Anwar Nusseibeh, Cultural Advisor to the President of the UAE, Chancellor of the United Arab Emirates University, and Member of the Board of Trustees at AGDAS, insieme a dirigenti e rappresentanti di entrambe le organizzazioni. Il programma di 5 giorni dell’AGDA fornirà ai Country Manager degli Emirati una comprensione completa delle capacità diplomatiche necessarie per rappresentare efficacemente Emirates Group all’estero e per raggiungere i loro obiettivi commerciali. La serie di corsi di formazione fungerà anche da piattaforma per lo scambio di conoscenze per arricchire le capacità dei manager degli Emirati nel settore dell’aviazione. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed ha dichiarato: “Emirates Group è un’azienda globale con sede a Dubai. Siamo orgogliosi di rappresentare il settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti e lavoriamo per promuovere gli Emirati Arabi Uniti in tutti i mercati in cui operiamo. In AGDA abbiamo trovato un partner che la pensa allo stesso modo e crediamo che la nostra collaborazione si svilupperà ulteriormente e consentirà al nostro team di manager degli Emirati di rappresentare il nostro brand in tutto il mondo. Consentirà loro di promuovere in modo più efficace i valori e le opportunità degli Emirati Arabi Uniti in tutta la nostra rete globale”. L’innovativo programma di leadership sottolinea il fermo impegno di Emirates Group nei confronti degli Emirati. Il programma supporta gli Emiratini che hanno aderito all’Emirates Group’s National Commercial Outstation Programme.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA IL DIVIDENDO DEL PRIMO TRIMESTRE 2023 – Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo per il primo trimestre 2023 di 3,00 dollari per azione. Il dividendo è pagabile il 24 marzo 2023 ai detentori registrati al close of business il 1° marzo 2023.