Ryanair: utile nel terzo trimestre di 211 milioni di euro grazie al forte traffico

Ryanair Holdings plc oggi (30 gennaio) ha riportato un Profit After Tax (PAT) nel terzo trimestre di 211 milioni di euro, rispetto a un PAT del terzo trimestre pre-Covid (FY20) di 88 milioni di euro. “La forte domanda di viaggi repressa, in particolare durante le festività natalizie, ha stimolato traffico e tariffe forti in tutti i mercati.

Durante il terzo trimestre il traffico è aumentato del 24%, a 38,4 milioni (+7% pre-Covid nel FY20). Le tariffe del terzo trimestre sono aumentate del 14% rispetto ai livelli pre-Covid. 84 B737-8200 “Gamechangers” consegnati al 31 dicembre. La flotta totale è composta da 523 aeromobili.

230 nuove rotte annunciate per il FY24 (totale 2.450 rotte).

Forti guadagni di quote di mercato in Italia, Polonia, Irlanda e Spagna”, afferma Ryanair.

Michael O’Leary di Ryanair, ha dichiarato: “Il nostro investimento in nuovi aeromobili B737 a basso consumo di carburante e più ecologici è proseguito nel terzo trimestre con la nostra flotta Gamechanger (4% in più di posti con il 16% in meno di carburante) che è aumentata da 11 a 84 aeromobili. Nel terzo trimestre abbiamo iniziato il retro-fit scimitar winglets sulla nostra flotta di 409 B737-800NG (un investimento di oltre 200 milioni di dollari) che ridurrà ulteriormente il consumo di carburante dell’1,5% (leggi anche qui).

Il sustainable aviation fuel (SAF) svolgerà un ruolo chiave nel ridurre la nostra CO2 per pax/km dal 10% a 60 grammi entro il 2030, quando si spera che il 12,5% dei nostri voli sarà alimentato con SAF. Continuiamo a investire per accelerare la fornitura di SAF. Basandosi sulle nostre partnership di successo con Neste (Schiphol) e OMV (Austria, Germania e CEE), Ryanair ha firmato un MOU nel terzo trimestre con Shell per la fornitura 360.000 tonnellate di SAF tra il 2025 e il 2030 presso le basi più grandi di Ryanair a Londra e Dublino. A dicembre abbiamo ospitato un Sustainability Day con il nostro partner Trinity College Dublin (“TCD”). Questo evento ha riunito leader del settore, scienziati e ingegneri (inclusi Boeing, MAG, Safran, Shell Aviation, Ryanair, accademici TCD e studenti di dottorato) che hanno presentato a un pubblico di investitori, politici, regolatori e istituzioni finanziarie il percorso di Ryanair verso l’azzeramento netto delle emissioni di carbonio entro il 2050. Attraverso A4E e l’UE, stiamo conducendo una campagna per accelerare la riforma dell’ATC europeo per eliminare inutili ritardi dei voli, che ridurranno sostanzialmente il consumo di carburante e le emissioni di CO2″.

“All’inizio della pandemia Covid-19, Ryanair e i suoi partner sindacali hanno negoziato accordi per proteggere i crew jobs attraverso tagli salariali temporanei che sarebbero stati gradualmente ripristinati dal 2022 al 2025. Questi accordi hanno garantito con successo la sicurezza dei crew jobs durante i 2 anni di pandemia di Covid, poiché Ryanair ha mantenuto non solo i posti di lavoro ma anche le licenze dei nostri equipaggi. Questo investimento ha posizionato Ryanair come la compagnia aerea più preparata per la ripresa del traffico post-Covid. Mantenendo i nostri equipaggi aggiornati e reclutando in anticipo, Ryanair ha evitato la carenza di personale che ha causato così tante cancellazioni e interruzioni dei concorrenti nella S.22. A novembre, a seguito di una forte performance del primo semestre, Ryanair ha accettato di ripristinare completamente la retribuzione (28 mesi in anticipo) per oltre il 95% degli equipaggi coperti da nuovi accordi salariali a lungo termine nel Dec. payroll. Rimaniamo disponibili a concludere accordi (a condizioni simili) con la minuscola minoranza di sindacati che rappresentano meno del 5% dei nostri equipaggi che finora non sono riusciti a raggiungere un accordo sul ripristino salariale accelerato.

Le risorse S.23 sono a buon punto con oltre 1.000 cadetti iscritti alle nostre pilot training schools e nuovi cabin crew courses in corso. Ryanair Labs ha recentemente lanciato una campagna per reclutare 150 professionisti IT nei nostri team a Dublino, Madrid, Porto e Wroclaw. Durante il FY23 abbiamo annunciato nuove strutture di manutenzione tecnica a Malta, Kaunas (Lith.) e Shannon (Ire.) e prevediamo di aggiungere ulteriore capacità nei prossimi mesi”, prosegue Michael O’Leary.

“Ryanair si è assicurata forti guadagni di quote di mercato nei principali mercati dell’UE poiché abbiamo gestito il 112% della nostra capacità pre-Covid durante i primi 9 mesi del FY23. I guadagni più notevoli sono stati in Italia (dal 26% al 40%), Polonia (dal 27% al 38%), Irlanda (dal 49% al 58%) e Spagna (dal 21% al 23%). Il nostro Routes team continua a negoziare accordi per la crescita del recupero del traffico con i partner aeroportuali. Fino alla fine del terzo trimestre, Ryanair ha preso in consegna 84 B737 Gamechanger e stiamo pianificando una crescita FY24 basata su 124 nuovi aeromobili per il picco S.23, anche se c’è il rischio (nonostante i recenti miglioramenti della produzione di Boeing) che le consegne di alcuni dei nostri Gamechanger potrebbero slittare. Sono state annunciate oltre 230 nuove rotte (in totale 2.450 con 3.200 voli giornalieri) per il FY24.

Le Q3 scheduled revenue sono aumentate di quasi l’85%, a 1,45 miliardi di euro, a causa della forte domanda di viaggi a tariffe più elevate (+ 14% rispetto a prima del Covid), in particolare durante il medio termine di ottobre e il picco delle festività natalizie/capodanno. Le ancillary revenue hanno fornito un’altra solida performance, generando oltre €22,50 per passeggero. I ricavi totali del terzo trimestre sono aumentati del 57% a 2,31 miliardi di euro. I costi operativi sono aumentati del 36% a 2,15 miliardi di euro, guidati dall’aumento dei costi del carburante (+52% a 0,90 miliardi di euro, compensati dal miglioramento del consumo di carburante man mano che più Gamechanger entrano nella flotta). I costi operativi ex-carburante sono aumentati del 26%.

Il nostro fabbisogno di jet fuel è coperto all’88% a circa $71bbl per il resto del FY23 e la copertura H1 FY24 è recentemente aumentata al 60% a $90bbl (FY24: 57% a $92bbl)”, continua Michael O’Leary.

“Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore, con un rating creditizio BBB (positivo) (S&P e Fitch) e una liquidità lorda di 4,07 miliardi di euro alla fine del trimestre. Quasi tutta la flotta di B737 del Gruppo è di proprietà e circa il 96% è libera, il che amplia il nostro vantaggio in termini di costi poiché i tassi di interesse e i costi di leasing continuano a salire per i concorrenti. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre era di €0,96 miliardi (da €1,45 miliardi al 31 marzo), nonostante €1,27 miliardi di investimenti.

Mentre le prenotazioni continuano ad essere più vicine rispetto alla primavera 2020 (pre-Covid), abbiamo una visibilità ragionevole per il resto del FY23, con il traffico FY previsto a 168 milioni. Ryanair prevede che il quarto trimestre sarà in perdita a causa dell’assenza della Pasqua a marzo. Come annunciato il 4 gennaio, stiamo guidando il FY23 PAT (pre-exceptionals) in un intervallo di €1,325 miliardi – €1,425 miliardi (precedentemente €1,00 miliardi – €1,20 miliardi). Questa guidance rimane fortemente dipendente dall’evitare eventi avversi nel quarto trimestre (come Covid e/o la guerra in Ucraina)”, conclude Michael O’Leary.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)