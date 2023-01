Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in un proprio comunicato, informa: “Il Mef ha sottoscritto questo pomeriggio la lettera d’intenti di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di ITA Airways. Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti. Non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso”.

(Ufficio Stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze)