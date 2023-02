Global Medical Response firma un accordo di acquisto per tre ulteriori elicotteri Bell 407GXi

Bell Textron Inc. ha annunciato il purchase agreement per tre ulteriori Bell 407GXi a Global Medical Response (GMR), con consegna che sarà completata entro la fine del 2023. I tre Bell 407GXi si uniranno alla flotta di 220 elicotteri Bell di GMR utilizzati per operazioni mediche di emergenza in tutto il Nord America.

“In qualità di uno dei maggiori air medical service operators al mondo, siamo onorati che GMR abbia scelto di aggiungere il Bell 407GXi alla sua emergency services fleet”, afferma Lane Evans, director, North American Sales. “Bell è pienamente impegnata nella missione di GMR e siamo orgogliosi di continuare a supportarli con questi velivoli versatili”.

“GMR è la più grande medical transport company al mondo, con 39.000 dipendenti al servizio di oltre 4.000 comunità. In qualità di partner di organizzazioni mediche di emergenza su larga scala come American Medical Response, Rural Metro Fire, Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International e Guardian Flight, GMR svolge un ruolo fondamentale nel fornire un trasporto sicuro alle comunità. Nel 2021 GMR ha trasportato più di 125.000 pazienti per cure salvavita”, afferma Bell Textron.

“Mentre sviluppiamo la nostra flotta per servire meglio le nostre comunità, questi velivoli Bell 407GXi consentiranno meglio ai nostri emergency medical responders di raggiungere coloro che hanno bisogno di cure in un attimo”, ha affermato Ted Van Horne, Chief Operating Officer, Global Medical Response. “La nostra flotta di aeromobili Bell è essenziale per i nostri equipaggi di flight nurses, pilots, paramedics e per il supporto di emergenza che forniamo. Apprezziamo la collaborazione che abbiamo con Bell e il loro supporto nelle nostre missioni di emergenza salvavita”.

“Bell dimostra il suo impareggiabile supporto all’Air Medical Services industry con quasi 500 HAA-configured aircraft che operano ogni giorno, accumulando oltre 1 milione di ore di volo. Il Bell 407GXi offre funzionalità critiche durante il trasferimento di pazienti, con avionica avanzata e suite di comunicazione attraverso il Flight Deck integrato G1000H NXi di Garmin, completo di immagini ad alta definizione e processori più veloci. I display avanzati offrono maggiore luminosità e chiarezza, avvio più rapido e map rendering, nonché connettività verso tablet e smartphone”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)