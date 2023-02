Bombardier evolve la Leadership Team Structure come parte di una strategia di crescita

Bombardier ha annunciato un evoluzione del leadership team, che si concentrerà sul portare avanti lo slancio positivo dell’azienda verso l’esecuzione di strategie di crescita e ottimizzazione a lungo termine nelle aree chiave della difesa, dei servizi, del miglioramento continuo dei prodotti e delle pratiche di produzione di nuova generazione.

“Bombardier ha intrapreso con successo il suo viaggio come azienda focalizzata sul suo world-class business jet portfolio. Mentre continuiamo a raggiungere o superare gli obiettivi, è il momento giusto per rimodellare attentamente le funzioni chiave della leadership, per garantire che le solide basi che abbiamo posto portino pienamente il nostro slancio anche nel futuro”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “I membri del nostro team di leadership hanno talento e hanno mantenuto gli impegni più e più volte negli ultimi anni, e questo nuovo allineamento si baserà ulteriormente sul successo per Bombardier”.

“Come parte dell’evoluzione della struttura di leadership, i seguenti allineamenti e nomine entreranno in vigore il 20 febbraio e tutti gli altri Bombardier leadership team members esistenti continueranno a ricoprire i loro ruoli:

Jean-Christophe Gallagher viene nominato Executive Vice President, Aircraft Sales & Bombardier Defense. Gallagher guiderà tutti gli aspetti del crescente defense business di Bombardier man mano che la sua offerta di prodotti e la sua base di clienti si espandono. Gallagher supervisionerà anche il team di vendita guidato da Peter Likoray, Senior Vice President, New Aircraft Sales. Sotto la guida di Peter, Bombardier ha ampliato il proprio backlog e costruito radici locali in tutto il mondo. Peter continuerà ad approfondire la passione sua e del suo team per la creazione di esperienze uniche per i clienti Bombardier mentre soddisfano le loro esigenze con l’eccezionale portfolio dell’azienda.

Paul Sislian viene nominato Executive Vice President, Bombardier Aftermarket Services & Strategy. Dopo aver trascorso 15 anni a ottimizzare e guidare le strutture e i processi di produzione dei business jet di Bombardier, Sislian ora porterà avanti e accelererà il percorso di crescita strategica della divisione che ha visto Bombardier inaugurare quattro strutture di manutenzione di nuova costruzione o ampliate in tutto il mondo nel 2022.

Tutte le aerostructures, assembly and completions activities saranno guidate da David Murray, che aggiungerà queste responsabilità ai suoi attuali mandati ed è nominato Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Excellence System (BOE). L’allineamento di queste tre funzioni consentirà una nuova attenzione ai team che si avvalgono delle tecnologie digitali di nuova generazione per migliorare ulteriormente i processi chiave di Bombardier”, afferma Bombardier.

“Éric Filion è nominato per il nuovo ruolo di Executive Vice President, Programs and Supply Chain. In questa veste, Filion supervisionerà tutte le relazioni con i fornitori di Bombardier e guiderà gli sforzi di miglioramento continuo per tutti gli aerei Bombardier in produzione. Filion ha precedentemente ricoperto posizioni di leadership operativa e di programma presso Bombardier, inclusa la supervisione della challenger aircraft production facility. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President, Chief Operating and Customer Experience Officer for Hydro-Québec. Filion si unirà a Bombardier il 20 febbraio 2023.

Infine, Michel Ouellette guiderà Engineering and Product Development come group’s Executive Vice President. Dopo una carriera di 33 anni in Bombardier, culminata con il successo della certificazione del jet Global 7500 e il successivo lancio dell’aereo di punta Global 8000, Ouellette andrà in pensione alla fine di giugno 2023”, conclude Bombardier.

“I contributi di Michel a Bombardier possono certamente essere enumerati a lungo e il loro impatto positivo e duraturo sulle nostre persone, sui nostri prodotti e sulla nostra azienda è semplicemente incommensurabile”, ha affermato Martel. “A nome di tutti in Bombardier, voglio ringraziarlo sinceramente per la sua leadership e passione e augurargli tutto il meglio per il suo prossimo capitolo. Non vedo l’ora di continuare a collaborare anche nei prossimi mesi, mentre andiamo avanti con progetti entusiasmanti”.

(Ufficio Stampa Bombardier)