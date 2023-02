SAS inaugura la rotta verso New York JFK da Copenhagen

Il 9 febbraio SAS ha lanciato la sua nuova rotta tra Copenhagen Airport e il John F. Kennedy International Airport di New York. “La nuova rotta consente ai clienti SAS di viaggiare facilmente da e verso sia il lato ovest che quello est di New York, mentre SAS continua a offrire partenze dalla Scandinavia verso Newark. Il volo inaugurale si svolge con l’ultima aggiunta alla flotta di SAS: l’Airbus A321 Long Range, che offre un modo di viaggiare più confortevole e sostenibile.

Attraverso il lancio della sua nuova rotta per New York JFK, SAS offre partenze frequenti per questo aeroporto comodo ed efficiente con facile accesso da e per New York, nonché molti voli in coincidenza tra cui scegliere.

Il servizio verso JFK inizia con cinque voli settimanali da Copenhagen, che aumenteranno a voli giornalieri per il summer schedule. SAS opera nel terminal 7 al JFK“, afferma SAS.

“Siamo lieti di inaugurare la nostra nuova rotta per JFK. SAS offre già un solido prodotto verso Newark Airport dalla Scandinavia e crediamo che questa aggiunta del JFK da Copenhagen rafforzerà l’offerta su New York per i nostri clienti. Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per SAS e continueremo a sviluppare nuove rotte e destinazioni”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Le destinazioni statunitensi continuano a generare domanda per partenze più numerose e frequenti. SAS offrirà circa 130 partenze a settimana su un totale di 12 rotte quest’inverno”, conclude SAS.

Orari da e per JFK:

Winter 2022

Lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

CPH-JFK: 18:25 – 21:30

JFK-CPH: 23:00 – 12:55

Summer 2023

Daily

CPH-JFK: 19:20 – 22:00

JFK-CPH: 23:55 – 13:45

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)