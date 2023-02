La Compagnie chiude il 2022 con oltre 14mila passeggeri sulla rotta Milano-New York e annuncia l’acquisizione di nuovi aeromobili

La Compagnie chiude il 2022 con risultati positivi e guarda al nuovo anno con fiducia e una prospettiva di crescita.

“Dopo il lancio della rotta Milano Malpensa-New York avvenuto il 15 aprile dello scorso anno, sono stati 14.382 i passeggeri che hanno scelto di volare con il vettore francese per raggiungere la Grande Mela da Milano immersi nel comfort dell’Airbus A321neo operativo su questa tratta (dato calcolato al 31 dicembre).

L’estate si è dimostrata la stagione più florida, con una performance degna di nota. Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022, infatti, il load factor ha toccato quota 77% evidenziando l’appeal non soltanto della destinazione, ma anche dell’offerta di bordo, caratterizzata da un servizio esclusivo, un’ottima proposta culinaria e dai numerosi plus firmati La Compagnie.

A suggellare il nuovo collegamento tra l’Italia e gli States lo scorso anno e a renderne l’offerta ancora più personalizzata, sono state diverse le iniziative che hanno portato a bordo grandi eccellenze del Bel Paese in diversi settori. Tra queste, le interessanti collaborazioni con chef italiani stellati di spicco, tra cui Lorenzo Cogo, Floriano Pellegrino ed Isabella Potì, che hanno lasciato il proprio segno firmando alcune delle ricette del menu di bordo con proposte gourmet di diversa ispirazione, dall’antipasto, al piatto principale fino al dessert”, afferma La Compagnie.

“Anche la risposta del mercato a questo nuovo ed innovativo servizio (si tratta dell’unica compagnia di linea che opera esclusivamente una classe business) è stata molto positiva. Secondo un questionario di gradimento effettuato tra settembre e dicembre 2022 dalla compagnia aerea su un campione di clienti italiani a seguito dell’esperienza di viaggio, è emerso un punteggio indicatore della global flight satisfaction pari a 8,6/10.

La Compagnie, con la sua esclusiva conformazione 100% Business Class, si propone con un’accogliente cabina dotata di 76 sedili-letto e diversi servizi capaci di regalare ai passeggeri una piacevole esperienza di viaggio curata nei minimi dettagli, il tutto a tariffe davvero competitive. La compagnia porta avanti, inoltre, un rilevante impegno nei riguardi della sostenibilità, dotandosi di una flotta moderna, più efficiente, più silenziosa e più rispettosa dell’ambiente, grazie ad aeromobili Airbus A321neo, che vantano un consumo di carburante inferiore del 30% rispetto agli aerei della generazione precedente.

Forte del successo riportato nel 2022, l’anno da poco iniziato parte carico di aspettative e con un grande piano di crescita all’orizzonte. La Compagnie sta, infatti, attualmente lavorando all’acquisizione di nuovi aeromobili all’interno della sua flotta al fine di consolidarne e accelerarne lo sviluppo a partire dal 2024″, prosegue La Compagnie.

“L’ambizione de La Compagnie è di portare avanti il suo sviluppo per rafforzare il servizio delle sue tre linee regolari per New York e di prevedere l’apertura di una nuova rotta entro 2 anni. Il successo dell’apertura della linea Milano – New York ha confermato la pertinenza della nostra offerta 100% Business e la sua attrattiva per una clientela esigente, anche oltre i confini francesi”, ha aggiunto Christian Vernet, CEO de La Compagnie.

“Lanciata nel luglio 2014, La Compagnie è una compagnia aerea Smart Business Class al 100% che opera voli transatlantici di linea regolari tra New York (aeroporto internazionale di Newark) e Milano (Malpensa), Parigi (aeroporto di Parigi Orly) e servizi stagionali verso Nizza (Aeroporto Internazionale Nice Côte d’Azur). Con tariffe competitive di classe business, la flotta Airbus A321neo di La Compagnie è dotata di 76 posti reclinabili fino a posizione letto completamente orizzontale e offre servizi dedicati ai clienti più esigenti tra cui una connessione Wi-Fi illimitata e gratuita e un’esperienza culinaria unica grazie a menu ideati da rinomati Chef Francesi, Americani e Italiani”, conclude La Compagnie.

(Ufficio Stampa La Compagnie – Photo Credits: La Compagnie)