IATA: la ripresa della domanda passeggeri è continuata nel dicembre 2022 e per l’intero anno

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la ripresa del trasporto aereo è proseguita nel dicembre 2022 e per l’intero anno.

Il traffico totale nel 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 64,4% rispetto al 2021. A livello globale, il traffico dell’intero anno 2022 è stato pari al 68,5% dei livelli pre-pandemia (2019). Il traffico totale di dicembre 2022 è aumentato del 39,7% rispetto a dicembre 2021 e ha raggiunto il 76,9% del livello di dicembre 2019.

Il traffico internazionale nel 2022 è aumentato del 152,7% rispetto al 2021 e ha raggiunto il 62,2% dei livelli del 2019. Il traffico internazionale a dicembre 2022 è aumentato dell’80,2% rispetto a dicembre 2021, raggiungendo il 75,1% del livello di dicembre 2019.

Il traffico domestico per il 2022 è aumentato del 10,9% rispetto all’anno precedente. Il traffico domestico nel 2022 si è attestato al 79,6% del livello dell’intero anno 2019. Il traffico domestico a dicembre 2022 è aumentato del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed era al 79,9% del traffico di dicembre 2019.

“L’industria ha lasciato il 2022 in una forma molto più forte di quanto non fosse entrata, poiché la maggior parte dei governi ha revocato le restrizioni di viaggio dovute al COVID-19 durante l’anno e le persone hanno approfittato del ripristino della loro libertà di viaggiare. Questo slancio dovrebbe continuare nel nuovo anno, nonostante le reazioni eccessive di alcuni governi alla riapertura della Cina”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 363,3% nel traffico internazionale per l’intero 2022 rispetto al 2021, mantenendo il tasso anno su anno più elevato tra le regioni. La capacità è aumentata del 129,9% e il load factor è salito di 37,3 punti percentuali, al 74,0%. Il traffico a dicembre 2022 è aumentato del 302,7% rispetto a dicembre 2021.

Il traffico dell’intero anno dei vettori europei è aumentato del 132,2% rispetto al 2021. La capacità è aumentata dell’84,0% e il load factor è aumentato di 16,7 punti percentuali, all’80,6%. Per dicembre, la domanda è aumentata del 46,5% rispetto allo stesso mese del 2021.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 157,4% nel 2022 rispetto al 2021. La capacità è aumentata del 73,8% e il load factor è salito di 24,6 punti percentuali, al 75,8%. La domanda a dicembre è aumentata del 69,8% rispetto allo stesso mese del 2021.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico annuo del 130,2% nel 2022 rispetto al 2021. La capacità è aumentata del 71,3% e il load factor è salito di 20,7 punti percentuali, all’80,8%. Il traffico a dicembre 2022 è aumentato del 61,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 119,2% nel 2022 rispetto al 2021. La capacità annuale è aumentata del 93,3% e il load factor è aumentato di 9,7 punti percentuali, all’82,2%, il più alto tra le regioni. La domanda a dicembre è aumentata del 37,0% rispetto a dicembre 2021.

Il traffico annuale delle compagnie aeree africane è aumentato dell’89,2% nel 2022 rispetto all’anno precedente. La capacità per l’intero anno 2022 è aumentata del 51,0% e il load factor è salito di 14,5 punti percentuali, al 71,7%, il più basso tra le regioni. Il traffico di dicembre 2022 per le compagnie aeree africane è aumentato del 118,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Speriamo che il 2022 diventi noto come l’anno in cui i governi hanno rinchiuso per sempre le catene normative che hanno tenuto i loro cittadini legati a terra per così tanto tempo. È fondamentale che i governi imparino la lezione che le restrizioni ai viaggi e la chiusura delle frontiere hanno uno scarso impatto positivo in termini di rallentamento della diffusione delle malattie infettive nel nostro mondo globalmente interconnesso. Tuttavia, hanno un enorme impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone, nonché sull’economia globale che dipende dal libero movimento di persone e merci”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)