News Brevi – 30.01.2023

NUOVA PROMOZIONE EMIRATES: UNA NOTTE GRATUITA AL ‘FAIRMONT THE PALM’ – Emirates ha annunciato oggi una nuova offerta, realizzata in collaborazione con Fairmont Hotels & Resorts, per i viaggiatori che pianificano la loro prossima fuga invernale a Dubai. Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2023, infatti, i viaggiatori che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno Emirates in First o Business Class, con un volo diretto o con scalo a Dubai, potranno godere del pernottamento gratuito per una notte presso l’hotel Fairmont The Palm. Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno o con scalo a Dubai, acquistati fino al 13 febbraio 2023. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com o tramite le agenzie di viaggio che aderiscono all’iniziativa e per tutte le prenotazioni effettuate con almeno 72 ore di anticipo rispetto ai passeggeri in arrivo. “Con il suo nome ispirato all’iconica isola artificiale di Dubai, Palm Jumeirah, Fairmont The Palm è il resort di lusso ideale per coppie e famiglie. Con 381 lussuose camere e suite con vista sullo splendido Golfo Persico e sull’incredibile skyline di Dubai, i viaggiatori potranno provare alcuni dei migliori sapori del mondo potendo scegliere tra dieci ristoranti e bar. Gli ospiti che viaggiano con bambini piccoli potranno usufruire del “Fairmont Falcons Kids’s Club” che offre numerose attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni in un ambiente amichevole e accogliente, mentre gli ospiti in cerca di relax potranno concedersi un trattamento nel famoso Fairmont Willow Stream Spa. Il lussuoso resort comprende anche quattro piscine all’aperto a temperatura controllata, una spiaggia privata di sabbia bianca e un centro benessere all’avanguardia. La struttura si trova a soli 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai, abbastanza vicino per esplorare la bellissima Marina di Dubai e altre famose attrazioni locali. I clienti possono prenotare ulteriori notti su https://www.fairmont.com/palm-dubai/offers/winter-sun-escape“, afferma Emirates. Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni, in sei continenti e attualmente opera 37 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online. I termini e le condizioni completi dell’offerta sono disponibili qui: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/your-complimentary-hotel-stay/.

BRUSSELS AIRLINES LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI MARKETING PER L’AFRICA SUBSAHARIANA – Brussels Airlines ha lanciato la sua nuova campagna di marketing per il sub-Saharan African market. La campagna presenta l’attrice e produttrice ghanese Yvonne Nelson e lo chef ivoriano/francese Loïc Dablé che ricongiungono i loro cari. “Brussels Airlines ha una lunga tradizione di voli da e per il continente africano. La compagnia aerea ha sviluppato una vera passione per il continente e offre voli verso 17 destinazioni nell’Africa sub-sahariana. Con gli altri vettori di Lufthansa Group, sono coperte altre 14 destinazioni in Africa. Se c’è una lezione di vita che abbiamo imparato dalla passata pandemia, è che essere circondati da brave persone è semplicemente vitale. Che sia a casa con i nostri cari, al lavoro con ottimi colleghi, a scuola con amici adorabili o a 35.000 piedi con un equipaggio disponibile e ospitale. La buona compagnia fa molta strada. Ecco perché amiamo le persone di buon cuore che arricchiscono le nostre vite, rendendole più eccitanti, stimolanti, deliziose, belle o semplicemente più preziose”, afferma Brussels Airlines. “La nuova campagna di marketing presenta lo chef ivoriano/francese Loïc Dablé e l’attrice e produttrice ghanese Yvonne Nelson. Negli spot, vediamo entrambi rendere omaggio e connettersi con una persona che ha cambiato la loro vita in meglio. Mentre parlano di queste persone, noi le seguiamo fino a raggiungere la loro destinazione finale: la casa della persona che amano e alla quale devono tanto”, conclude Brussels Airlines.

DECIMO ANNIVERSARIO DEL DACCC DI POGGIO RENATICO – Giovedì 26 gennaio alla presenza della Signora Vice Prefetto di Ferrara Francesca Montesi, del Monsignor Gian Carlo Perego, delle più alte autorità civili e militari della Provincia di Ferrara, degli Addetti Militari dei 16 Paesi della NATO che contribuiscono con il proprio personale al Comando NATO di Poggio Renatico, si è svolta la cerimonia celebrativa del decimo anniversario del Deployable Air Command and Control Centre (DACCC). Il DACCC infatti, costituito sulla base Poggese nel gennaio 2013, ha raccolto l’eredità del Combined Air Operation Centre che nello stesso periodo, a seguito della riforma dei Comandi della NATO, è stato trasferito presso la base spagnola di Torrejon vicino a Madrid. Il DACCC di Poggio Renatico è responsabile dell’addestramento operativo del personale della NATO impegnato nelle proprie strutture della componente aerea. Esso è anche l’unico ente di Comando e Controllo della NATO che può essere rischierato laddove operativamente si ritiene essere necessario. Con i suoi due radar di difesa aerea e le proprie componenti tecniche-operative a supporto, il DACCC nel passato è già stato rischierato per esercitazioni in alcuni Paesi della NATO, cosi come attualmente una sua componente è di supporto sul fianco est dell’Alleanza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA: IERI SONO STATI RISTABILITI COMPLETAMENTE I SISTEMI DOPO L’INCONVENIENTE DI SABATO – Iberia e Iberia Express ieri hanno ristabilito completamente la connettività dopo il problema ai sistemi di sabato 28 gennaio. “I sistemi di fatturazione e imbarco ora funzionano normalmente. I clienti hanno anche a disposizione servizi di check-in online attraverso il sito Web di entrambe le compagnie aeree. Negli aeroporti, il check-in e l’imbarco automatici funzionano altrettanto bene. Il Gruppo Iberia rinnova le sue scuse a tutti i clienti colpiti dal problema di sabato e li ringrazia per la loro comprensione. Tutte le aree della compagnia hanno lavorato intensamente per ripristinare la fatturazione e l’imbarco automatizzati. Più di 400 dipendenti volontari si sono recati in diversi aeroporti per assistere i passeggeri e ridurre i ritardi mentre l’inconveniente veniva risolto”, afferma Iberia.

YALAGO, PARTE DI EMIRATES GROUP, REGISTRA UN FORTE AUMENTO DELLE PRENOTAZIONI GLOBALI – Yalago, parte di Emirates Group e una delle principali leisure bank, ha registrato un aumento del 92% delle prenotazioni alberghiere nel 2022 rispetto all’anno precedente. I viaggiatori spendono il 30% in più per prenotazione, accettano piani per i pasti più estesi orientandosi verso l’all-inclusive e prenotano per la maggior parte hotel a cinque stelle (45%). Inoltre, le ultime tendenze indicano soggiorni più lunghi, con una media di cinque notti, in crescita rispetto alle quattro notti degli anni precedenti. “Con la riapertura delle destinazioni per i viaggiatori internazionali, stiamo assistendo a una domanda fortemente in crescita per tutte le nostre mete chiave. Guardando al futuro, ci aspettiamo che questa tendenza continui, mentre la capacità di volo continua a espandersi per raggiungere i livelli pre-pandemia. Questo è particolarmente vero per alcuni dei nostri principali mercati nella regione Asia-Pacifico, che devono ancora tornare alla capacità di volo pre-pandemia”, ha commentato Astrid Kastberg, Direttore Generale di Yalago. “Attraverso la nostra esperienza nel settore e grazie alle nostre partnership, miriamo a supportare le compagnie di viaggio di tutto il mondo nell’offrire un portafoglio di hotel in continua crescita per i viaggiatori di piacere. Abbiamo costruito una reputazione grazie all’experience – che siamo in grado di garantire a livello globale – in destinazioni come Dubai, Oceano Indiano, Florida, Spagna e molte altre ancora. Gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti, le Maldive e le città europee, per esempio, rimangono estremamente popolari, mentre negli ultimi due mesi abbiamo assistito a un notevole aumento delle prenotazioni nel sud-est asiatico. In tutta l’Asia, i resort a cinque stelle sono richiesti, ma rimangono convenienti e attraenti grazie ai nostri sconti esclusivi, mantenendo il loro valore aggiunto”.

NUOVO TEST PER L’HYPERSONIC AIR-BREATHING WEAPON CONCEPT – Il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Air Force Research Lab (AFRL), Lockheed Martin e Aerojet Rocketdyne team ha raggiunto gli obiettivi primari durante il suo secondo Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) flight test, raddoppiando la scramjet powered vehicle data. Lanciato da un B-52, il primo stadio dell’HAWC system lo ha portato all’engine ignition envelope previsto, dove l’Aerojet Rocketdyne scramjet engine si è acceso ed ha accelerato il sistema a velocità superiori a Mach 5. Il sistema ha funzionato come previsto viaggiando più di 300 miglia nautiche e raggiungendo altitudini superiori a 60.000 piedi. “Convenienza e affidabilità sono essenziali mentre lavoriamo per sviluppare soluzioni ipersoniche operative”, ha affermato John Clark, vice president and general manager Lockheed Martin Skunk Works®. “Entrambi i nostri test di volo HAWC sono stati lanciati da un aereo operativo e hanno abbinato modelli e previsioni di performance per aiutare lo sviluppo rapido e conveniente di future armi ipersoniche”. Il team Lockheed Martin Skunk Works e Aerojet Rocketdyne hanno lavorato insieme per far progredire tecnologie di produzione avanzate a basso costo, dando priorità all’estrema durabilità per ridurre notevolmente il costo di pezzi e parti. Attraverso l’integrazione mirata delle tecnologie digitali in tutto il processo di progettazione, test e produzione, il team ha convalidato che i sistemi ipersonici possono essere prodotti in modo conveniente alle velocità richieste per soddisfare l’urgente necessità nazionale.

DELTA E LATAM GROUP LANCIANO UNA NUOVA ROTTA NELL’AMBITO DELLA LORO JOINT VENTURE – LATAM Airlines Colombia lancerà un nuovo servizio non-stop tra la capitale della Colombia Bogotà e Orlando, Florida, il 1° luglio 2023. La nuova rotta è l’ultima aggiunta dopo l’approvazione dell’accordo di joint venture tra Delta e LATAM nel settembre 2022 e offrirà ai clienti un nuovo accesso tra la città più grande della Colombia e la popolare destinazione della Florida. Da Orlando, Delta offre 67 voli verso 18 destinazioni, tra cui Los Angeles, Minneapolis/St. Paolo, Seattle e New York. Da Bogotà, LATAM Colombia offre 166 voli giornalieri verso 17 destinazioni, consentendo facili collegamenti con città come Medellin, Cali e Cartagena. “La partnership di Delta con LATAM ha lo scopo di espandere l’accesso e migliorare l’esperienza per i clienti che viaggiano tra il Nord e il Sud America. Questa nuova rotta tra Orlando e Bogotà fornirà ai clienti un maggiore accesso ai luoghi in cui desiderano andare”, ha affermato Alex Antilla, Delta Vice President for Latin America. “Attraverso questa nuova rotta, i clienti Delta e LATAM godranno di viaggi migliori e più convenienti grazie alle nostre potenti reti di rotte e al servizio pluripremiato”. La rotta Bogotà – Orlando è la seconda che LATAM Colombia offrirà tra la Colombia e gli Stati Uniti, aggiungendosi al servizio giornaliero operato tra Bogotà e Miami. La rete di Delta verso la Colombia include un servizio giornaliero tra Atlanta e Bogota e tra JFK e Bogota. I clienti possono prenotare il servizio Delta e LATAM tra la Colombia e gli Stati Uniti tramite delta.com o latam.com. La Joint Venture tra LATAM e Delta sta migliorando l’esperienza di viaggio per passeggeri e clienti cargo. La partnership si applica a mercati selezionati tra il Nord e il Sud America, offrendo vantaggi ai clienti e connessioni più veloci per accedere a più di 300 destinazioni tra Stati Uniti/Canada e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay).

DELTA NOMINATA DA OAG ‘NORTH AMERICA’S MOST ON-TIME AIRLINE’ – Delta è ancora una volta riconosciuta per la sua propensione alla puntualità. Sulla scia dell’annuncio di Cirium che Delta è stata nominata ‘North America’s most on-time airline’, OAG Aviation Worldwide ha annunciato che Delta è numero 1 nel suo ranking. Delta è stata anche l’unica compagnia aerea statunitense a entrare nella top 20 a livello globale. Delta si è costantemente concentrata sulla fornitura di performance puntuali, un’aspettativa fondamentale dei suoi clienti.

DELTA E HERTZ POTENZIANO LA LORO PARTNERSHIP – A partire dal 30 gennaio, Delta introdurrà nuovi e migliorati SkyMiles rewards con Hertz in base all’importo in dollari speso per il noleggio auto. “Siamo costantemente alla ricerca di modi per rendere l’iscrizione ancora più gratificante per i nostri soci SkyMiles, sia in volo che a terra”, ha affermato Ai Stiver, V.P. of Merchandising and Ancillary Revenue at Delta. “I vantaggi SkyMiles si estendono oltre il volo, premiando i nostri soci durante l’intero viaggio. In collaborazione con Hertz, siamo entusiasti di estendere status match e accelerated miles earn sui noleggi auto prenotati su Delta.com o sulla nostra app Fly Delta”.