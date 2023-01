Lufthansa Technik fornisce Base Maintenance a FLYR

Lufthansa Technik AG eseguirà extensive base maintenance services per la compagnia aerea norvegese FLYR AS sugli aeromobili Boeing 737 MAX 8 e 737-800. A partire da gennaio, Lufthansa Technik Budapest eseguirà scheduled base checks sulla start-up airline’s fleet.

“Lufthansa Technik ci ha supportato con il component service ed è stato un partner affidabile sin dall’inizio nel 2021”, afferma Magnus Wannebo, Technical Director at FLYR. “Siamo molto fiduciosi che il buon supporto e la cooperazione continueranno quando inizieremo i nostri primi heavy maintenance checks”.

Il primo layover è già iniziato presso Lufthansa Technik Budapest. “FLYR sta costruendo una flotta all’avanguardia con i Boeing 737-800 e in particolare il 737 MAX”, afferma Tanja Pustolla, Sales Manager at Lufthansa Technik. “Il nostro team a Budapest si è preparato in anticipo per i primi Boeing 737 MAX base maintenance events e, in qualità di competence center, ora attende con impazienza la flotta di FLYR”.

“Con l’intera flotta, FLYR è già Total Component Services customer di Lufthansa Technik da quando la compagnia aerea è stata fondata nel 2021. La collaborazione ora ampliata con la giovane compagnia aerea estende le attività di Lufthansa Technik nel Nord Europa e la forte presenza di mercato dell’azienda in Norvegia“, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik – FLYR)