Airbus: tre European Service Modules integrati in parallelo a Brema

Tre European Service Modules (ESMs) vengono integrati in parallelo nelle cleanrooms di Airbus a Brema. L’integrazione di ESM-3 è quasi completa e ESM-4 è ben avviata, la struttura ESM-5 appena arrivata è ora al centro delle fasi iniziali di integrazione.

Ogni ESM richiede l’integrazione di più di 22.000 elementi. Questa è la prima volta in assoluto che la NASA ha affidato a un non-US prime, Airbus, attraverso l’ESA, la costruzione di un elemento mission-critical per una American human spaceflight mission.

“Insieme all’European Space Agency, Airbus sta fornendo metà del veicolo spaziale che riporterà gli esseri umani sulla Luna, portandoli più lontano che mai nello spazio e, naturalmente, riportandoli sani e salvi sulla Terra”, ha dichiarato Marc Steckling, Head of Space Exploration at Airbus. “Abbiamo già consegnato i primi due ESM, con ESM-2 attualmente integrato in Orion al Kennedy Space Center. Con l’arrivo della struttura ESM-4 la scorsa estate e quello di ESM-5 poco prima di Natale, è ora iniziata la fase di produzione in serie. Le nostre cleanroom sono state ottimizzate per ospitare tre ESM contemporaneamente e siamo sulla buona strada per soddisfare il requisito della NASA di fornire un ESM all’anno in futuro”.

L’ESM è un elemento critico del NASA crewed Orion spaceship in quanto fornisce il main propulsion system del veicolo spaziale, consentendo anche le manovre orbitali e il controllo del posizionamento. La generazione e la distribuzione di energia elettrica sono fornite anch’esse dall’ESM, insieme alla fornitura all’equipaggio degli elementi centrali di supporto vitale come acqua e ossigeno. L’ESM regola anche il controllo termico mentre è collegato al crew module. Inoltre, l’unpressurised service module può essere utilizzato per trasportare payload aggiuntivi. L’ESA ha investito circa 2 miliardi di euro nel programma Orion e ha incaricato Airbus di guidare il consorzio europeo e costruire fino ad oggi sei ESM.

Il 2022 ha visto la prima missione Artemis con il primo Orion spacecraft alimentato dall’ESM-1. Lo spacecraft ha percorso più di 2 milioni di chilometri, è stato esposto a un intervallo di temperatura più ampio di 200°C e ha volato a una velocità massima di 40.000 km/h (o 11 km/s). Tutti i sistemi sono stati testati e hanno funzionato bene e in modo affidabile, alcuni anche meglio del previsto.

ESM-2 è stato consegnato in Florida nell’ottobre 2021. Ora è in fase di test e integrazione presso il Kennedy Space Center. Farà parte della missione Artemis II con equipaggio, che dal 1972 porterà i primi astronauti intorno alla Luna e ritorno sulla Terra. Il lancio di Artemis II è attualmente previsto per il 2024.

ESM-3, in fase di integrazione finale, alimenterà la missione Artemis III, destinata a vedere la prima donna e la prima persona di colore mettere piede sulla Luna. La consegna di ESM-3 è prevista per la seconda metà del 2023. Questa missione è prevista non prima del 2025.

La struttura ESM-4 è arrivata nella cleanroom di Airbus a Brema nel giugno 2022 ed è attualmente in fase di integrazione. La struttura ESM-5 recentemente arrivata è già in lavorazione.

Gli ESM 4, 5 e 6 saranno utilizzati per le missioni Artemis da IV a VI, le prime due delle quali fanno parte del contributo europeo all’International Gateway, una stazione spaziale progettata per essere assemblata in orbita lunare. L’ESA e la NASA mirano a creare un Moon ecosystem (Gateway, Argonaut) per comprendere ed esplorare meglio tutto ciò che la Luna ha da offrire e, a lungo termine, per prepararsi alle missioni con equipaggio su Marte.

Ulteriori ESM 7, 8 e 9 sono stati autorizzati dall’ESA ministerial council nel novembre 2022 e Airbus sta attualmente finalizzando la sua offerta per fornirli.

L’Orion ESM è di forma cilindrica e ha un diametro e un’altezza di circa quattro metri. Al momento del lancio, pesa poco più di 13 tonnellate, costituendo circa il 60% della massa totale dell’Orion spacecraft. Le sue 8,6 tonnellate di fuel alimentano il motore principale, otto propulsori ausiliari e 24 propulsori più piccoli utilizzati per il controllo dell’assetto. L’European Service Module è installato sotto il crew module al Kennedy Space Center negli Stati Uniti. Insieme formano l’Orion spacecraft.

Gli ingegneri di Airbus producono gli ESM insieme all’ESA e ai partner del settore, inclusi fornitori di 10 paesi. La produzione degli ESM si basa sull’esperienza di Airbus acquisita con l’Automated Transfer Vehicle (ATV), che ha volato cinque volte verso la ISS tra il 2008 e il 2015.

