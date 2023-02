SAUDIA lancia il servizio “Your Ticket Your Visa”

SAUDIA, compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, ha annunciato il lancio di “Your Ticket Your Visa”.

“Questo servizio, unico nel suo genere, consente agli ospiti di entrare nel paese in modo ancora più semplice grazie a un sistema di integrazione digitale che collega i visti di transito con i biglietti aerei.

Il servizio “Your Ticket Your Visa” è stato introdotto in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero dell’Hajj e Umrah, il Pilgrims Service Program e l’Autorità per il Turismo Saudita.

Il nuovo servizio, che copre tutti gli aeroporti internazionali del Paese, consentirà agli ospiti di rimanere nel Regno per un massimo di 96 ore, durante le quali potranno viaggiare nel paese ed effettuare l’Umrah. L’integrazione digitale con il Ministero degli Affari Esteri facilita l’emissione del visto di transito e lo collega al biglietto aereo in tre minuti”, afferma SAUDIA.

Il capitano Ibrahim Koshy, CEO di SAUDIA, ha dichiarato: “Il lancio di questo innovativo Stopover Visa senza soluzione di continuità è il primo del suo genere nel settore dell’aviazione e una pietra miliare significativa nel nostro programma di trasformazione digitale. È una testimonianza dell’impegno di SAUDIA nel sostenere l’obiettivo strategico del Regno di raggiungere 100 milioni di visite entro il 2030 e siamo certi che avrà un impatto positivo sul crescente numero di passeggeri in transito, rafforzando al contempo la nostra posizione di hub che collega Oriente e Occidente. Il nuovo servizio incoraggerà inoltre i passeggeri a compiere l’Umrah, a visitare destinazioni chiave e a partecipare a eventi e stagioni saudite”.

“Il lancio del nuovo servizio è in linea con l’impegno di SAUDIA a promuovere l’Aeroporto Internazionale King Abdulaziz di Gedda e a rafforzarne il ruolo nella regione, configurando i voli SAUDIA in arrivo da est e in partenza verso ovest, facilitando le procedure di viaggio grazie alla collaborazione con la Compagnia Aeroportuale di Gedda e coordinandosi con l’Autorità Turistica Saudita per fornire pacchetti di incentivi a coloro che desiderano beneficiare del servizio “Your Ticket Your Visa”.

Il servizio “Your Ticket Your Visa” fa parte dei servizi digitali forniti da SAUDIA attraverso il suo sito web e le sue applicazioni intelligenti, che sono in continua evoluzione per facilitare e semplificare le procedure di viaggio e dare una svolta ai servizi post-vendita”, conclude SAUDIA.

(Ufficio Stampa SAUDIA)