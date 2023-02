European Defence Fund: Dassault Aviation lancia a livello industriale l’EICACS project

Dassault Aviation ha ospitato presso la sua sede centrale di Saint-Cloud (Francia), il kick-off meeting dell’EICACS project (European Initiative for Collaborative Air Combat Standardization) con i suoi European industrial and research partners.

“Il grant contract, assegnato dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2022, designa Dassault Aviation, riconosciuta per la sua capacità di gestire complex cooperative programmes, come coordinatore di questo progetto di studio, che riunisce 37 partner industriali e organizzazioni di ricerca di 11 paesi dell’Unione Europea.

Sostenuto dall’Unione Europea per €75 milioni nell’ambito del framework del 2021 programme of the European Defence Fund (EDF), questo progetto mira a definire, in un quadro europeo, i futuri standard di interoperabilità per collaborative air combat.

Rafforzerà la capacità delle forze aeree europee di svolgere le loro missioni in modo sempre più efficace e di agire in coalizioni che coinvolgono manned and unmanned systems, future air combat systems e piattaforme esistenti, nonché i loro aggiornamenti”, afferma Dassault Aviation.

“Dassault Aviation è lieta dell’avvio di questo lavoro di studio triennale, che riunisce l’intera European combat aeronautics industry, nonché varie organizzazioni di ricerca, attorno a un progetto cruciale per le European Union’s air forces”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)