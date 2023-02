Lufthansa: la nuova app migliora la travel experience

Lufthansa informa: “Più chiara, facile e veloce da usare: la nuova Lufthansa app è ora disponibile per il download. È stata riprogettata da zero e ottimizzata insieme ai clienti. L’app presenta un design migliorato e chiaro e rende il viaggio ancora più semplice e comodo.

In qualità di “digital travel companion”, la nuova Lufthansa app è progettata per supportare in modo proattivo i passeggeri dalla prenotazione all’arrivo a destinazione, fornendo aggiornamenti pertinenti e offerte corrispondenti tramite notifiche push e informazioni in tempo reale al momento giusto del viaggio.

Indipendentemente dalla destinazione, la nuova mobile booking platform rende la prenotazione dei voli ancora più semplice e veloce grazie a un’interfaccia utente migliorata”.

“Il nuovo check-in offre a tutti i passeggeri una travel experience migliorata. L’uso intuitivo e il design moderno rendono ancora più facile fare i necessari preparativi per il viaggio e salire a bordo in modo rilassato.

Il nuovo “digital wallet” garantisce pagamenti altrettanto fluidi. Ciò consentirà di memorizzare più metodi di pagamento nel Travel ID account dalla fine di marzo.

Per offrire ai passeggeri ulteriore supporto durante i picchi operativi, sono previste ulteriori self-servicing functions per la Lufthansa app“, prosegue Lufthansa.

“Con il lancio della nuova Lufthansa app, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e SWISS utilizzano per la prima volta una app solution congiunta. E’ ora disponibile nell’Apple App Store per iOS dalla versione 14 e nel Google Play Store per Android dalla versione 5″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)