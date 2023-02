Qatar Airways e Tourism Western Australia lanciano una campagna di promozione congiunta

Qatar Airways, in collaborazione con l’Ente del Turismo del Western Australia (TWA), ha lanciato una campagna per promuovere la regione del Western Australia e, in particolare, la sua capitale Perth. Un’attività di awareness che, oltre all’Italia, coinvolge anche i mercati di Germania e UK e si pone l’obiettivo principale di promuovere Perth, meta comodamente raggiungibile con i voli di Qatar Airways, come porta di ingresso per l’Australia.

“La nuova campagna include attività rivolte sia a un’audience trade, con newsletter e incontri di formazione per gli agenti di viaggio, sia direttamente al consumer, attraverso diversi canali, come il lancio di una landing page dedicata (https://www.qatarairways.com/it-it/offers/discover-western-australia.html), alcune newsletter e una campagna sui social media.

Il target di riferimento della campagna è principalmente quello degli honeymooners. L’Australia è una delle mete predilette per i neosposi e Perth rappresenta un punto di partenza ideale per un viaggio in questo incredibile Paese. Città moderna, immersa nella natura, ricca di opportunità e luoghi da scoprire, Perth offre la possibilità di accedere le più belle aree dell’Australia: da uno dei parchi urbani più grandi del mondo alle 19 spiagge incontaminate facilmente raggiungibili. E uscendo dalla città, i viaggiatori potranno scoprire le altre meraviglie del Western Australia: la Coral Coast Highway, per esempio, che percorre la costa dell’Oceano Indiano, regala emozioni uniche a chi la sceglie per attraversare una moltitudine di luoghi incantevoli, tra cui Shark Bay e Ningaloo Reef, due siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità”, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways offre connessioni su Perth, via Doha, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa. La rotta verso Perth è una delle poche del grande network di Qatar Airways, che comprende più di 150 destinazioni in tutto il mondo, che viene servita dal moderno Airbus A380, l’aereo di linea più grande del mondo”, conclude Qatar Airways.

Riapre la Paris Premium Lounge di Qatar Airways

Qatar Airways inoltre comunica che ha riaperto la sua Premium Lounge all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle (CDG), integrando i tre voli giornalieri della compagnia aerea, disponibile per i passeggeri Premium e i partner dell’alleanza oneworld idonei.

“La Premium Lounge offre tutti i servizi e le qualità del prodotto premium della compagnia aerea, tra cui The Brasserie e The Global Deli, business center, docce, Wi-Fi e posti a sedere suddivisi in zone per oltre 200 ospiti. Ampie vedute di Parigi e della Torre Eiffel, contribuiscono a creare un’atmosfera calda e rilassante”, afferma Qatar Airways.

Commentando l’ultima riapertura della Premium Lounge della compagnia aerea, Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo traguardo dimostra la nostra attenzione ai continui miglioramenti del prodotto. La riapertura della Qatar Airways Premium Lounge all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, segna la nostra quinta global lounge all’interno della nostra rete in crescita. Ciò dimostra ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi senza pari ai nostri clienti, soprattutto in Francia”.

“Con oltre 1.000 metri quadrati, la Qatar Airways Premium Lounge a Parigi-Charles de Gaulle offre ai passeggeri di Qatar Airways First e Business Class un ambiente sofisticato, moderno e spazioso in cui rilassarsi e iniziare la loro esperienza di viaggio a cinque stelle.

Con una ristorazione secondo standard culinari eccezionali, la lounge è dotata di una cucina completa per ordini à la carte preparati al momento, oltre a un buffet già esistente, che offre un menu internazionale da tutto il mondo.

Qatar Airways Paris Premium Lounge ha lanciato le sue operazioni nel 2017 per servire il crescente numero di passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea dall’aeroporto Charles de Gaulle. Oggi, Qatar Airways opera 18 voli settimanali per Parigi, offrendo ai passeggeri la massima connettività con l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways

(Ufficio Stampa Qatar Airways)