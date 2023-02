Brussels Airlines: cambiamenti nel management della compagnia

Peter Gerber, attuale CEO di Brussels Airlines, si è dimesso dal suo incarico e lascia Lufthansa Group. Ha guidato la compagnia aerea belga dal 1° marzo 2021, oltre a ricoprire la posizione appena creata di Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs.

“Christina Foerster, member of the Lufthansa Group Executive Board, assume ad interim la guida della compagnia aerea. Christina Foerster conosce bene Brussels Airlines, avendo lavorato lì come CCO dal 2016 e come CEO tra il 2018 e il 2020. Un successore a lungo termine di Peter Gerber sarà trovato il prima possibile”, affermano Brussels Airlines e Lufthansa Group.

“Peter Gerber ha iniziato la sua carriera in Lufthansa Group nel 1992 e dal 1997 in poi è stato responsabile dell’area Group Accounting, Fees and Charges. Tra il 2001 e il 2004, Gerber è stato il project manager responsabile del “D-Check” program a livello di gruppo per salvaguardare i guadagni. In seguito a tale posizione ha assunto responsabilità nelle aree collective bargaining policy and social security di Lufthansa Group. Questo periodo è durato cinque anni, dal 2004 al 2009. Nel giugno 2009, Gerber è stato nominato membro dell’Executive Board of Lufthansa Cargo AG ed è stato responsabile per Finance and Human Resources. Nel giugno 2012 Gerber è passato all’Executive Board di Lufthansa Passage Airlines ed è stato responsabile per Human Resources, IT & Services. Da maggio 2014 Peter Gerber è stato Chairman of the Executive Board of Lufthansa Cargo AG”, conclude il comunicato di Brussels Airlines e Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Lufthansa Group – Photo Credits: Brussels Airlines)