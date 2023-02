Lufthansa Technik: il primo freighter modificato con AeroSHARK entra in servizio di linea

Il primo cargo aircraft al mondo modificato con la fuel-saving AeroSHARK surface technology è entrato in scheduled service a Francoforte ieri mattina. Dopo che SWISS trasporta passeggeri da ottobre con il primo Boeing 777-300ER modificato in questo modo (leggi anche qui), Lufthansa Cargo presenta ora questa tecnologia per l’airfreight con il suo primo 777F. La modifica, sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF, consente a entrambi i tipi di Boeing 777 di ottenere risparmi di carburante ed emissioni nell’ordine dell’1%.

Intorno alle 5:00 di ieri, il primo B777F modificato, registrazione D-ALFA e con numero di volo LH8410, è decollato per il suo primo volo da Francoforte a Bangalore, India, da dove successivamente volerà a Chengdu, Cina. La modifica AeroSHARK all’aeromobile cargo è stata effettuata a metà gennaio come parte di una sosta per scheduled maintenance ed è stata completata molto prima della sua fine. Terminata anche la manutenzione, il velivolo è tornato in servizio attivo.

AeroSHARK è una pellicola superficiale che imita la struttura microscopica della pelle di squalo. È costituito da nervature di circa 50 micrometri, le cosiddette riblets. Se il flusso d’aria sulla fusoliera e sulle engine nacelles del Boeing 777F viene ottimizzato in questo modo, è possibile ottenere un notevole risparmio di carburante. Per gli aerei di Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik stima un risparmio di carburante di circa l’1%. Estrapolato all’intera flotta 777 di Lufthansa Cargo, ciò comporterà un risparmio annuo di oltre 4.000 tonnellate di cherosene e quasi 13.000 tonnellate di emissioni di CO2, equivalenti a circa 53 one-way/direct cargo flights da Francoforte a Shanghai.

“Siamo orgogliosi di poter operare la nostra intera flotta cargo in modo ancora più efficiente in futuro grazie alla sharkskin technology e di ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio della nostra flotta moderna. I nostri investimenti per l’introduzione di AeroSHARK ci avvicinano al nostro obiettivo di essere 100% CO2 neutral in volo entro il 2050; a terra, vorremmo raggiungere questo obiettivo già nel 2030”, spiega Dorothea von Boxberg, Chairwoman of the Executive Board and CEO of Lufthansa Cargo.

A poco a poco, la modifica AeroSHARK verrà ora utilizzata sull’intera 777 freighter fleet di Lufthansa Cargo, per rendere questi undici velivoli più efficienti in termini di consumo di carburante e con minori emissioni. SWISS sta inoltre modificando l’intera sottoflotta di dodici Boeing 777-300ER con AeroSHARK. Qui il secondo e il terzo velivolo sono già stati modificati e torneranno presto in servizio di linea.

Nel dicembre dello scorso anno, Lufthansa Technik ha ottenuto un Supplemental Type Certificate (STC) dall’European Aviation Safety Agency (EASA) per due tipi di Boeing 777 (leggi anche qui), aprendo la strada all’applicazione in serie di AeroSHARK alle 777 fleets dei clienti di lancio, che ora è iniziata.

Lufthansa Technik e BASF intendono inoltre sviluppare sistematicamente AeroSHARK per ulteriori tipi di aeromobili e aree di superficie più ampie, per supportare ancora meglio le compagnie aeree di tutto il mondo nel raggiungimento dei loro obiettivi di emissione. Nei calcoli del modello iniziale, la sharkskin technology nella sua fase di massima espansione potrebbe persino evitare emissioni di CO2 fino al 3%.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Oliver Roesler – Lufthansa Cargo)