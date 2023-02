Airbus lancia due European Defence Fund R&D projects

Airbus ha lanciato due defence research and development projects che sta coordinando nell’ambito del 2021 European Defence Fund (EDF). Nel luglio 2022, la Commissione Europea ha selezionato, tra gli altri, otto progetti collaborativi di cui Airbus fa parte, che coprono diverse aree tecnologiche innovative. L’EDF promuove la cooperazione tra imprese europee e istituti di ricerca di diverse dimensioni e origine geografica nell’UE, rafforzando la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa.

Tra i 61 collaborative defence R&T and R&D projects che sono stati selezionati e finanziati con 1,2 miliardi di euro, Airbus Defence and Space sta coordinando l’European Defence Operational Collaborative Cloud (EDOCC) project, mentre Airbus Helicopters coordina l’EU Next Generation Rotorcraft Technologies Project (ENGRT). I contratti per questi progetti sono stati firmati nel dicembre 2022.

EDOCC creerà una piattaforma virtuale per aumentare l’interoperabilità, l’efficienza e la resilienza delle operazioni militari, che rafforzerà i collaborative services sul battlefield. Il progetto studierà, progetterà e convaliderà concettualmente la piattaforma virtuale e svilupperà la prima versione di un services catalogue identificando standard e tecnologie appropriati per performance elevate e interoperabilità.

ENGRT si concentrerà sull’analisi e la comprensione delle esigenze delle forze armate europee per rotorcraft operations oltre il 2030. I partner del progetto studieranno military rotorcraft concept of operations e definiranno le tecnologie chiave necessarie per i futuri military rotorcraft. Saranno esplorati alternative rotorcraft concepts and architectures. Questo progetto aprirà la strada alla prossima generazione di military rotorcraft in Europa.

Airbus è anche partner in altri sei multinational EDF projects e contribuirà con la sua esperienza nelle seguenti aree di ricerca e sviluppo: Collaborative Air Combat Standardisation; Enhanced Cockpit; European Protected Waveform for SatCom; Cyber Threat Intelligence; Advanced Radar Technologies; Advanced Radio Frequency components.

L’obiettivo dell’European Defence Fund è di stanziare 8 miliardi di euro fino al 2027.

