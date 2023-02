SkyTeam annuncia il secondo Sustainable Flight Challenge nel 2023

SkyTeam ha annunciato che il suo secondo Sustainable Flight Challenge si svolgerà a maggio 2023, con il supporto dei CEO delle compagnie aeree associate.

“Il Sustainable Flight Challenge (TSFC) è un modo efficace per incoraggiare le compagnie aeree globali ad accelerare i loro viaggi sostenibili trovando nuovi modi per ridurre l’impronta di carbonio dei viaggi aerei. Quest’anno, TSFC è stato esteso alle ‘friends & family’ airlines vicine a SkyTeam, poiché l’alleanza cerca di guidare un cambiamento più ampio del settore.

L’inaugurale Sustainable Flight Challenge è stato lanciato nel maggio 2022 e ha riunito 16 compagnie aeree per cercare le soluzioni più innovative per rendere i voli il più sostenibili possibile dal punto di vista ambientale. Basandosi sul know-how e sperimentando nuove idee, queste compagnie aeree hanno completato un totale di 22 voli a medio e lungo raggio che facevano già parte delle loro reti esistenti.

TSFC ha dato vita a centinaia di nuove idee per rendere i viaggi aerei più ecologici e ha migliorato collettivamente l’efficienza operativa del 15% sui voli operati nell’ambito della sfida, misurata dall’intensità di CO2. Basandosi su questi sforzi di sostenibilità, molte delle nuove idee della sfida dello scorso anno saranno adottate dalle compagnie aeree partecipanti come parte di TSFC 2023“, afferma Skyteam.

“La trasformazione necessaria per ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione non può avvenire lavorando in isolamento. I nostri membri condividono una ricchezza di idee creative e mostrano un immenso impegno nella nostra audace ambizione di rendere The Sustainable Flight Challenge una forza per il cambiamento”, ha affermato Patrick Roux, SkyTeam CEO and Managing Director. “Poiché la sostenibilità è un pilastro fondamentale della strategia di SkyTeam, siamo entusiasti di estendere la sfida di quest’anno ad altre compagnie aeree e partner del settore per stimolare più creatività e trovare più innovazioni. Condividendo conoscenze e soluzioni praticabili possiamo offrire un’esperienza più sostenibile per i clienti, aiutando nel contempo a decarbonizzare l’aviazione per proteggere meglio il pianeta”.

“TSFC è più di una competizione: l’apprendimento collettivo è al centro del programma. Tutte le compagnie aeree partecipanti si impegnano a condividere gli apprendimenti open source, rispettando i limiti della legge sulla concorrenza, per contribuire a guidare il cambiamento del settore. Nell’agosto 2022, le compagnie aeree partecipanti hanno presentato le loro migliori innovazioni in un seminario di due giorni per promuovere le migliori pratiche che possono essere implementate per contribuire a rendere più sostenibili i viaggi dei membri SkyTeam.

I voli TSFC dello scorso anno sono stati valutati in 14 categorie da una giuria indipendente. Il panel era composto da diversi esperti internazionali di sostenibilità e industria aeronautica, guidati dall’ex primo ministro olandese e attivista ambientale, il professor Dr. Jan Peter Balkenende”, conclude SkyTeam.

Le compagnie aeree che hanno partecipato all’inaugurale Sustainable Flight Challenge includevano Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, KLM, KLM Cityhopper, Korean Air, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines e Xiamen Air.

(Ufficio Stampa SkyTeam)