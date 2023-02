Ryanair annuncia una nuova rotta estiva da Venezia a Edimburgo

Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Venezia a Edimburgo, che sarà attiva tre volte alla settimana a partire da aprile, come parte dell’operativo dell’estate ’23.

Il Country Manager per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Con l’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate ’23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l’aggiunta di questa nuova rotta per Edimburgo all’operativo dell’estate ’23, garantendo ai nostri clienti a Venezia ancora più scelta durante la pianificazione delle tanto attese vacanze estive. Per festeggiare questa buona notizia, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti prenotare in anticipo e fare un buon affare per le vacanze estive ’23 con tariffe a partire da €29,99 disponibili ora su Ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)