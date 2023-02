Bombardier conferma la sovraperformance per il 2022 e indica una crescita continua nel 2023

Bombardier ha presentato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022, confermando una performance finanziaria eccezionale che ha superato le previsioni. La società ha anche presentato la sua guidance per il 2023 e ha annunciato che fornirà un ulteriore aggiornamento sull’esecuzione dei suoi obiettivi strategici per il 2025 in occasione di un Investor Day virtuale il 23 marzo 2023.

“I risultati del 2022 che presentiamo oggi sono il culmine clamorosamente positivo di un anno forte e una testimonianza degli sforzi del team. Abbiamo superato gli impegni su tutta la linea, che si tratti di consegne, della nostra crescente attività post-vendita e della redditività”, ha affermato Éric Martel, Bombardier’s President and Chief Executive Officer. “Siamo anche orgogliosi del fantastico lavoro svolto dal nostro team sulla riduzione dell’indebitamento, con 1,1 miliardi di dollari di debito ritirati nel 2022 grazie alla liquidità del nostro bilancio e delle nostre operazioni. Questo ci mette in anticipo rispetto al nostro piano e ci dà la flessibilità per essere ancora più proattivi in futuro”.

“Bombardier ha superato i suoi obiettivi di fine anno su tutte le metriche guidate, battendo i numeri presentati nell’agosto 2022 quando la società ha aggiornato la sua guidance per il 2022. La società ha registrato ricavi per 6,9 miliardi di dollari, con un aumento del 14% su base annua. L’aumento arriva sulla scia di consegne più elevate e di un mix di aeromobili favorevole, ma anche di un contributo significativo dei servizi post-vendita, che sono cresciuti del 22% su base annua, raggiungendo 1,5 miliardi di dollari nel 2022.

In termini di redditività, la società ha registrato un adjusted EBITDA di 930 milioni di dollari, un aumento del 45% su base annua e ben oltre la previsione di oltre 825 milioni di dollari. Il crescente contributo del Global 7500, il miglioramento della struttura dei costi, il maggiore contributo dell’aftermarket e un migliore mix di aeromobili sono stati tra i fattori chiave di questo sostanziale aumento. La società ha anche superato le indicazioni sul full-year reported EBIT, che è pari a 538 milioni di dollari.

La crescita degli utili, insieme alla forte acquisizione di ordini, ha portato a una performance impressionante sulla free cash flow generation pari a 735 milioni di dollari dalle operazioni continue per il 2022, che ha superato la guidance aggiornata per il 2022 e rappresenta un miglioramento significativo di 635 milioni di dollari rispetto all’anno precedente”, afferma Bombardier.

“Bombardier ha sfruttato al massimo la forte domanda e il competitivo portafoglio prodotti, evitando le insidie legate alle pressioni sulla supply chain per consegnare 123 velivoli, 49 dei quali sono stati consegnati nel quarto trimestre 2022. Il buon backlog, che è aumentato di 2,6 miliardi di dollari su base annua fino a raggiungere i 14,8 miliardi di dollari, riflette i continui fondamentali favorevoli del settore a medio e lungo termine e confermano che Bombardier ha il giusto mix di prodotti per continuare ad essere la forza trainante nelle sue categorie.

La forte performance ha permesso all’azienda di sovraperformare su un altro obiettivo strategico fondamentale: la riduzione del debito. Nel corso del 2022, Bombardier ha rimborsato 1,1 miliardi di dollari di debito con liquidità dal bilancio e dalle operazioni. Anche il calo degli interessi passivi derivante dalla riduzione del debito, insieme alla rapida crescita della redditività e al riconoscimento di importanti attributi fiscali in bilancio, ha portato a un utile per azione positivo”, prosegue Bombardier.

“Bombardier ha inoltre svelato oggi il suo outlook sulle metriche guidate per il 2023. I ricavi dovrebbero essere superiori a 7,6 miliardi di dollari, guidati principalmente dall’aumento delle consegne, che dovrebbero essere superiori a 138 unità. La continua e costante crescita dei servizi post-vendita, che l’azienda ha continuato a incrementare nel 2022 attraverso una significativa espansione della rete di centri di assistenza e il reclutamento di tecnici qualificati, sarà un importante fattore trainante anche nel 2023.

La società prevede di continuare a superare la crescita dei ricavi mentre espande i propri margini. Si prevede un aumento dell’adjusted EBITDA superiore a 1,125 miliardi di dollari, pari a un aumento del 21% rispetto al 2022, trainato dalla conversione dei margini dei ricavi incrementali, dai vantaggi positivi derivanti dai Global 7500 pricing e dal quasi completamento del piano di riduzione dei costi dell’azienda. Si prevede che l’Adjusted EBIT superi i 695 milioni di dollari, con un aumento del 36% anno su anno.

Bombardier prevede inoltre una continua free cash flow generation, che dovrebbe essere superiore a 250 milioni di dollari nel 2023″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)