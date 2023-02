IATA: nuove linee guida per migliorare il trasporto degli ausili per la mobilità

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato una nuova guidance per aiutare le compagnie aeree e gli handling agents a trasportare ausili per la mobilità in modo sicuro ed efficiente e migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri con disabilità.

“Fornire un trasporto sicuro, affidabile e dignitoso per i passeggeri con disabilità è una priorità per le compagnie aeree che è stata rafforzata da una risoluzione approvata all’unanimità in occasione del 75th IATA Annual General Meeting nel 2019. Il trasporto sicuro ed efficiente degli ausili per la mobilità è stato identificato come un’area chiave di miglioramento dalle compagnie aeree, collaborando con le parti interessate del settore e i disability groups”, afferma IATA.

“Le compagnie aeree si impegnano a garantire che i passeggeri con disabilità possano viaggiare con dignità, sicurezza e comfort. Lavorando con i rappresentanti della comunità dei disabili, abbiamo stabilito che erano urgentemente necessari nuovi protocolli per migliorare il trasporto degli ausili per la mobilità. Questa nuova guidance, creata in collaborazione con i principali attori della catena di viaggio, migliorerà il servizio e ridurrà significativamente i danni a questi dispositivi vitali che spesso sono un’estensione del corpo di un passeggero con disabilità”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

“Gli elementi chiave della nuova guidance includono:

– Processi migliori per la prenotazione e lo scambio di informazioni, compreso l’uso dei codici SSR (Special Service Request) e Passenger Name Requirement (PNR) per fornire informazioni anticipate sulle specifiche degli ausili per la mobilità.

– Una raccomandazione per creare un electronic mobility aid tag, fissato all’ausilio alla mobilità e contenente informazioni tecniche che aiuteranno le compagnie aeree e gli operatori a terra a trasportare l’ausilio in sicurezza.

– Consulenza alle compagnie aeree sullo sviluppo di un communications toolkit per coinvolgere i passeggeri con disabilità, compresa un’area del sito web chiaramente segnalata e accessibile.

– Best practices per il carico, il ritiro e la restituzione degli ausili per la mobilità.

– Una raccomandazione per dedicated specialized ramp personnel da addestrare e impiegare per gestire gli ausili per la mobilità.

– Guidance su come risolvere correttamente i casi in cui gli ausili per la mobilità sono danneggiati.

– Rivista e potenziata la formazione di ground handlers and airline staff”, prosegue IATA.

“L’esperienza dimostra che la comunicazione è fondamentale per migliorare la gestione degli ausili per la mobilità. Questa guidance stabilisce i passaggi per i passeggeri, le compagnie aeree e la catena di viaggio per lo scambio di informazioni in ogni fase del viaggio. Aiuterà le compagnie aeree a ottenere risultati migliori e darà maggiore fiducia ai passeggeri che utilizzano ausili per la mobilità. Lavoreremo con i nostri membri e le parti interessate per rendere operativa questa guidance e l’industria contatterà i responsabili politici per incoraggiare l’armonizzazione con le normative nazionali”, ha proseguito Careen.

“La guidance riflette le migliori pratiche del settore e continuerà a essere rivista e ampliata prima di trasformarsi in standard di settore. Altri aspetti includono raccomandazioni affinché gli airport designs soddisfino gli standard di accessibilità, nonché indicazioni specifiche per garantire la conformità con le Dangerous Goods Regulations (per i dispositivi alimentati da batterie al litio), oltre a istruzioni dettagliate sul caricamento sicuro e protetto degli ausili per la mobilità a bordo”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)