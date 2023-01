L’Inmarsat-6 F2 satellite realizzato da Airbus è arrivato a bordo di un Airbus Beluga in Florida per il lancio

Il secondo Airbus-built Inmarsat-6 geostationary telecommunications satellite (I-6 F2) è arrivato a bordo di un Airbus Beluga al Kennedy Space Center in Florida, pronto per il suo lancio a febbraio.

Il secondo satellite della generazione Inmarsat-6 è basato sull’affidabile Eurostar E3000 spacecraft di Airbus e sarà il 58esimo Eurostar E3000 costruito da Airbus. Sarà il nono Eurostar in orbita dotato di electric propulsion for orbit raising, rafforzando la posizione di Airbus come leader mondiale nella propulsione elettrica.

François Gaullier, Head of Telecommunications & Navigation Systems di Airbus, ha dichiarato: “I-6 F2, con il suo sofisticato digitally processed payload, si unirà a Inmarsat-6 F1 (I-6 F1) in orbita dando a Inmarsat ancora più flessibilità e capacità. Questo è il decimo geo-telecommunications satellite che abbiamo costruito per il nostro cliente di lunga data Inmarsat, un fornitore leader di servizi globali di comunicazione satellitare mobile, e con I-6 F1 i satelliti consentiranno un cambiamento radicale nelle capacità per i loro ELERA services e permetteranno una significativa capacità aggiuntiva per il loro Global Xpress network”.

I-6 F1 e I-6 F2 dispongono ciascuno di un’ampia L-band antenna con apertura di 9 m e sei multi-beam Ka-band antennas, offrendo un elevato livello di flessibilità e connettività. Sono inoltre dotati di processori digitali modulari di nuova generazione per fornire piena flessibilità di instradamento fino a 8.000 canali e allocazione dinamica della potenza a oltre 200 spot beams in L-band, per spacecraft. I Ka-band spot beams sono orientabili sull’intero disco terrestre, con un’allocazione flessibile da channel a beam.

I satelliti consentiranno a Inmarsat di potenziare ulteriormente i suoi network leader a livello mondiale ELERA (banda L) e Global Xpress (banda Ka), rispettivamente, per i clienti terrestri, marittimi e aerei. Sono anche il passo successivo nei piani dell’azienda per il primo multi-dimensional network al mondo, Inmarsat ORCHESTRA. Il ‘network of networks’ si baserà sulle capacità spaziali esistenti di Inmarsat per fornire una crescita trasformativa della capacità e nuove funzionalità per i clienti negli anni ’30 e oltre.

Gli investimenti effettuati da Airbus nelle platform and payload technologies utilizzate sull’I-6 sono supportati dall’European Space Agency e dalle agenzie nazionali, in particolare UK Space Agency and CNES, France’s National Centre for Space Studies. I-6 F2 ha una launch mass di 5,5 tonnellate, spacecraft power di 21 kW e design life di oltre 15 anni.

Il primo satellite Inmarsat-6 (I-6 F1) costruito da Airbus è stato lanciato con successo nel dicembre 2021. Ha raggiunto la sua geostationary testing location nell’estate del 2022 ed è programmato per entrare in servizio all’inizio del 2023. I-6 F2 seguirà dopo il suo lancio ed entrerà in servizio all’inizio del 2024.

Gli Airbus geostationary telecommunications satellites hanno molti anni di operazioni di successo e sono in servizio o in fase di costruzione per tutti i principali geostationary satellite operators.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)