News Brevi – 04.02.2023

AEROPORTO DI ALGHERO: CRESCE IL TRAFFICO NEL MESE DI GENNAIO – L’Aeroporto di Alghero informa: “Dopo aver chiuso l’esercizio 2022 con risultati di traffico in crescita, nel corso del mese di gennaio 2023 sono transitati presso l’aeroporto di Alghero 73.040 passeggeri, facendo registrare uno dei migliori risultati di traffico raggiunti dallo scalo nei mesi invernali. Tale livello di traffico rappresenta un incremento di circa +17.000 passeggeri (+31,3%) rispetto a gennaio 2019 (anno di riferimento pre-Covid) e di oltre +29.000 passeggeri (+66,9%) rispetto al gennaio 2022. Dall’analisi dei dati emerge che il mercato domestico (69.339 passeggeri totali) è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato, con un incremento del numero dei passeggeri del +35% rispetto al medesimo mese del 2019 e del +78% rispetto al 2022. Detti livelli di traffico passeggeri transitati presso lo scalo rispecchiano l’impegno profuso da SOGEAAL SpA a beneficio dell’utenza e di tutto il territorio del Nord Ovest della Sardegna. Ad oggi, SOGEAAL SpA è in attesa degli esiti della Procedura Negoziata indetta da Regione Autonoma della Sardegna che porteranno alla definizione del vettore a cui saranno assegnati i collegamenti per Roma Fiumicino e Milano Linate, in regime di continuità territoriale. La Società è fiduciosa nel buon esito del percorso intrapreso dall’Assessorato dei Trasporti e auspica che sia resa disponibile quanto prima la possibilità per gli utenti di acquistare i biglietti aerei per i collegamenti di continuità territoriale (al momento disponibili sino al 16 febbraio p.v.)”. “Nel corso delle prossime settimane il management di SOGEAAL SpA presenterà l’intera offerta di collegamenti che saranno disponibili da e per l’aeroporto di Alghero Fertilia nel corso dell’imminente stagione Summer 2023, per la quale si prevede il consolidamento degli importanti livelli di traffico conseguiti nell’anno appena passato”, conclude SOGEAAL.

ADR: ACCORDO CON SINDACATI PER STABILIZZAZIONE DI 257 LAVORATORI – Aeroporti di Roma informa: “Firmato un importante accordo tra Aeroporti di Roma e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl del Trasporto Aereo per la stabilizzazione degli organici operativi del Gruppo ADR. Il piano interessa 257 lavoratori ed è articolato in assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti di lavoro da part time a full time. Dal prossimo mese di marzo, 66 lavoratori attualmente impiegati negli scali di Fiumicino e Ciampino in attività di assistenza ai passeggeri, saranno assunti a tempo indeterminato mentre ad altri 191 addetti il contratto a tempo determinato verrà trasformato in indeterminato. Questa intesa, che lascia spazio ad ulteriori interventi a favore del personale operativo con il consolidamento del traffico passeggeri atteso per la prossima stagione estiva, conferma il trend di incremento degli organici di Aeroporti di Roma avviato lo scorso novembre, con l’assunzione a tempo indeterminato di 90 addetti nella società del Gruppo, ADR Security. Il piano di assunzioni definito per il 2023 coinvolge esclusivamente le risorse che negli anni passati hanno lavorato nei settori operativi del Gruppo con contratti a tempo determinato”. “L’accordo sottoscritto oggi è il frutto della proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali e rappresenta un importante investimento nel nostro capitale umano con la stabilizzazione di 257 lavoratori. Ancora una volta, confermiamo il nostro impegno di valorizzazione delle nostre persone, protagoniste dello sviluppo sostenibile del nostro aeroporto nel segno dell’eccellenza. Un impegno, mantenuto anche durante le fasi drammatiche della pandemia in una logica di salvaguardia dei livelli occupazionali, che ha contraddistinto l’azione aziendale nel segno delle internalizzazioni, della crescita professionale e della lotta al precariato, e che ha creato negli ultimi 10 anni oltre 1.400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Con il nostro piano di sviluppo, siamo determinati a proseguire e accelerare su questo percorso”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.

CONDOR ACCOGLIE UN ALTRO A330NEO A FRANCOFORTE – Condor informa: “Un nuovo membro nella flotta a lungo raggio: venerdì 3 febbraio, l’aereo Condor con registrazione D-ANRI è arrivato per la prima volta all’aeroporto di Francoforte. Come parte dell’attuale Condor branding, l’A330neo indossa strisce nel colore “Island”. L’aeromobile entra così a far parte della nuova flotta di lungo raggio, alla quale si aggiungerà in media un nuovo A330neo ogni mese fino al 2024. Il primo volo passeggeri è previsto per Punta Cana in Repubblica Dominicana a metà febbraio. Finora, due aerei di questo tipo sono già operati da Condor, che volano verso le più belle destinazioni di vacanza nell’Oceano Indiano e nei Caraibi”.