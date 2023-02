LATAM è la quinta compagnia aerea più sostenibile al mondo nella classifica di Standard & Poor’s

Secondo la recente classifica sulla Corporate Sustainability (CSA), stilata da Standard & Poor’s (S&P Global), LATAM Airlines Group si posiziona, a livello mondiale, al quinto posto tra le compagnie aeree per le migliori prestazioni in termini di sostenibilità e al primo nelle Americhe e in Europa.

“Si tratta di un importante risultato che vede LATAM l’unica compagnia aerea del continente ad essere inserita nell’edizione 2023 del “Sustainability Yearbook”, annuario in cui la prestigiosa società di rating mette in evidenza le aziende che hanno avuto una crescita eccezionale nella valutazione della gestione della sostenibilità, distinguendosi così per le pratiche ambientali, sociali e di corporate governance”, afferma LATAM Airlines Group.

“La positiva posizione raggiunta riflette il lavoro che il gruppo LATAM sta svolgendo da tempo e che si traduce in azioni concrete come l’eliminazione della plastica monouso entro la fine di quest’anno, il proseguimento per l’azzeramento dei rifiuti in discarica entro il 2027, il raggiungimento della neutralità delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050 e la conservazione di oltre 500 mila ettari in Sud America”, ha commentato Juan José Toha, Direttore degli Affari aziendali e della Sostenibilità del gruppo LATAM.

“Per essere inserite in questa classifica annuale, le aziende devono ottenere un punteggio entro il 15% più alto rispetto ad altre realtà del loro settore e raggiungere un punteggio S&P Global Sustainability entro il 30% delle aziende più performanti nella loro area. Nell’edizione 2023, sono state prese in considerazione 7.800 aziende, di cui 57 compagnie aeree; solo 5 sono state selezionate ed incluse nell’annuario.

Nel maggio 2021, LATAM ha lanciato la sua strategia di sostenibilità che prevede tre pilastri: Cambiamento Climatico, Economia Circolare e Valore Condiviso, in cui si evidenziano l’impegno per la protezione degli ecosistemi in Sud America, l’orientarsi verso un modello a zero rifiuti e la messa a disposizione della propria capacità di connessione a beneficio delle comunità della regione. Gli obiettivi stabiliti da LATAM sono di ridurre o compensare l’equivalente del 50% delle emissioni nazionali entro il 2030, per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. A ciò si aggiunge, l’obiettivo di eliminare la plastica monouso entro quest’anno e di diventare un gruppo a zero rifiuti nel 2027″, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)