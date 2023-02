Psicologia dell’Aviazione: primo convegno ITAPA il 6 maggio a Roma

“Psicologia dell’Aviazione: ambiti di intervento e prospettive” è il tema del primo convegno nazionale organizzato dall’Associazione Italiana Psicologia Aviazione (ITAPA), sodalizio formato da psicologi ed esperti di human factor che opera dal 2019 per contribuire nel garantire la sicurezza e promuovere la salute di operatori ed utenti dell’aviazione (www.itapa.it).

Questo convegno si svolgerà sabato 6 maggio presso la Casa dell’Aviatore a Roma (viale dell’Università 20, ore 9-17). Nell’occasione si confronteranno professionisti italiani ed esteri del mondo della psicologia aeronautica ed utenti del settore dell’aviazione interessati allo studio della prestazione umana e alla promozione della salute degli operatori aeronautici, fattori questi cruciali per la garanzia della sicurezza del volo e del trasporto aereo.

“L’obiettivo di questo nostro primo convegno è promuovere la psicologia dell’aviazione e la figura dello psicologo dell’aviazione quale professione emergente e cruciale nel concorrere a garantire elevati standard di sicurezza, come previsto dalla Legge 1042/2018”, spiega Alessandra Rea, presidente di ITAPA, che aprirà i lavori. “Il programma della giornata prevede la presentazione di varie ricerche scientifiche, progetti italiani e internazionali, iter di accreditamento professionale, testimonianze relative ad ambiti di applicazione. L’evento si rivolge ai professionisti e agli stakeholders del settore allo scopo di facilitare network, collaborazioni e confronti in merito alla psicologia dell’aviazione”.

Al convegno sono previsti gli interventi di alcuni dei più importanti esperti italiani ed esteri: Gunnar Steinhardt, presidente dell’European Association for Aviation Psychology (EAAP); Michaela Schwarz, psicologa dell’aviazione in Austria e presidente uscente EAAP; Robert Bor, psicologo dell’aviazione in Gran Bretagna e direttore del Centre for Aviation Psychology (CAP); Giancarlo Buono, direttore Safety & Flight Operations Europe dell’International Air Transport Association (IATA); Adela Gonzalez Marin, presidente Asociacion Espanola de Psicologia de la Aviation (AEPA); Francisco Santolaya Ochando, presidente dell’albo professionale degli psicologi in Spagna; Nicoletta Lombardo, vicepresidente ITAPA e responsabile del dipartimento Human Factor di ENAV; Micaela Scialanga, segretario generale ITAPA, psicologa e comandante di linea; Alessandro Gennaro, professore associato di Psicologia Dinamica presso l’Università Sapienza di Roma; Lorenzo Mezzadri, presidente dell’Italian Flight Safety Committee (IFSC) e accountable manager della scuola di volo Urbe Aero di Roma.

Il convegno ITAPA ha ricevuto i patrocini da Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, EAAP, AEPA, DGLP, ULAPA, EMDR, Psicologi per i Popoli, IFSC, Comitato 8 Ottobre, Progetto Volare Sicuri, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Centro Studi STASA, AOPA Italia. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online su www.itapaconvention.com.

(Ufficio Stampa ITAPA – Photo Credits: ITAPA)