I motori Pratt & Whitney GTF™ saranno revisionati nella nuova Delta TechOps Facility dedicata

Delta TechOps e Pratt & Whitney hanno celebrato l’inaugurazione di una nuova e più grande TechOps engine overhaul facility dedicata al global Pratt & Whitney GTF™ engine MRO network (leggi anche qui).

“La struttura di 155.000 piedi quadrati ad Atlanta ospiterà disassembly, assembly and test capability per i motori che equipaggiano gli Airbus A220 e A320neo family aircraft. La leadership di Delta e Pratt & Whitney erano presenti insieme al Commissioner Pat Wilson del Georgia Department of Economic Development, ai media e ai dipendenti”, afferma Pratt & Whitney.

“Come cliente e membro del nostro GTF MRO network, il nostro rapporto con Delta è sostenuto da trasparenza, lavoro di squadra e impegno. Per più di 90 anni, abbiamo lavorato insieme per superare le sfide e trovare soluzioni creative e reciprocamente vantaggiose”, ha affermato Shane Eddy, president of Pratt & Whitney. “Questa bellissima struttura più grande segna l’ultimo capitolo del nostro impegno condiviso per fornire ai clienti un servizio MRO di livello mondiale ed esemplifica la crescente domanda di motori GTF”.

“Pratt & Whitney sta affrontando un forte aumento in MRO output quest’anno e nei prossimi anni”, ha affermato Rick Deurloo, president, Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Il nostro GTF MRO Network sta effettuando investimenti significativi per garantire che le esigenze dei nostri clienti rimangano al centro della nostra attenzione e che i nostri overhaul services riportino rapidamente i motori in servizio. Il nuovo overhaul shop di Delta aumenterà in modo significativo il numero di motori serviti ogni anno”.

“I motori Pratt & Whitney GTF non solo equipaggeranno la flotta del futuro di Delta, ma molti altri operatori commerciali nelle Americhe e oltre”, ha dichiarato Mahendra Nair, Delta’s Senior Vice President, TechOps Operations and Supply Chain. “L’apertura di questa nuova struttura ci aiuterà a continuare a fornire posti di lavoro affidabili e motori affidabili per gli anni a venire”.

“Con oltre 10.000 ordini di motori e impegni da più di 90 clienti, i motori GTF ora equipaggiano più di 1.400 aeromobili con 64 operatori in tre famiglie di aeromobili. Per stare al passo con la flotta in crescita, il GTF MRO network continua ad espandersi in tutto il mondo.

La struttura più grande di Delta consentirà allo shop di revisionare più di 300 motori GTF all’anno. Membro del GTF MRO network dal 2019, Delta TechOps ha introdotto il suo primo motore PW1100G-JM nel 2020 e il suo primo motore PW1500G quest’anno alla fine di gennaio all’interno della nuova struttura”, prosegue Pratt & Whitney.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro nuovo engine shop e di ciò che significa per il futuro di Delta, dei nostri clienti e della nostra partnership con Pratt & Whitney”, ha affermato Don Mitacek, Delta’s Senior Vice President of TechOps and President, Delta TechOps Services Group. “Gli investimenti che abbiamo effettuato in nuove capacità e strutture negli ultimi cinque anni consolidano la nostra posizione di forte global MRO provider e consentono al nostro personale di continuare a fornire un servizio e un’affidabilità eccezionali”.

“Pratt & Whitney attualmente equipaggia più di 260 aeromobili della flotta di Delta, di cui circa 80 sono A220 o A321neo. Oltre al GTF MRO work, Delta TechOps fornisce anche ulteriore offload support per Pratt & Whitney mature commercial engines, inclusi i motori PW2000 e PW4000-94.

Il GTF MRO network in espansione comprende le principali MRO companies. del settore. Ci sono attualmente 10 active GTF MRO engine centers in tutto il mondo. Il GTF MRO network fa parte delle Pratt & Whitney EngineWise® solutions, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi post-vendita che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)