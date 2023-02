Florence Minisclou nominata nuova CFM Executive Vice President

CFM International ha nominato Florence Minisclou come Executive Vice President, in sostituzione di Sébastien Imbourg, recentemente nominato Vice President Sales & Marketing for Safran Aircraft Engines.

“Come parte del CFM Executive Team, Florence Minisclou è responsabile della supervisione dei CFM56 and LEAP programs, lavorando a stretto contatto con la sua controparte in GE Aerospace, Karl Sheldon, per monitorare le engineering, development, production and services activities per questi programmi. Ms. Minisclou è anche Vice President of CFM programs for Safran Aircraft Engines.

La signora Minisclou porta nel suo ruolo in CFM una vasta esperienza incentrata sul cliente e una forte visione del mercato e del customer environment.

Diplomata all’Institut d’Optique Graduate School ParisTech (Sup’ Optique), la signora Minisclou è entrata a far parte della aeronautics & defense division di Sagem (ora Safran Electronics & Defense) nel 1992, servendo successivamente come system engineer, project manager e, da ultimo, come program manager manager responsabile degli optronic systems nella defense industry in Francia e in Europa”, afferma CFM International.

“Nel 2003 è passata alla avionics division per gestire l’A380 Customer Support & Services. Nel 2007 è diventata head of the key Airbus account. Nel 2010 è diventata director of key aircraft accounts all’interno del commercial department e ha sviluppato avionic sales per commercial, regional and business jet markets. Nel settembre 2015 è stata nominata senior vice president of sales & marketing for the avionics division.

Dopo cinque anni in questa posizione, è diventata head of Safran Landing Systems customer directorate”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International)