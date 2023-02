News Brevi – 09.02.2023

ENAC: ROADMAP PER I SUSTEINABLE AVIATION FUELS IN ITALIA – ENAC informa: “ENAC avvia la fase di stakeholders engagement sul tema dei carburanti sostenibili alternativi (SAF, Sustainable Aviation Fuels) per l’aviazione civile in linea con quanto richiesto dall’ ECAC e dall’ICAO. Il coinvolgimento di tutti gli attori dell’aviazione civile del trasporto aereo è un passaggio importante per poter elaborare il percorso più idoneo a conseguire gli obiettivi ambientali ambiziosi fissati tanto a livello europeo (Fit for 55) che a livello ICAO (Long Term Aspirational Goal e ACT SAF) per la riduzione delle emissioni di CO2. Oggetto di interesse da parte di ENAC già da diversi anni, i SAF sono al centro di un’ampia discussione che coinvolge stakeholders istituzionali, industriali, università, centri di ricerca, nonché le associazioni di cittadini per la tutela dell’ambiente, dei consumatori e del sociale. L’iniziativa ad oggi più recente è rappresentata dell’evento organizzato presso ENAC lo scorso 11 Gennaio, che ha portato più di 70 rappresentanti di enti istituzionali, vettori aerei, gestori aeroportuali, produttori e distributori di carburanti, costruttori di velivoli e componenti, enti di ricerca e università, a riunirsi intorno allo stesso tavolo per discutere di temi quali la futura direttiva europea “ReFuelEU Aviation”, gli schemi CORSIA ed ETS, nonché degli sviluppi a livello internazionale delle tematiche inerenti ai SAF. In tale occasione, il team dell’ENAC, che fa capo alla Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile, ha annunciato l’avvio di un’attività, ad oggi in pieno corso, volta alla definizione di una “ROADMAP PER I SUSTAINABLE AVIATION FUELS IN ITALIA” e ha invitato gli stakeholder intervenuti a fornire il loro contributo in modo da poter conoscere e tenere dunque presenti, nella elaborazione della stessa, le posizioni di tutti i soggetti direttamente coinvolti. Il presente statement ha lo scopo di estendere ulteriormente tale invito, fornendo a tutti i potenziali interessati la possibilità di prendere parte alla fase di stakeholder engagement, quale primo passo del percorso di definizione della Roadmap”.

EASYJET LANCIA UNA RACCOLTA DI EMERGENZA PER SOSTENERE L’UNICEF E I SUOI SFORZI DI SOCCORSO IN TURCHIA E SIRIA – Da sabato 11 febbraio easyJet lancerà una raccolta di emergenza a bordo per raccogliere fondi vitali per l’appello dell’UNICEF riguardo l’emergenza terremoto in Turchia e in Siria. Le raccolte in volo si svolgeranno su tutta la rete di easyJet da sabato nelle prossime due settimane, offrendo a più di 2,7 milioni di passeggeri in 36 paesi l’opportunità di donare. I fondi raccolti dalle raccolte andranno direttamente a sostenere la risposta di emergenza 24 ore su 24 dell’UNICEF nella regione, per aiutare a fornire un sostegno urgente ai bambini che hanno perso la casa e a coloro che sono stati separati dalle loro famiglie. easyJet collabora con l’UNICEF da più di un decennio e attualmente sostiene l’ultimo appello di emergenza dell’ente a seguito di un appello riuscito in Ucraina lo scorso anno, che ha raccolto oltre 800.000 sterline per i bambini e le loro famiglie colpiti dalla guerra. Negli ultimi 10 anni i clienti di easyJet hanno raccolto più di 16 milioni di sterline attraverso donazioni a bordo, contribuendo a proteggere milioni di bambini in tutto il mondo dalle malattie e a tenerli al sicuro durante le emergenze. Michael Brown, Director of Cabin Services, ha commentato: “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere dell’impatto devastante dei terremoti in Turchia e in Siria e i nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite. Vorremmo ringraziare in anticipo i nostri clienti per eventuali donazioni a bordo per l’appello di emergenza dell’UNICEF e per la loro generosità e gentilezza. Il loro sostegno aiuterà l’UNICEF e i suoi volontari a fornire un’ancora di salvezza nella regione per i bambini e le famiglie che sono stati colpiti. Vorremmo anche ringraziare il nostro fantastico equipaggio che rende possibili queste raccolte, sono sempre appassionati e fanno il possibile per raccogliere fondi per l’UNICEF, con il lavoro fondamentale che svolgono”. Jon Sparkes, Chief Executive, UNICEF UK: “Sulla scia dei recenti e devastanti terremoti in Turchia e in Siria, siamo grati a partner come easyJet. Questi sono i terremoti più potenti che hanno colpito la regione in quasi 100 anni e si sono verificati nel momento peggiore possibile per i bambini vulnerabili e le loro famiglie. L’UNICEF e easyJet si impegnano a garantire che le persone colpite ricevano un sostegno urgente. Sostenendo l’appello dell’UNICEF, easyJet sta contribuendo a fornire l’accesso ai rifornimenti di emergenza. I bambini affrontano ulteriori rischi per la loro salute senza forniture di cibo e acqua pulita e le donazioni di easyJet e dei suoi clienti sosterranno il lavoro dell’UNICEF 24 ore su 24 per proteggere la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie”.

MARCO VALERIANI È IL NUOVO RESPONSABILE DELLE RELAZIONI CON LA STAMPA DI FORLI AIRPORT S.R.L. – Forlì Airport S.r.l., la società che si è aggiudicata la concessione totale trentennale della gestione aeroportuale dell’aeroporto Luigi Ridolfi, comunica di aver nominato Marco Valeriani Responsabile delle Relazioni con la Stampa. Marco Valeriani è giornalista professionista dal 1992 ed ha svolto la propria attività per le redazioni di numerosi quotidiani locali, regionali e nazionali. Ha inoltre maturato una profonda conoscenza del mondo aeroportuale e aeronautico, avendo collaborato in passato, per diversi anni, con un altro scalo della regione. Giuseppe Silvestrini, Presidente di F.A. S.rl. dichiara: “Grazie ai rapporti consolidati negli anni dal Dott. Valeriani con i principali professionisti del settore, la società di gestione del Luigi Ridolfi punta a migliorare la propria capacità di relazione con i Media, la propria visibilità, brand awareness e reputation. In collaborazione con la società che cura i profili di F.A. Srl sui principali social media, contribuirà ad un ulteriore incremento della presenza societaria ed interazione su questi mezzi”. Marco Valeriani, Responsabile dell’Ufficio Stampa di F.A. dichiara: “È per me un onore e un privilegio assumere questo nuovo incarico. Metterò a disposizione di F.A. S.r.l. tutto il mio bagaglio di conoscenze e relazioni acquisito nel corso di oltre trent’anni di professione nell’ambito della comunicazione integrata. A iniziare proprio dall’esperienza maturata nel settore aeroportuale”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR ATM/ANS – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Air Traffic Management/Air Navigation Services. Questa revisione di febbraio 2023 incorpora la decisione ED 2022/023/R del 16 dicembre 2022 che pubblica gli Acceptable Means of Compliance and Guidance Material dell’Annex IV (Part-ATS) del Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 a supporto dell’implementazione dell’U-space Regulation (Commission Implementing Regulation (EU) 2021/665). È disponibile anche come pubblicazione online dinamica con filtri per ottenere il materiale normativo adattato alle proprie esigenze, funzioni di ricerca per accedere rapidamente alle sezioni pertinenti, navigazione facilitata da computer, tablet e cellulari e XML. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

EMIRATES RAFFORZA IL SUO IMPEGNO IN SUDAFRICA – Continuando il suo impegno a riunire le persone attraverso una comune passione per lo sport, Emirates torna come official airline sponsor dell’ICC Women’s T20 World Cup in South Africa, dal 10 al 26 febbraio 2023. Emirates continua essere un convinto sostenitore di questo sport attraverso la sua più ampia associazione con l’International Cricket Council (ICC) e tutti i suoi principali eventi. A partire dal 1° febbraio 2023, la compagnia aerea ha recentemente intensificato le sue operazioni introducendo un secondo servizio giornaliero per Cape Town, offrendo un accesso ancora maggiore da e per la destinazione. Emirates serve direttamente 9 delle 10 nazioni che partecipano alla ICC T20 Women’s Cricket World Cup, tra cui Sudafrica, Australia, Inghilterra, India, Nuova Zelanda, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh e Irlanda. Insieme a una forte presenza del brand, Emirates attiverà la sua ospitalità di livello mondiale. Anche i membri dell’equipaggio di cabina Emirates prenderanno parte al momento celebrativo della squadra vincitrice sul campo subito dopo la partita finale. Emirates è Official Global Partner dell’International Cricket Council e delle sue squadre di ufficiali dal 2002 e dal 1999 è sponsor dei suoi principali tornei, tra cui l’ICC Cricket World Cup. Nel 2007, è diventata official Airline and Global Partner of the International Cricket Council (ICC). La compagnia aerea sponsorizza anche la ICC Men’s Cricket World Cup 2023, che quest’anno si terrà in India. Emirates serve attualmente il Sudafrica con 35 voli settimanali attraverso tre gateway, tra cui due voli al giorno per Johannesburg; due voli al giorno per Cape Town; un servizio giornaliero per Durban. Emirates ha investito in Sudafrica per 27 anni e ha collegato milioni di viaggiatori da e per il Sudafrica via Dubai e oltre alla sua rete globale, affermando saldamente la compagnia aerea come partner a lungo termine dell’aviazione, del turismo e del commercio sudafricani.

DELTA AIR LINES CONRIBUISCE CON 100.000 DOLLARI ALLA AMERICAN RED CROSS A SOSTEGNO DEI SOCCORSI IN TURCHIA E SIRIA – Delta Air Lines sta contribuendo con 100.000 dollari alla American Red Cross, a sostegno dello sforzo di risposta della International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) in Turchia e Siria a seguito del devastante terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia. Delta incoraggia i clienti e i dipendenti negli Stati Uniti a partecipare contribuendo finanziariamente. Per coloro che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, i contributi possono essere effettuati tramite l’International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies website. “Il modo più importante per aiutare è attraverso donazioni finanziarie, poiché American Red Cross e IFCRC hanno le risorse e le infrastrutture per ottenere e consegnare beni, forniture e volontari addestrati nei luoghi e nelle persone che ne hanno più bisogno”, ha affermato Tad Hutcheson, Delta’s Managing Director of Community Engagement. La partnership con la American Red Cross, che è il partner senza scopo di lucro di lunga data di Delta, ha consentito alla compagnia aerea, ai suoi clienti e dipendenti di aiutare le persone bisognose in tutto il mondo dal 1941.

BOEING DONA 500.000 USD A SUPPORTO DEI SOCCORSI IN TURCHIA – The Boeing Company ha annunciato oggi una donazione di 500.000 USD da parte del Boeing Charitable Trust per assistere le persone colpite dal recente terremoto in Turchia. La donazione di Boeing sarà indirizzata attraverso la American Red Cross e designata per gli sforzi di soccorso da parte del global Red Cross and Red Crescent network. “La devastazione di questo terremoto è immensa e richiederà una risposta globale. I nostri 156.000 membri del team di Boeing sono al fianco delle persone in Turchia e nella regione durante questo periodo difficile. Siamo orgogliosi di lavorare con le agenzie umanitarie per portare rapidamente aiuto a chi ne ha bisogno”, ha affermato il presidente di Boeing International, Dr. Brendan Nelson. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie che hanno perso i propri cari e continuiamo a tenere nei nostri pensieri le comunità colpite”. “Grazie al generoso supporto di Boeing, il global Red Cross network sta aiutando le persone colpite dal terremoto in Turchia”, ha affermato Anne McKeough, chief development officer at the American Red Cross. “Siamo grati a partner come Boeing mentre lavoriamo insieme per rispondere a chi ne ha bisogno”. “Boeing si impegna a supportare coloro che sono stati colpiti, compresi i nostri compagni di team, le loro famiglie e la comunità più ampia”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations. Nell’ambito del programma Boeing Gift Match, la società abbinerà le donazioni monetarie dollaro per dollaro dei dipendenti Boeing a organizzazioni di beneficenza che sostengono progetti di soccorso e recupero dopo il terremoto in Turchia. Ciò estenderà la portata dell’assistenza fornita alle comunità colpite.

BRITISH AIRWAYS PORTA IL ROMANTICISMO NEI CIELI PER SAN VALENTINO – British Airways informa: “British Airways condivide l’amore con i suoi clienti questo San Valentino con una serie di tocchi speciali tra cui dessert stagionali, un canale di intrattenimento a bordo dedicato “Love is in the air” e dolci prelibatezze nelle sue lounge. Per celebrare il mese dell’amore, gli esperti culinari della compagnia aerea hanno creato un tè pomeridiano di San Valentino su misura per chi viaggia in First, che comprende una serie di tramezzini, un Battenberg all’arancia al cioccolato, una crostata di lamponi e un biscotto al cioccolato. Per coloro che viaggiano in Club World, la compagnia ha creato con cura un dessert con mousse al cioccolato e un amaretto di San Valentino con lamponi e acqua di rose come parte del tè pomeridiano in Club Europe. Per i clienti che desiderano abbinare queste prelibatezze con una bevanda, la compagnia aerea consiglia il Six Grapes Reserve Ruby Port di Graham. Per aiutare i clienti a entrare nell’atmosfera romantica questo febbraio, British Airways ha anche lanciato un canale di intrattenimento a bordo dedicato “Love is in the air” disponibile in ogni cabina. I clienti della compagnia aerea che viaggiano nelle sue lounge il 14 febbraio possono anche godersi alcune prelibatezze di San Valentino e decorazioni floreali. Nelle lounge Galleries e First di British Airways al Terminal 5 di Heathrow, i clienti possono gustare Whispering Angel, il famoso liquore alla fragola e crema di Baileys e una selezione di cioccolatini di lusso prima di partire per il volo”. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Sia che i nostri clienti stiano partendo per una vacanza romantica, una vacanza in famiglia a metà semestre o un’avventura da soli, sappiamo che ogni viaggio è originale e davvero speciale. Speriamo che questi piccoli gesti facciano molto per mostrare il nostro apprezzamento e far sentire i nostri clienti più amati che mai questo mese di San Valentino”. I clienti che cercano un regalo possono visitare l’Highlife Shop della compagnia aerea.

CYPRUS AIRWAYS SI ESPANDE IN NUOVI MERCATI SCEGLIENDO AVIAREPS – Cyprus Airways espande la sua rete di voli in Europa e nomina AVIAREPS come General Sales Agent in Svizzera e Austria. AVIAREPS, azienda leader mondiale nella rappresentanza, nel marketing e nella comunicazione per i brand dell’aviazione, del turismo, dell’ospitalità e del food & beverage, rappresenterà Cyprus Airways in Svizzera e Austria e incrementerà la presenza della compagnia in questi mercati fornendo i servizi di vendita, prenotazione e biglietteria. Cyprus Airways è stata fondata nel 2016 e ha sede a Larnaca, Cipro. La compagnia aerea opera voli per una grande varietà di popolari destinazioni in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e ha recentemente annunciato il lancio di nuovi collegamenti con Basilea e Zurigo. Cyprus Airways mira a fornire servizi aerei di alta qualità ai suoi clienti, con particolare attenzione al comfort, alla sicurezza e all’affidabilità. La compagnia s’impegna a offrire un’esperienza di viaggio piacevole e senza stress, contribuendo all’incremento del turismo verso Cipro e, allo stesso tempo, allargando gli orizzonti dei viaggiatori locali. Cyprus Airways ha recentemente annunciato nuovi collegamenti da Larnaca alla Svizzera offrendo due voli a settimana per Basilea e Zurigo. Paul Sies, CEO di Cyprus Airways: “L’Europa rappresenta un mercato significativo per noi e siamo orgogliosi di espandere la nostra rete di voli verso la Svizzera e l’Austria. Grazie all’expertise e l’esperienza nei mercati locali, AVIAREPS è il GSA perfetto per aiutarci ad accrescere la nostra presenza in Europa. Lavoreremo a stretto contatto con gli esperti di vendita di AVIAREPS a livello locale per portare la nostra esperienza di volo di alta qualità ai viaggiatori provenienti dalla Svizzera e dall’Austria”. Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS: “Siamo lieti di essere stati selezionati come General Sales Agent da Cyprus Airways per supportarla con i nostri servizi in Svizzera e Austria. I nostri team di esperti dell’aviazione in entrambi i paesi supporteranno Cyprus Airways con i loro forti contatti locali e la loro esperienza, con l’obiettivo finale di aumentare le vendite di biglietti della compagnia aerea. Ci sentiamo onorati della fiducia riposta e non vediamo l’ora di garantire la crescita di Cyprus Airways in Europa”.