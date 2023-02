Boeing e Atlas Air celebrano la consegna dell’ultimo 747, un aereo che ha trasformato l’aviazione e il trasporto aereo globale

Boeing e Atlas Air Worldwide ieri si sono uniti a migliaia di persone, inclusi dipendenti attuali ed ex dipendenti, nonché clienti e fornitori, per celebrare la consegna dell’ultimo 747 ad Atlas, portando a termine oltre mezzo secolo di produzione. L’ultimo 747 aveva lasciato la Everett Factory a inizio dicembre (leggi anche qui), prima della verniciatura e la successiva consegna di ieri.

“I dipendenti Boeing che hanno progettato e costruito il primo 747, noti come “Incredibles”, sono tornati per essere onorati nello stabilimento di Everett, dove iniziò il viaggio del 747 nel 1967. La fabbrica ha prodotto 1.574 aeroplani durante la durata del programma”, afferma Boeing.

“Questo giorno monumentale è una testimonianza delle generazioni di dipendenti Boeing che hanno dato vita all’aereo che ha ‘rimpicciolito il mondo’ e ha rivoluzionato i viaggi e l’air cargo come primo widebody”, ha dichiarato Stan Deal, president and chief executive officer of Boeing Commercial Airplanes. “È giusto consegnare questo 747-8 Freighter finale al più grande operatore del 747, Atlas Air, dove la ‘Regina’ continuerà a ispirare e potenziare l’innovazione nell’air cargo”.

“Siamo onorati di continuare la nostra lunga storia di voli con questo aereo iconico per i nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato John Dietrich, president and chief executive officer, Atlas Air Worldwide. “Atlas Air è stata fondata oltre 30 anni fa con un solo 747-200 converted freighter e da allora abbiamo attraversato il mondo operando quasi ogni tipo di flotta del 747, incluso il Dreamlifter, il Boeing 747 Large Cargo Freighter, per il trasporto di pati del 787 Dreamliner. Siamo grati a Boeing per il loro impegno condiviso per la sicurezza, la qualità, l’innovazione e l’ambiente, e per la loro collaborazione per garantire il continuo successo del 747 program, mentre opereremo l’aereo per i decenni a venire”.

“In qualità di primo twin-aisle airplane e “jumbo jet”, la “Queen of the Skies” ha consentito alle compagnie aeree di collegare le persone attraverso vaste distanze e fornire voli transoceanici non-stop. Il suo sviluppo ha consolidato il ruolo di Boeing come leader del settore dell’aviazione commerciale. Il core design dell’aereo, con la sua caratteristica gobba e i posti nell’upper deck, ha deliziato allo stesso modo generazioni di passeggeri e operatori. Boeing ha continuato a migliorare il design originale con modelli come il 747-400 nel 1988 e l’ultimo modello, il 747-8, lanciato nel 2005. In tutti i modelli, il jet ha offerto economia operativa ed efficienza senza pari ai travel and air cargo markets”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Copyright Boeing 2023 – Photos by Paul Weatherman)