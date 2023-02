Flyr chiude le proprie operazioni, cancellati tutti i voli

Flyr, compagnia norvegese fondata nel 2020 che ha avviato le operazioni nel 2021, ha cessato le proprie operazioni.

In un messaggio di ieri sera sulla propria pagina web (https://flyr.com/en) la compagnia informa: “Flyr non ha avuto successo con il nuovo financial plan e martedì sera il board ha concluso che non ci sono alternative per ulteriori operazioni. La compagnia presenterà istanza di fallimento mercoledì mattina. Flyr ha ora cessato l’attività e tutti i voli sono stati cancellati e non saranno riprogrammati.

Grazie a tutti coloro che hanno scelto di volare con noi nell’ultimo anno e mezzo. Ci mancherete tutti dal profondo del cuore e ci scusiamo profondamente con tutti coloro che sono stati colpiti dal fatto che ora dobbiamo atterrare.

Incoraggiamo tutti coloro che hanno prenotato un biglietto con noi a contattare la propria credit card company per un rimborso.

Il bankruptcy trustee assumerà tutta la responsabilità per Flyr in futuro e condividerà le informazioni di contatto su www.flyr.com non appena saranno disponibili”.

(NdR: Pochi giorni fa, a fine gennaio, anche la compagnia britannica Flybe (leggi anche qui) aveva comunicato di aver cessato la propria attività).

(Ufficio Sampa Flyr – Photo Credits: Flyr)