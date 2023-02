British Airways annuncia una codeshare partnership con Airlink

British Airways ha annunciato una partnership in codeshare con Airlink, migliorando la connettività tra Regno Unito, Europa, Nord America e più di 15 destinazioni in Southern Africa.

Con basi a Johannesburg, Cape Town e Durban in South Africa, Airlink è una premium regional airline con un’ampia rete di città in 14 paesi, tra cui South Africa, Zimbabwe, Zambia e Namibia.

L’accordo significa che i clienti di British Airways che viaggiano o transitano per Londra potranno connettersi alla loro destinazione finale via Cape Town o Johannesburg con un unico biglietto. Ciò offrirà più scelta e flessibilità per coloro che viaggiano in una delle 18 città, come Windhoek in Namibia e Durban in Sud Africa.

British Airways attualmente vola due volte al giorno tra London Heathrow e Johannesburg con A380, due volte al giorno tra London Heathrow e Cape Town con B777 e A350 e tre volte a settimana tra London Gatwick e Cape Town con B777.

I membri del programma fedeltà di British Airways, l’Executive Club, possono guadagnare Avios volando sui voli Airlink in un viaggio in codeshare di British Airways. Gli Avios sono la valuta del programma, che possono essere utilizzati come pagamento parziale per voli premio o upgrade, soggiorni in hotel, noleggio auto e altro ancora.

Neil Chernoff, Director of Network and Alliances, British Airways, ha dichiarato: “I nostri voli per Cape Town e Johannesburg continuano a essere apprezzati come sempre dai nostri clienti, quindi siamo lieti di poter aprire più opzioni nella Southern African region. La nostra partnership con Airlink significa che i clienti saranno in grado di prenotare un viaggio completo con un unico biglietto, consentendo viaggi senza interruzioni da Londra alla loro destinazione finale”.

Rodger Foster, Airlink’s CEO and Managing Director, ha dichiarato: “Questo è un importante passo successivo nella nostra partnership con British Airways, che ha una portata globale fenomenale nei mercati più importanti per la nostra regione. L’unione delle nostre due reti andrà a vantaggio sia dei clienti di British Airways che di Airlink, offrendo loro ancora più scelta con un’ampia gamma di opzioni di itinerario e possibilità di connettività”.

In totale, sono disponibili 18 destinazioni come codeshare options quando si viaggia da Heathrow via Johannesburg e Cape Town. Alcuni esempi:

Da Londra Heathrow a Durban via Johannesburg.

Da Londra Heathrow a Port Elizabeth, Sud Africa, via Cape Town o Johannesburg.

Da Londra Heathrow a Skukuza, Sud Africa via Cape Town o Johannesburg.

Da Londra Heathrow a Windhoek, Namibia via Cape Town o Johannesburg.

Da Londra Heathrow a Walvis Bay, Namibia via Cape Town o Johannesburg.

I biglietti in codeshare sono ora disponibili per la prenotazione su www.ba.com, per viaggi dal 15 febbraio 2023 in poi.

Altre destinazioni dell’Africa meridionale sono in attesa di approvazione da parte del governo e potrebbero aderire all’accordo di codeshare in un secondo momento.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)