Emirates celebra 10 anni in Polonia

Emirates celebra il decimo anniversario della sua prima operazione di volo commerciale in Polonia. Dal volo inaugurale nel febbraio 2013, la compagnia aerea ha trasportato più di 1,6 milioni di passeggeri sul servizio attraverso più di 6.300 voli da Dubai a Varsavia in entrambe le direzioni. Il vettore offre ai passeggeri polacchi un volo diretto giornaliero operato da un Boeing 777-300ER wide-body.

“Quest’anno celebriamo l’anniversario di Emirates in Polonia, un’opportunità eccezionale per riassumere l’ultimo decennio mentre guardiamo al 2023 con maggiore ottimismo. Siamo lieti di aver operato voli sulla rotta Dubai-Varsavia negli ultimi dieci anni. La Polonia rimane costantemente un mercato molto importante per noi e apprezziamo particolarmente la cooperazione con partner che contribuiscono a un servizio eccezionale per i nostri clienti e sostengono lo sviluppo interno del commercio e del turismo. L’ultimo decennio è la motivazione per noi per continuare sulla strada della fornitura dei migliori servizi di qualità e del mantenimento degli standard più elevati”, ha affermato Maciej Pyrka, Country Manager di Emirates in Polonia.

“Nel corso degli anni, i voli Emirates per Varsavia hanno creato nuove opportunità per affari, commercio e turismo e rafforzato i legami tra gli Emirati Arabi Uniti e la Polonia. Emirates Group impiega oltre 600 polacchi, tra personale di cabina, piloti e dipendenti in altre aree di business del gruppo. Emirates offre ai candidati opportunità di carriera, la possibilità di acquisire competenze di livello mondiale presso il centro di formazione all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai, tra cui un’eccellente struttura di formazione e un’ampia gamma di programmi di sviluppo.

Nell’ambito delle operazioni di SkyCargo e della sua vasta rete di 140 destinazioni, Emirates fornisce agli imprenditori in Polonia e negli Emirati Arabi Uniti i collegamenti di cui hanno bisogno per trasportare merci. Quasi 83.000 tonnellate di merci sono state trasportate sulla rotta dal suo lancio”, afferma Emirates.

“Emirates si impegna costantemente per operare la propria flotta nel modo più efficiente e responsabile possibile, riducendo il consumo di carburante. Emirates ha aderito alla coalizione “Clean Skies for Tomorrow” del World Economic Forum 2022-21 a sostegno dell’uso di sustainable aviation fuel. Inoltre, la compagnia aerea sta investendo nella flotta più moderna e più giovane del settore per ridurre ulteriormente le emissioni.

Emirates è nota per le sue iniziative leader del settore e per le straordinarie esperienze di viaggio. A bordo, i passeggeri possono navigare nel world class entertainment system ice con oltre 5.000 canali di intrattenimento on demand, oltre 1.700 film e 1.500 ore di TV, notizie in diretta, nonché musica, podcast e audiolibri in 45 lingue. Oltre a mantenere aggiornato l’intrattenimento a bordo, Emirates si impegna anche ad ampliare la propria offerta di ristorazione. Emirates offre più di 110 piatti con quasi 4.600 ricette durante tutto l’anno. Chef di tutto il mondo creano piatti ispirati alla cucina locale”, prosegue Emirates.

Il volo Emirates EK179 da Dubai a Varsavia parte alle 08:05 con arrivo a Varsavia alle 11:20 ora locale. Il volo di ritorno EK180 da Varsavia parte alle 13:25 e arriva a Dubai alle 22:45.

