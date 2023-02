News Brevi – 03.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A VENEZIA – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, il trasporto sanitario d’urgenza da Cagliari a Venezia effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di un uomo in imminente pericolo di vita. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto di Cagliari ha imbarcato l’uomo, accompagnato da una equipe medica, ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Venezia. Una volta giunto sullo scalo aeroportuale veneto, il paziente è stato trasferito in ambulanza presso l’Azienda Ospedale – Università di Padova. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PETER GERBER DIVENTERA’ IL NUOVO CEO DI CONDOR – Condor informa: “Il successore di Ralf Teckentrup è stato determinato: a partire dal 1° febbraio 2024, l’esperto manager Peter Gerber assumerà la carica di Chief Executive Officer (CEO) of Condor. Il Supervisory Board di Condor ha già dato il suo assenso. Insieme a Christian Schmitt, COO e Accountable Manager, e Björn Walther, CFO, Peter Gerber guiderà le sorti di Condor dall’inizio del prossimo anno e stabilirà la strada per la crescita. Ralf Teckentrup, CEO di Condor dal 2004, consegnerà quindi il suo incarico al suo successore come previsto. Peter Gerber (nato nel 1964) ha ricoperto diversi incarichi in Lufthansa Group per più di 30 anni, tra cui quello di membro dell’Executive Board di Lufthansa Passenger Airlines, CEO e CFO di Lufthansa Cargo e, più recentemente, CEO e CCO di Brussels Airlines (leggi anche qui). Porta con sé non solo una vasta esperienza nel settore dell’aviazione, ma anche una vasta competenza come managing director. Inoltre, ha una solida rete che ha recentemente ampliato come Chief Representative for European Affairs of the Lufthansa Group. L’ex President of the German Air Transport Association (BDL) gode di grande considerazione sia nel settore che nelle parti sociali”. “Siamo molto lieti di aver trovato Peter Gerber come CEO di Condor, incarico che stavamo cercando in un ampio processo di selezione: non è solo un aviation manager estremamente esperto, ma anche il leader che porterà Condor con successo nel futuro”, ha affermato Friedrich Andreae, Chairman of the Condor Supervisory Board. “Peter Gerber sta assumendo il compito principale di continuare a guidare la trasformazione di Condor, ad esempio attraverso la modernizzazione dell’intera flotta, un gran numero di progetti di digitalizzazione e innovazioni per la customer experience, impostando il prossimo corso di crescita. Ecco come Condor diventerà la leisure airline di maggior successo in Europa”.

LOCKHEED MARTIN: FIRE DEMO DELLO SPIKE NLOS SYSTEM SU APACHE PLATFORM – Il Precision Strike team ha sparato con successo due Spike NLOS all up rounds (AURs) dall’Apache Echo Model V6 il 26 gennaio 2023, allo Yuma Proving Ground in Arizona. Il successo del live fire event verifica l’integrazione dello Spike NLOS Long Range Precision Munitions Directed Requirement (LRPM DR) system sulla piattaforma Apache e consente di accedere ai test di qualificazione. “Il successo dell’integrazione di Spike NLOS sulla piattaforma Apache dimostra il continuo impegno di Lockheed Martin nei confronti delle soluzioni di sicurezza del 21° secolo, che aiutano i nostri clienti a completare le loro missioni”, afferma Tom Bargnesi, program management senior manager of the Precision Strike team at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “L’espansione del sistema su piattaforme aggiuntive, insieme alle sue mission-focused defense capabilities, aiuterà l’U.S. Army a rimanere sempre pronto in un ambiente di minacce in continua evoluzione”. La dimostrazione prevedeva due Spike NLOS AURs firing da una Apache platform contro un bersaglio fisso in due scenari separati. lo Spike NLOS system inizierà i test per qualificare il design per l’airworthiness release (AWR). Una volta assegnata l’AWR, il sistema sarà messo in campo sulle piattaforme Apache Echo Model V6 dell’U.S. Army entro settembre 2024.

JETBLUE APRE PAISLY® A TUTTI I VIAGGIATORI – JetBlue Travel Products, una consociata di JetBlue, ha annunciato di aver aperto l’accesso alla sua piattaforma di prenotazione Paisly a tutti i viaggiatori, con particolare attenzione ai membri TrueBlue. “Paisly era precedentemente disponibile solo per coloro che prenotavano un volo JetBlue, ma a partire da oggi tutti i viaggiatori possono utilizzare Paisly per prenotare auto, soggiorni e attività, il tutto guadagnando punti TrueBlue, anche se utilizzano mezzi di trasporto diversi per raggiungere la loro destinazione. Offrire a tutti i viaggiatori la possibilità di prenotare altri componenti del viaggio in un unico posto, con una linea telefonica dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un unico punto di contatto per tutti i loro acquisti, posiziona ulteriormente JetBlue come fornitore di opzioni di qualità durante l’intero viaggio”, afferma JetBlue. “I clienti adorano JetBlue per le tariffe basse e l’ottimo servizio, e sempre più persone si affidano a noi per altri aspetti della loro esperienza di viaggio”, ha affermato Andres Barry, President, JetBlue Travel Products. “Nessuna compagnia aerea ha mai creato prima una piattaforma di prenotazione viaggi come Paisly. Abbiamo costruito una rete di partner di alta qualità, fornendo il livello di servizio che i clienti JetBlue conoscono”. Lanciato nel 2021, Paisly è stato progettato per utilizzare le informazioni di volo di un cliente per sbloccare offerte esclusive per auto, soggiorni e attività, offrendo il servizio clienti esclusivo di JetBlue. Ora, anche i membri TrueBlue senza un itinerario di volo possono accedere a risparmi e punti esclusivi su Paisly, consentendo loro di guadagnare premi per il resto del viaggio, anche quando non volano con JetBlue.

DELTA INTENSIFICA LA SUA PRESENZA IN TEXAS – Delta sta intensificando la sua presenza in Texas quest’estate, offrendo ai clienti di Dallas Love Field un accesso unico a oltre 125 destinazioni negli Stati Uniti attraverso i suoi hub chiave ad Atlanta, New York e Los Angeles. A partire dal 5 giugno, le nuove rotte in uscita includono: servizio due volte al giorno per New York-LGA; servizio due volte al giorno per LAX; maggiore frequenza per Atlanta con cinque voli giornalieri. L’espansione di Delta a DAL integra il suo servizio esistente presso Dallas Fort Worth International Airport (DFW), dove la compagnia aerea fornisce multiple daily offerings verso otto dei suoi nove hub statunitensi. A partire da luglio 2023 Delta opererà quasi 40 partenze nei giorni di punta verso otto destinazioni da DAL e DFW combinate, offrendo ai clienti l’accesso a tre delle cinque principali destinazioni da/per Dallas, e sarà l’unico carrier operating service per New York e Los Angeles Angeles da entrambi gli aeroporti di Dallas. “Dopo uno sforzo durato quasi un decennio, Delta si è assicurata l’accesso a lungo termine a Dallas Love Field, dandoci la possibilità di servire più clienti a Dallas e nel nord del Texas per gli anni a venire”, ha dichiarato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning di Delta. “Queste nuove rotte che opereranno da un gate dedicato a Delta segnalano la continuazione degli investimenti in corso di Delta in Texas e il nostro impegno a servire questa comunità con voli verso le loro principali destinazioni”. Tutti i voli opereranno con Airbus A319, dotato di fast, free Wi-Fi (appena lanciato questo mese) e schermi di intrattenimento in volo. Delta continua ad espandere le sue offerte in Texas, con oltre il 20% in più di posti disponibili quest’estate (rispetto allo scorso luglio), inclusa la capacità aggiuntiva dalle principali città tra cui Austin, Dallas, Houston e San Antonio. Austin è stato l’aeroporto in più rapida crescita dal 2019. Per soddisfare meglio l’aumento dei viaggiatori, Delta sta potenziando il servizio domestico quest’estate, operando quasi 40 partenze nei giorni di punta da AUS verso 10 grandi città. Questa crescita interna integra il Delta’s international partner service verso i principali hub globali di Città del Messico, Amsterdam e Londra Heathrow, fornendo ai clienti di Austin un accesso facile e senza interruzioni a destinazioni in tutto il mondo.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO CONTRO L’HUMAN TRAFFICKING – Delta ha onorato il mese nazionale di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani questo gennaio con una serie di iniziative per educare e responsabilizzare il personale e i clienti ad agire contro questa problematica. Il 31 gennaio, l’Hartsfield-Jackson International Airport ha ospitato una conferenza stampa con il governatore della Georgia Brian Kemp e la first lady Marty Kemp, il procuratore generale della Georgia Chris Carr, il sindaco di Atlanta Andre Dickens, le forze dell’ordine locali, UPS Foundation e YouthSpark, un’organizzazione che lavora con i bambini vulnerabili, per evidenziare i modi per intervenire nel traffico di esseri umani all’interno dell’industria aeronautica. Meg Taylor, Delta’s Deputy General Counsel & Chief Litigation Counsel, ha rappresentato Delta e ha sottolineato l’importante ruolo svolto dalle partnership pubblico-private. “Circa 93 milioni di passeggeri hanno viaggiato attraverso l’aeroporto di Atlanta nel 2022, con il 75% che viaggia con Delta”, ha affermato Taylor. “Abbiamo l’opportunità di istruire milioni di viaggiatori ogni anno sui modi per identificare e fermare la tratta di esseri umani, mentre lavoriamo a fianco dei partner governativi a livello locale, statale, federale e internazionale per prevenire e fermare la tratta di esseri umani”.