News Brevi – 08.02.2023

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GENNAIO 2023 – Airbus comunica gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di gennaio 2023. A gennaio 2023 sono state effettuate 20 consegne a 15 clienti. Gli ordini a gennaio 2023 sono pari a 36. Consegne nel 2023 ad oggi: 20 a 15 clienti nell’anno.

PRIMA RIUNIONE DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELL’AVIAZIONE CIVILE PRESIEDUTA DAL DIRETTORE GENRALE ENAC, ALESSIO QUARANTA, NEL SUO RUOLO DI PRESIDENTE ECAC – Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, nel suo ruolo di Presidente ECAC, ha presieduto la prima riunione in assoluto di tutte le organizzazioni regionali dell’aviazione civile che si è svolta il 7 febbraio, a Parigi. Hanno partecipato Arab Civil Aviation Organization (ACAO), African Civil Aviation Commission (AFCAC), European Civil Aviation Conference (ECAC), Latin American Civil Aviation Commission (LACAC). Obiettivi principali dell’incontro: rafforzare le relazioni e la cooperazione tra le organizzazioni consorelle dell’aviazione civile e concordare azioni a sostegno di uno sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del trasporto aereo nelle rispettive regioni, in linea con gli obiettivi strategici dell’ICAO. Il Presidente dell’Ecac, Alessio Quaranta, Direttore Generale Enac, ha aperto i lavori: “Sono onorato di dare il benvenuto ai miei colleghi di ACAO, AFCAC e LACAC. Le nostre organizzazioni condividono gli stessi obiettivi ed è fondamentale lavorare insieme per raggiungerli. Questa riunione ci ha fornito un’eccellente opportunità per confrontarci, imparare gli uni dagli altri, supportare il settore a riprendersi completamente e essere resilienti rispetto a eventuali future criticità. Il nostro impegno condiviso per la cooperazione e la collaborazione sarà un fattore critico per garantire il successo a lungo termine dell’aviazione”.

LUFTHANSA TECHNIK FORISCE CONDITION MONITORING AD AVIANCA – Lufthansa Technik e il vettore colombiano Avianca hanno firmato un five-year contract che fornirà digital Condition Monitoring attraverso la piattaforma AVIATAR. Con il nuovo contratto, Avianca sarà in grado di ricevere informazioni istantanee e in tempo reale sulla configurazione e le condizioni dei suoi aeromobili Airbus A320 e A330, nonché sui loro motori e componenti, durante il volo e a terra, il tutto consolidato in un unico posto. Avianca entrerà a far parte di un elenco crescente di clienti nelle Americhe approfittando dei prodotti AVIATAR. Sulla base dei dati relativi all’aeromobile e alla manutenzione, il Condition Monitoring fornisce una panoramica delle condizioni operative generali dell’aeromobile. Il rilevamento immediato dei guasti aumenta l’efficienza della risoluzione dei problemi e consente azioni correttive proattive che portano a una maggiore disponibilità dell’aeromobile. Con il Condition Monitoring, gli aircraft data (ad es. dal Central Maintenance Computer, dall’Aircraft Condition Monitoring System, o Aircraft Movement Message) vengono raccolti tramite ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) o il SITA network e visualizzano aircraft status and flight schedule. Inoltre, questi health data vengono combinati con work orders and position data. Il Condition Monitoring fornisce avvisi e notifiche personalizzabili a livello di aeromobile o flotta, nonché per determinati ATA (Air Transport Association) chapters. Pertanto, l’utente ottiene un’eccellente panoramica delle potenziali azioni correttive per le rispettive operazioni di manutenzione e riparazione. Álan Oliver, Avianca’s Maintenance Control Center Director, ha dichiarato: “L’accordo che abbiamo firmato con Lufthansa Technik dimostra il nostro impegno per la digitalizzazione della manutenzione della nostra compagnia aerea e degli aeromobili. Attraverso la piattaforma AVIATAR, saremo in grado di ricevere un accesso approfondito ai dati per ciascuno dei nostri aeromobili Airbus e i relativi maintenance messages, il che consentirà ai nostri work order tracking and scheduling di essere molto più fluidi e integrati in futuro”. “Avianca è partner di Lufthansa Technik da più di 16 anni e questo accordo consolida ulteriormente la fiducia che abbiamo l’uno nell’altro mentre continuiamo a muoverci insieme verso l’era digitale del condition monitoring. Con le tecnologie fornite attraverso la nostra piattaforma AVIATAR, Avianca sarà in grado di gestire in modo proattivo le condizioni della sua flotta coordinando e preparando le attività di manutenzione in modo più efficiente ed efficace”, ha affermato Georgios Ouzounidis, Vice President Corporate Sales for The Americas at Lufthansa Technik.

ARABIAN ADVENTURES NOMINA IL MARKET MANAGER PER L’ITALIA – Arabian Adventures, la destination management company (DMC) leader negli Emirati Arabi Uniti e parte di Emirates Group, annuncia la nomina del suo primo rappresentante in Italia, a seguito della continua crescita di viaggi dal Paese verso gli Emirati Arabi Uniti. L’Italia è considerato da sempre uno dei 20 principali mercati per i viaggi verso Dubai, come si evince, peraltro, anche nell’ultimo “Rapporto sulle prestazioni del turismo” del Dubai Tourism che analizza i mesi da gennaio a novembre 2022. Anche il numero di turisti dall’Italia continua a crescere per Arabian Adventures, che offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche pluripremiati safari nel deserto, tour della città ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi. Grazie all’importanza del mercato italiano per gli Emirati Arabi Uniti e al fine di aumentare i piani di crescita per il Paese, Arabian Adventures ha nominato Dora Paradies nuovo Market Manager per l’Italia. Con un background in Destination Marketing, Comunicazione e MICE, e con solide relazioni nel settore, oltre a una grande esperienza come rappresentante marketing e vendite per l’Italia nell’ambito di Expo 2020 Dubai, Dora opererà dalla sede di Milano e arricchirà l’azienda grazie alle sue expertise. Nel suo nuovo ruolo, Dora Paradies si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di successo e di lungo periodo nel nostro Paese e assistendo il team globale di Arabian Adventures nell’andare incontro alle tendenze italiane in rapida evoluzione, migliorando l’efficienza e offrendo ai clienti in Italia i migliori servizi possibili per la categoria.

LUFTHANSA TECHNIK: COMPONENT SERVICES PER AZERBAIJAN AIRLINES – Azerbaijan Airlines e Lufthansa Technik AG hanno firmato un five-year contract completo relativo al Total Component Support (TCS) per la flotta a lungo raggio Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea. Il primo contratto TCS del vettore, che entrerà in vigore il 1° maggio, rafforzerà in modo significativo le operazioni tecniche di Azerbaijan Airlines. Darà alla compagnia aerea l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al Lufthansa Technik’s global spare parts pool network. Tra gli altri servizi, il TCS include un supporto AOG (Aircraft On Ground) che garantisce ad Azerbaijan Airlines la consegna più breve possibile per componenti time-critical. In un importante passaggio strategico per la fornitura di manutenzione e servizi tecnici, il contratto è stato adattato per includere ulteriore flessibilità, in modo da poter facilmente coprire l’espansione della flotta pianificata del vettore. “Garantire la sicurezza del volo è la massima priorità di Azerbaijan Airlines”, afferma Samir Rzayev, First Vice President of Azerbaijan Airlines. “La firma di un accordo con il leading component provider Lufthansa Technik ne è un altro esempio”. “Siamo onorati di supportare Azerbaijan Airlines nel suo percorso di crescita attraverso il nostro comprovato component support, e siamo particolarmente onorati di servire i loro aerei di punta”, ha aggiunto Andreas van de Kuil, Vice President Sales Central Europe & CIS (Commonwealth of Independent States) at Lufthansa Technik. “Con questo contratto, siamo all’altezza della nostra eccezionale reputazione di partner affidabile nella global MRO industry ed espandiamo ulteriormente la nostra quota di mercato nella CSI”.

ENAC: CERIMONIA DI CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO ENAC “TRIBUTO PER ANTONIO CATRICALA'” – Enac informa: “Nell’ambito dell’attività di promozione di iniziative a favore di studenti e laureati in materie inerenti all’aviazione civile, in continuità con l’impegno assunto nel 2022 e ampliando il numero dei benefici concessi in questa seconda edizione, l’Enac ha disposto il finanziamento di due borse di studio in memoria del Prof. Antonio Catricalà, allo scopo di incentivare e sostenere ricerche sui temi della continuità territoriale e dell’aviazione generale, di rilevante interesse scientifico e culturale. La cerimonia di conferimento delle borse di studio Enac “Tributo per Antonio Catricalà” si svolgerà venerdì 24 febbraio 2023, nel giorno dell’anniversario della scomparsa dello studioso e giurista, uomo delle Istituzioni e amministratore di una grande Società concessionaria, la cui attività giuridica e scientifica è sempre stata contraddistinta da un’attenzione particolare alla regolazione dei servizi pubblici, alla tutela del consumatore e dei suoi diritti, anche nel settore aereo”.

DELTA CONTIUA A INVESTIRE NEI SUOI DIPENDENTI – Delta informa: “I dipendenti Delta idonei hanno guadagnato un aumento di stipendio del 5% a partire dal 1° aprile 2023, poiché la compagnia continua a investire nelle persone che guidano il settore nell’eccellenza operativa e nell’assistenza clienti. Martedì, il CEO di Delta, Ed Bastian, ha annunciato l’aumento di stipendio in una nota ai dipendenti. Quest’ultimo aumento salariale fornisce ai dipendenti un aumento salariale totale del 9% nell’ultimo anno (4% a maggio 2022 e 5% ad aprile 2023)”. “Questo meritato aumento è un risultato diretto dei vostri sforzi”, ha dichiarato martedì il CEO di Delta Ed Bastian in una nota ai dipendenti. “Le persone Delta sono le migliori del settore e, grazie ai tuoi sforzi, siamo ben posizionati per riprenderci i cieli e volare insieme verso il futuro”. “L’annuncio dell’aumento salariale arriva poche settimane dopo che i dipendenti Delta hanno appreso di aver guadagnato 563 milioni di dollari in partecipazione agli utili dopo che la compagnia ha riportato forti guadagni nel 2022. Il 14 febbraio, noto anche come Employee Appreciation Day presso Delta, i dipendenti riceveranno un profit-sharing payment che equivale al 5,57% dei loro guadagni ammissibili per il 2022. Questo aumento di stipendio e il programma di partecipazione agli utili leader del settore di Delta sono solo due dei molti modi in cui la compagnia aerea agisce in base al suo impegno a condividere il successo con i dipendenti”, conclude Delta.